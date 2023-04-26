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Объявлены победители ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете

26.04.2023 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Объявлены победители ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете

21 апреля в Минске состоялось награждение по итогам исследования популярности фармпроизводителей в интернете Pharma Digital Awards. Событие объединило представителей 20 digital-заметных фармацевтических компаний. В рамках мероприятия были названы ТОП-3 производителей, чьи продукты в разных категориях пользуются наибольшим спросом в интернете. Всего в исследовании приняли участие 517 наименований фармацевтических продуктов из 9 категорий.

Победителями в каждой из 9 категорий стали:

  1. От простуды и гриппа:
  1. ОАО "БЗМП" 
  2. ООО "АмантисМед"
  3. УП “Минскинтеркапс”
  1. При кашле:
  1. Sandoz Pharmaceuticals d.d.
  2. Hexal
  3. СОАО “Ферейн”
  1. При аллергии:
  1. СП ООО "Фармлэнд"
  2. ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"
  3. Dr.Reddy's Laboratories Limited
  1. От изжоги:
  1. КРКА
  2. Dr.Reddy's Laboratories Limited
  3. СООО “Лекфарм”
  1. При заболеваниях глаз, век:
  1. РУП “Белмедпрепараты”
  2. Alcon Laboratories, Inc.
  3. АО “Татхимфармпрепараты”
  1. Витамины и БАДы:
  1. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
  2. Wörwag Pharma GmbH & Co.
  3. УП “Минскинтеркапс”
  1. Для лечения заболеваний горла:
  1. АО "Олайнфарм"
  2. ООО “Опытный Завод “ГНЦЛС”
  3. Nobel
  1. При насморке:
  1. АО "Bionorica SE"
  2. ООО “Фармтехнология”
  3. Sandoz Pharmaceuticals d.d.
  1. Для лечения и профилактики варикоза:
  1. УАО "LES LABORATOIRES SERVIER"
  2. РУП “Белмедпрепараты”
  3. S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

Объявлены победители ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете

Объявлены победители ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете

Объявлены победители ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете

Объявлены победители ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете

Объявлены победители ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете

Объявлены победители ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете

Объявлены победители ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете

Объявлены победители ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете

Методология исследования включает в себя анализ спроса на продукцию фармпроизводителей в разрезе трех систем:

Объявлены победители ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете

Частота запросов показывает, насколько популярен продукт фармкомпании в поисковой системе, то есть какое число пользователей искали этот именно этот продукт.

Период исследования: январь — декабрь 2022 года.

Награждение лучших фармпроизводителей состоялось 21 апреля 2023 года в офисе digital-агентства AMDG.

Подробнее о методологии и других деталях исследования можно узнать здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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21 апреляв Минске состоялось награждение по итогамисследования популярности фармпроизводителей в интернете Pharma Digital Awards. Событие объединило представителей 20...
 
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