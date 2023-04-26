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«Я оказалась перед выбором — заниматься ребенком или строить бизнес». Бухгалтер из Витебска взяла кредит и создала компанию в кризис

26.04.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Я оказалась перед выбором — заниматься ребенком или строить бизнес». Бухгалтер из Витебска взяла кредит и создала компанию в кризис
Олеся Гарус. Фото из личного архива.

Олеся Гарус около 15 лет проработала в найме. В одной из крупных витебских компаний выросла до главного бухгалтера и ушла в декретный отпуск. Рождение дочери вдохновило белоруску открыть ИП и развивать собственный бизнес в сфере бухгалтерских услуг. «Решила, что хочу большего для себя и своей семьи», — вспоминает Олеся, основательница компании «Лидианта». Сколько вложений потребовалось и какие сложности пришлось пройти молодой маме, читайте в статье «Про бизнес».

«Мне было страшно резко все бросить и уйти из компании»

— Предпринимательство дает свободу и в разы больше возможностей по сравнению с работой в найме. Как минимум, никто не ограничивает ваш доход. То есть в найме вы не можете в одном месяце заработать 1000 рублей, а в следующем — 2000. Ваша зарплата, как правило, фиксированная. А доход предпринимателя зависит только от него самого. Однако в купе со свободой идет и большая ответственность. Мне было страшно резко все бросить и уйти из компании. Поэтому я все спланировала и перешла в предпринимательство плавно: полдня работала в найме главным бухгалтером, полдня занималась развитием своего ИП.

Первое время сильно корила себя, что я плохая мама и плохая жена, раз в ущерб семье начала заниматься собственным делом.В тот момент муж перенес операцию на позвоночнике и не мог работать в полную силу. А дочь родилась с особенностями — у нее аутизм. Передо мной встал сложный выбор: или заниматься ребенком, или строить бизнес. Но я решила, что хочу большего для себя и своей семьи. И поверила, что у меня получится совместить бизнес и личную жизнь.

«Я оказалась перед выбором — заниматься ребенком или строить бизнес». Бухгалтер из Витебска взяла кредит и создала компанию в кризис

«Я оказалась перед выбором — заниматься ребенком или строить бизнес». Бухгалтер из Витебска взяла кредит и создала компанию в кризис

Я, конечно, мечтала о собственной компании. Но решилась пойти за мечтой только в прошлом году. Пандемия COVID-19, нестабильная геополитическая ситуация в мире… Все вокруг говорили: «Не торопись, неизвестно, что будет дальше». Я подумала: сколько еще буду ждать удобного момента? Решила: сейчас или никогда. И взяла кредит на развитие бизнеса — 10.000 белорусских рублей. Эти деньги ушли на аренду офиса, покупку мебели и техники (ноутбуки, принтеры), а также расширение команды.

«Бухгалтер — и швец, и жнец, и на дуде игрец»

Когда я работала в качестве ИП, у меня в команде было 2 человека. Сейчас — 11 сотрудников. Несколько раз обжигалась во время подбора команды — вкладывала свои силы и время в людей, с которыми в итоге не получилось сработаться. И в целом я поняла, что в университете меня учили быть бухгалтером, экономистом, профессионалом, но я понятия не имею, как быть хорошим директором.

Если работаешь на себя, ты знаешь свои возможности, чего от себя ожидать, куда ты стремишься. Но в роли руководителя я должна понимать, как обучать и мотивировать сотрудников, как помочь им дальше расти и развиваться. Пришлось всему учиться: выстраивать отношения в команде, прислушиваться к их мнению. Сейчас могу сказать, что у нас «дрим тим», где мы друг друга дополняем. Но главное — у нас одно видение.

«Я оказалась перед выбором — заниматься ребенком или строить бизнес». Бухгалтер из Витебска взяла кредит и создала компанию в кризис

Я никогда не хотела делать бизнес ради того, чтобы «работать калькулятором» для клиентов и набивать карманы деньгами. Наша цель — помогать белорусским предпринимателям растить свой бизнес. Мы обслуживаем ИП и небольшие фирмы (до 30 человек). Первые клиенты появились у меня еще во время работы в качестве ИП. Дальше расширяла базу за счет рекомендаций моих же клиентов. Средства в продвижение бизнеса никогда не вкладывала, но, возможно, в будущем попробуем запустить рекламу в интернете.

Первая проблема, с которой мы столкнулись в работе, — многие предприниматели не понимают, что включает в себя профессия бухгалтер. Думают, что это и кадровик, и секретарь, и юрист, и делопроизводитель в одном лице. Эдакий и швец, и жнец, и на дуде игрец. Сложно было разграничить, что относится к бухгалтерскому учету, а что нет, и донести свою ценность для предпринимателей. И почему эта работа не может стоить «три копейки».

«Я оказалась перед выбором — заниматься ребенком или строить бизнес». Бухгалтер из Витебска взяла кредит и создала компанию в кризис

Если честно, мы сами до конца не понимали, сколько должны стоить наши услуги, так как рынок бухгалтерских услуг довольно разнообразный. Когда эйфория после первых месяцев прошла, я заметила, что мы беремся за любую работу, прикладываем усилия, наращиваем базу клиентов, а денег как не было, так и нет. Весь заработок уходил на зарплату, налоги и выплаты по кредиту. Я начала скатываться в выгорание из-за низкого среднего чека. Еще пару месяцев работы с нулем рублей в кармане — и мы бы закрылись. Но вовремя обратилась к бизнес-коучу и вместе со специалистом начали выстраивать процессы.

Первое — подняли стоимость услуг в 2, а то и в 3 раза. Мы заранее объяснили клиентам причину, дали возможность подумать и принять решение. Предложили тем, кто не согласится на новые условия, найти другую компанию или частного бухгалтера на замену. В итоге все клиенты согласились продолжить с нами работу на новых условиях, а в следующем месяцев мы вышли в плюс на $ 1000 в эквиваленте.

«Я оказалась перед выбором — заниматься ребенком или строить бизнес». Бухгалтер из Витебска взяла кредит и создала компанию в кризис

«Клиентов хватит всем»

Сейчас в компании выстроены базовые бизнес-процессы. Но мы двигаемся дальше, подумываем об открытии второго офиса — в Гомельской области. Ищем новые идеи, тестируем гипотезы. Например, опытным путем выяснили, что персональные консультации по бухучету — самый маржинальный продукт из всех, что мы предлагаем. Заметили потребность у клиентов в инструкциях для бизнеса: скажем, как подключить систему ЕРИП для ИП и юридических лиц. Обучающих курсов сейчас предостаточно, а продуктов, которые просто и понятно опишут необходимые алгоритмы, включая, кому позвонить, какой документ скачать, очень мало.

Планируем расширить перечень услуг, которые сможем оказывать предпринимателям. Например, консультации по налогообложению, кадровым и юридическим услугам. Из новых направлений мы уже занимаемся, например, подбором банков под запросы предпринимателей. Также у нас заключены партнерские отношения с компаниями, которые оказывают услуги по охране труда, экологии. То есть мы стремимся к точке, в которой сможем предоставить предпринимателю полный сервис.

«Я оказалась перед выбором — заниматься ребенком или строить бизнес». Бухгалтер из Витебска взяла кредит и создала компанию в кризис

В отношении конкурентов у нас свой подход. Я не считаю, что мы должны соперничать или враждовать. Поэтому наша компания налаживает взаимодействие с другими бухгалтерскими фирмами. Мы заключаем партнерские соглашения, создаем профессиональное комьюнити, где обмениваемся опытом и помогаем друг другу. Рынок большой, клиентов хватит всем. Мне кажется, если выстроить единую ценовую политику, люди перестанут бегать от одной компании к другой в поисках более низких цен.

Сейчас я понимаю, что в самом начале пути строила бизнес, как слепой котенок. И довела себя до аврала в работе и в личной жизни. Если бы на старте обратилась за консультацией к крупным игрокам на рынке или профильным специалистам, сэкономила бы время и деньги. Это мой совет для начинающих предпринимателей — стройте фундамент для вашего бизнеса вместе с опытным человеком, чтобы учиться на чужих ошибках.

«Я оказалась перед выбором — заниматься ребенком или строить бизнес». Бухгалтер из Витебска взяла кредит и создала компанию в кризис

Хочу поделиться еще одним важным осознанием — нужно прокачивать не только профессиональные навыки, но и личностные. Искать то, что будет заряжать ваши батарейки. Потому что вы не сможете эффективно работать и счастливо жить в выгорании. Мне помогают держать себя в тонусе и вдохновляться на новые свершения инициативы местного бизнес-клуба «Бизнес взлёт» (при поддержке Malimon Ecosystem).

Например, несколько месяцев я посещала регулярные встречи мастермайнд-группы по публичным выступлениям. Раскрылась по-новому, преодолела свои страхи, стеснение, воплотила давнюю мечту — пошла на вокал, нашла двух клиентов и расширила сеть контактов для партнерских связей. Подобные сообщества предпринимателей не только заряжают энергией, но и формируют сильное окружение, в котором тебе хочется расти и развиваться.

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Олеся Гарус около 15 лет проработала в найме. В одной из крупных витебских компаний выросла до главного бухгалтера и ушла в декретный отпуск. Рождение дочери...
 
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