Какие открытия сделали белорусские медики после трагедии на Чернобыльской АЭС?

«В первые годы рисовали страшные схемы, что будут развиваться и лейкозы, и мутации, и онкологическая заболеваемость резко подскочит», – рассказал заведующий лабораторией Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека Илья Веялкин.

Прогнозы не подтвердились. Сегодня медики доказали, какой орган сильнее всего пострадал от радиации.

«Из всех злокачественных образований, что связывают с Чернобыльской АЭС, выделяют только рак щитовидной железы на данный момент. Это считается доказанным. И особенно у лиц, которые подверглись облучению в детском возрасте», – пояснил Илья Веялкин.

Авария на ЧАЭС подтолкнула к созданию специализированных институтов и медицинских центров. Один из них – в Гомеле. Здесь уже 20 лет принимают пациентов со всего мира. Появляются и свои лекарства.

«У нас очень много белорусских препаратов. Практически 80-90%. Потому что сейчас налажено производство всех необходимых групп препаратов, эффективность хорошая», – отметил заведующий отделением Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека Алексей Коротаев.

А ученый Александр Царенок вместе с командой разработал кормовую добавку, которая снижает переход радионуклидов в продуктах. Если на зараженной территории коровам давать такие сорбенты, то молоко будет чистым.

«Разработан цезий, связывающий сорбент. Можно уже не путем заводского применения, а по заказу конкретного производителя наработать партию этого сорбента, и люди могут с успехом его использовать», – заявил заведующий лабораторией Института радиобиологии НАН Беларуси Александр Царенок.