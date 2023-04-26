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Объявлены победители ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете
26.04.2023 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
21 апреля в Минске состоялось награждение по итогам
Победителями в каждой из 9 категорий стали:
Методология исследования включает в себя анализ спроса на продукцию фармпроизводителей в разрезе трех систем:
Частота запросов показывает, насколько популярен продукт фармкомпании в поисковой системе, то есть какое число пользователей искали этот именно этот продукт.
Период исследования: январь — декабрь 2022 года.
Награждение лучших фармпроизводителей состоялось 21 апреля 2023 года в офисе digital-агентства AMDG.
Подробнее о методологии и других деталях исследования можно узнать
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21 апреляв Минске состоялось награждение по итогамисследования популярности фармпроизводителей в интернете Pharma Digital Awards. Событие объединило представителей 20...
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