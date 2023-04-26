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В четвертый раз с начала года: Нацбанк опять снижает ставку рефинансирования

26.04.2023 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

В четвертый раз с начала года: Нацбанк опять снижает ставку рефинансирования

Со 2 мая 2023 года ставка рефинансирования снижается с 10,5% до 10% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 11,5% до 11% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 9,5% до 9% годовых. Такое решение приняло Правление Национального банка по итогам заседания по денежно-кредитной политике. Это будет уже четвертое снижение ставки с начала года.

— Продолжается замедление инфляционных процессов, — говорит о причинах пересмотра ключевой ставки пресс-служба Нацбанка. — Как и ожидалось, из-за эффекта высокой базы прошлого года в марте 2023 года годовой прирост потребительских цен уменьшился до 6% против 11,7% в предыдущем месяце. Трендовая инфляция снизилась до 6% после 8,9% месяцем ранее. При условии отсутствия шоков ожидается сохранение низких ежемесячных темпов прироста цен на потребительском рынке, что в ближайшие месяцы поддержит тренд на замедление годовой инфляции.

Постепенно восстанавливается деловая активность. На фоне продолжающегося снижения процентных ставок расширяется кредитная поддержка банками экономики в национальной валюте. Средняя ставка по новым рублевым кредитам банков и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» юридическим лицам в марте 2023 года уменьшилась до 8,97% годовых.

В целом риски, которые могут существенно повлиять на динамику инфляционных процессов в будущем, оцениваются как умеренные. Инфляционные ожидания экономических агентов, несмотря на снижение, остаются все еще высокими. В соответствии с результатами опроса населения, проведенного в марте 2023 года, ожидаемая в следующие 12 месяцев инфляция снизилась до 12,4% против 16,7% в марте 2022 года. В фокусе внимания по-прежнему остается сдержанная сберегательная активность с одновременным увеличением доли ликвидных активов в общей структуре денежных сбережений населения.

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Теги: Витебск
 
 
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Со 2 мая 2023 года ставка рефинансирования снижается с 10,5% до 10% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 11,5% до 11% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 9,5% до 9% годовых....
 
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