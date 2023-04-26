Объявлены победители ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете

Источник материала: ProBusiness

21 апреля в Минске состоялось награждение по итогам исследования популярности фармпроизводителей в интернете Pharma Digital Awards. Событие объединило представителей 20 digital-заметных фармацевтических компаний. В рамках мероприятия были названы ТОП-3 производителей, чьи продукты в разных категориях пользуются наибольшим спросом в интернете. Всего в исследовании приняли участие 517 наименований фармацевтических продуктов из 9 категорий.

Победителями в каждой из 9 категорий стали:

От простуды и гриппа:

ОАО "БЗМП" ООО "АмантисМед" УП “Минскинтеркапс”

При кашле:

Sandoz Pharmaceuticals d.d. Hexal СОАО “Ферейн”

При аллергии:

СП ООО "Фармлэнд" ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС" Dr.Reddy's Laboratories Limited

От изжоги:

КРКА Dr.Reddy's Laboratories Limited СООО “Лекфарм”

При заболеваниях глаз, век:

РУП “Белмедпрепараты” Alcon Laboratories, Inc. АО “Татхимфармпрепараты”

Витамины и БАДы:

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Wörwag Pharma GmbH & Co. УП “Минскинтеркапс”

Для лечения заболеваний горла:

АО "Олайнфарм" ООО “Опытный Завод “ГНЦЛС” Nobel

При насморке:

АО "Bionorica SE" ООО “Фармтехнология” Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Для лечения и профилактики варикоза:

УАО "LES LABORATOIRES SERVIER" РУП “Белмедпрепараты” S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

































Методология исследования включает в себя анализ спроса на продукцию фармпроизводителей в разрезе трех систем:





Частота запросов показывает, насколько популярен продукт фармкомпании в поисковой системе, то есть какое число пользователей искали этот именно этот продукт.

Период исследования: январь — декабрь 2022 года.

Награждение лучших фармпроизводителей состоялось 21 апреля 2023 года в офисе digital-агентства AMDG.