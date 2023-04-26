Источник материала: ProBusiness



Олеся Гарус. Фото из личного архива.

Олеся Гарус около 15 лет проработала в найме. В одной из крупных витебских компаний выросла до главного бухгалтера и ушла в декретный отпуск. Рождение дочери вдохновило белоруску открыть ИП и развивать собственный бизнес в сфере бухгалтерских услуг. «Решила, что хочу большего для себя и своей семьи», — вспоминает Олеся, основательница компании «Лидианта». Сколько вложений потребовалось и какие сложности пришлось пройти молодой маме, читайте в статье «Про бизнес».

«Мне было страшно резко все бросить и уйти из компании»

— Предпринимательство дает свободу и в разы больше возможностей по сравнению с работой в найме. Как минимум, никто не ограничивает ваш доход. То есть в найме вы не можете в одном месяце заработать 1000 рублей, а в следующем — 2000. Ваша зарплата, как правило, фиксированная. А доход предпринимателя зависит только от него самого. Однако в купе со свободой идет и большая ответственность. Мне было страшно резко все бросить и уйти из компании. Поэтому я все спланировала и перешла в предпринимательство плавно: полдня работала в найме главным бухгалтером, полдня занималась развитием своего ИП.

Первое время сильно корила себя, что я плохая мама и плохая жена, раз в ущерб семье начала заниматься собственным делом. В тот момент муж перенес операцию на позвоночнике и не мог работать в полную силу. А дочь родилась с особенностями — у нее аутизм. Передо мной встал сложный выбор: или заниматься ребенком, или строить бизнес. Но я решила, что хочу большего для себя и своей семьи. И поверила, что у меня получится совместить бизнес и личную жизнь.









Я, конечно, мечтала о собственной компании. Но решилась пойти за мечтой только в прошлом году. Пандемия COVID-19, нестабильная геополитическая ситуация в мире… Все вокруг говорили: «Не торопись, неизвестно, что будет дальше». Я подумала: сколько еще буду ждать удобного момента? Решила: сейчас или никогда. И взяла кредит на развитие бизнеса — 10.000 белорусских рублей. Эти деньги ушли на аренду офиса, покупку мебели и техники (ноутбуки, принтеры), а также расширение команды.

«Бухгалтер — и швец, и жнец, и на дуде игрец»

Когда я работала в качестве ИП, у меня в команде было 2 человека. Сейчас — 11 сотрудников. Несколько раз обжигалась во время подбора команды — вкладывала свои силы и время в людей, с которыми в итоге не получилось сработаться. И в целом я поняла, что в университете меня учили быть бухгалтером, экономистом, профессионалом, но я понятия не имею, как быть хорошим директором.

Если работаешь на себя, ты знаешь свои возможности, чего от себя ожидать, куда ты стремишься. Но в роли руководителя я должна понимать, как обучать и мотивировать сотрудников, как помочь им дальше расти и развиваться. Пришлось всему учиться: выстраивать отношения в команде, прислушиваться к их мнению. Сейчас могу сказать, что у нас «дрим тим», где мы друг друга дополняем. Но главное — у нас одно видение.





Я никогда не хотела делать бизнес ради того, чтобы «работать калькулятором» для клиентов и набивать карманы деньгами. Наша цель — помогать белорусским предпринимателям растить свой бизнес. Мы обслуживаем ИП и небольшие фирмы (до 30 человек). Первые клиенты появились у меня еще во время работы в качестве ИП. Дальше расширяла базу за счет рекомендаций моих же клиентов. Средства в продвижение бизнеса никогда не вкладывала, но, возможно, в будущем попробуем запустить рекламу в интернете.

Первая проблема, с которой мы столкнулись в работе, — многие предприниматели не понимают, что включает в себя профессия бухгалтер. Думают, что это и кадровик, и секретарь, и юрист, и делопроизводитель в одном лице. Эдакий и швец, и жнец, и на дуде игрец. Сложно было разграничить, что относится к бухгалтерскому учету, а что нет, и донести свою ценность для предпринимателей. И почему эта работа не может стоить «три копейки».





Если честно, мы сами до конца не понимали, сколько должны стоить наши услуги, так как рынок бухгалтерских услуг довольно разнообразный. Когда эйфория после первых месяцев прошла, я заметила, что мы беремся за любую работу, прикладываем усилия, наращиваем базу клиентов, а денег как не было, так и нет. Весь заработок уходил на зарплату, налоги и выплаты по кредиту. Я начала скатываться в выгорание из-за низкого среднего чека. Еще пару месяцев работы с нулем рублей в кармане — и мы бы закрылись. Но вовремя обратилась к бизнес-коучу и вместе со специалистом начали выстраивать процессы.

Первое — подняли стоимость услуг в 2, а то и в 3 раза. Мы заранее объяснили клиентам причину, дали возможность подумать и принять решение. Предложили тем, кто не согласится на новые условия, найти другую компанию или частного бухгалтера на замену. В итоге все клиенты согласились продолжить с нами работу на новых условиях, а в следующем месяцев мы вышли в плюс на $ 1000 в эквиваленте.





«Клиентов хватит всем»

Сейчас в компании выстроены базовые бизнес-процессы. Но мы двигаемся дальше, подумываем об открытии второго офиса — в Гомельской области. Ищем новые идеи, тестируем гипотезы. Например, опытным путем выяснили, что персональные консультации по бухучету — самый маржинальный продукт из всех, что мы предлагаем. Заметили потребность у клиентов в инструкциях для бизнеса: скажем, как подключить систему ЕРИП для ИП и юридических лиц. Обучающих курсов сейчас предостаточно, а продуктов, которые просто и понятно опишут необходимые алгоритмы, включая, кому позвонить, какой документ скачать, очень мало.

Планируем расширить перечень услуг, которые сможем оказывать предпринимателям. Например, консультации по налогообложению, кадровым и юридическим услугам. Из новых направлений мы уже занимаемся, например, подбором банков под запросы предпринимателей. Также у нас заключены партнерские отношения с компаниями, которые оказывают услуги по охране труда, экологии. То есть мы стремимся к точке, в которой сможем предоставить предпринимателю полный сервис.





В отношении конкурентов у нас свой подход. Я не считаю, что мы должны соперничать или враждовать. Поэтому наша компания налаживает взаимодействие с другими бухгалтерскими фирмами. Мы заключаем партнерские соглашения, создаем профессиональное комьюнити, где обмениваемся опытом и помогаем друг другу. Рынок большой, клиентов хватит всем. Мне кажется, если выстроить единую ценовую политику, люди перестанут бегать от одной компании к другой в поисках более низких цен.

Сейчас я понимаю, что в самом начале пути строила бизнес, как слепой котенок. И довела себя до аврала в работе и в личной жизни. Если бы на старте обратилась за консультацией к крупным игрокам на рынке или профильным специалистам, сэкономила бы время и деньги. Это мой совет для начинающих предпринимателей — стройте фундамент для вашего бизнеса вместе с опытным человеком, чтобы учиться на чужих ошибках.





Хочу поделиться еще одним важным осознанием — нужно прокачивать не только профессиональные навыки, но и личностные. Искать то, что будет заряжать ваши батарейки. Потому что вы не сможете эффективно работать и счастливо жить в выгорании. Мне помогают держать себя в тонусе и вдохновляться на новые свершения инициативы местного бизнес-клуба «Бизнес взлёт» (при поддержке Malimon Ecosystem).

Например, несколько месяцев я посещала регулярные встречи мастермайнд-группы по публичным выступлениям. Раскрылась по-новому, преодолела свои страхи, стеснение, воплотила давнюю мечту — пошла на вокал, нашла двух клиентов и расширила сеть контактов для партнерских связей. Подобные сообщества предпринимателей не только заряжают энергией, но и формируют сильное окружение, в котором тебе хочется расти и развиваться.