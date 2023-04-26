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Какие открытия сделали белорусские медики после трагедии на Чернобыльской АЭС?

26.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Какие открытия сделали белорусские медики после трагедии на Чернобыльской АЭС?
 Валерий Зуфаров/ТАСС

Сегодня исполнилось 37 лет Чернобыльской трагедии – самой крупной техногенной аварии в истории человечества. От взрыва на Чернобыльской АЭС пострадали жители Беларуси. Загрязненными оказались 22% территории. Сегодня площади зараженных радиацией земель сократились вдвое. Трагедия подтолкнула к исследованиям в области радиационного излучения и влияния на организм человека, к новым открытиям в терапии рака, созданию уникальных вакцин, сообщает корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.

Владимир Агеев проходит курс лечения каждый год. Процедура обязательная. В 1986 году он был курсантом высшей школы МВД в Минске. Через два месяца после аварии на Чернобыльской станции их неожиданно подняли по тревоге.

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Уникальные воспоминания о Чернобыле
«В тот день мне надо было сына забирать из роддома. Пришлось позвонить родственнику жены, тот забрал», – поделился воспоминаниями участник ликвидации аварии на ЧАЭС Владимир Агеев.

Курсантов привезли в пострадавшие регионы, откуда экстренно эвакуировали более 20 тысяч человек. От мародеров Владимир охранял территорию Хойникского и Наровлянского районов.

«Там же осталось все имущество. И коты, собаки, куры и гуси, лошади бегали по полям», – отметил Владимир Агеев.

На зараженной территории работали лучшие умы страны: физики, химики, инженеры, медики. Но никто не понимал, что будет дальше. Прогнозы специалистов были осторожными.

«В первые годы рисовали страшные схемы, что будут развиваться и лейкозы, и мутации, и онкологическая заболеваемость резко подскочит», – рассказал заведующий лабораторией Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека Илья Веялкин.

Прогнозы не подтвердились. Сегодня медики доказали, какой орган сильнее всего пострадал от радиации.

«Из всех злокачественных образований, что связывают с Чернобыльской АЭС, выделяют только рак щитовидной железы на данный момент. Это считается доказанным. И особенно у лиц, которые подверглись облучению в детском возрасте», – пояснил Илья Веялкин.

Авария на ЧАЭС подтолкнула к созданию специализированных институтов и медицинских центров. Один из них – в Гомеле. Здесь уже 20 лет принимают пациентов со всего мира. Появляются и свои лекарства.

«У нас очень много белорусских препаратов. Практически 80-90%. Потому что сейчас налажено производство всех необходимых групп препаратов, эффективность хорошая», – отметил заведующий отделением Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека Алексей Коротаев.

А ученый Александр Царенок вместе с командой разработал кормовую добавку, которая снижает переход радионуклидов в продуктах. Если на зараженной территории коровам давать такие сорбенты, то молоко будет чистым.

«Разработан цезий, связывающий сорбент. Можно уже не путем заводского применения, а по заказу конкретного производителя наработать партию этого сорбента, и люди могут с успехом его использовать», – заявил заведующий лабораторией Института радиобиологии НАН Беларуси Александр Царенок.

На восстановление загрязненной территории Беларусь потратила почти 20 миллиардов долларов. Работа продолжается и по сей день. Когда эти земли станут окончательно пригодными для жизни, сказать сложно. Однако безопасность проживания и чистоту продуктов ученые и медики уже обеспечили.

Смотрите сегодня в эфире телеканала «МИР 24» специальный репортаж «Чернобыль. Долгое эхо взрыва».



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Теги: Гомель, Минск
 
 
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