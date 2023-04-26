День поминовения усопших: как Радоницу отмечают в Беларуси?

«Сегодня впервые в храмах после Пасхи совершаются заупокойные поминовения. Но они так же, как и настроение сегодняшнего дня, перемежаются не только с заупокойными прошениями, но и радостью о Христе воскресшем. Мы поем и «Христос Воскресе!», и «Господи, упокой души усопших рабов твоих» – вот такой своеобразный мотив и содержание сегодняшних служб», – пояснил настоятель храма Святой Княгини Ольги в Минске протоиерей Владимир Долгополов.

После службы – на кладбище. В старину все члены семьи шли на погост как на праздник – нарядные и с угощениями. Начинали с самого главного родового захоронения, а потом навещали последних умерших. Сейчас это время уборки и хороших воспоминаний.

- Моем памятники, убираем, все делаем это до Радоницы. А на Радоницу мы только поминаем. Скорбь, как правило, не вспоминается, она очень быстро забывается, а в памяти остается только хорошее.

- Поминаем как обычно. Всех родных помним. Мы должны донести эту радость мертвым, что Христос Воскрес.

- Возлагаем цветочки на могилки, прибираем, где-то убираем сухие листики и веточки. Раньше это было большое застолье, когда было что вспомнить, когда за столом собирались взрослые люди, которые уже прожили жизнь. К сожалению, уже не осталось тех, кто приходил тогда. Сейчас собираются буквально внуки и все.

Дома семьи накрывают поминальный обед. Некоторые оставляют усопшим родным пустое место за столом и тарелку. А во время трапезы вспоминают случаи из жизни.



Еще одна традиция – приносить на могилы цветы. Но разноцветные ковры из пластиковых букетов становятся проблемой для природы, предупреждают экологи. Материалы таких растений загрязняют почву и грунтовые воды, поэтому как знак памяти лучше выбрать многолетники или свежесрезанные цветы.

Каждый год после праздников коммунальные службы Беларуси вывозят около миллиона пластиковых цветов. На полигонах они разлагаются от 100 до 500 лет.