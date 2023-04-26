|
День поминовения усопших: как Радоницу отмечают в Беларуси?
26.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Радоницу в Беларуси считают родительским днем. Он девятый после Пасхи. Предки верили, что сегодня можно разделить радость воскресения Христа с умершими родственниками.
«Сегодня впервые в храмах после Пасхи совершаются заупокойные поминовения. Но они так же, как и настроение сегодняшнего дня, перемежаются не только с заупокойными прошениями, но и радостью о Христе воскресшем. Мы поем и «Христос Воскресе!», и «Господи, упокой души усопших рабов твоих» – вот такой своеобразный мотив и содержание сегодняшних служб», – пояснил настоятель храма Святой Княгини Ольги в Минске протоиерей Владимир Долгополов.
После службы – на кладбище. В старину все члены семьи шли на погост как на праздник – нарядные и с угощениями. Начинали с самого главного родового захоронения, а потом навещали последних умерших. Сейчас это время уборки и хороших воспоминаний.
- Моем памятники, убираем, все делаем это до Радоницы. А на Радоницу мы только поминаем. Скорбь, как правило, не вспоминается, она очень быстро забывается, а в памяти остается только хорошее.
Дома семьи накрывают поминальный обед. Некоторые оставляют усопшим родным пустое место за столом и тарелку. А во время трапезы вспоминают случаи из жизни.
Каждый год после праздников коммунальные службы Беларуси вывозят около миллиона пластиковых цветов. На полигонах они разлагаются от 100 до 500 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В республике это официальный выходной. Утром в храмах отслужили особую литургию.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)