|
Погода в СНГ: в Казахстане проснулись бурые медведи, в Армении уже можно загорать
26.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Мир 24»
О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Борьба сезонов продолжается в Казахстане. На юге страны в Шымкенте жаркие плюс 28. А на севере и в горных районах Жетысуской области – заморозки, до минус 2. Туда прорвались дожди и разгуливает сильный ветер.
Несмотря на дефицит тепла, в горах Джунгарского Алатау проснулись бурые медведи. Годовалого детеныша заметили в одном из ущелий. После зимней диеты косолапые предпочитают растительную пищу, но иногда в меню мелкие животные. Бурые медведи Тянь-Шаня занесены в Красную книгу страны.
Армения
Апрель в Ереване повышает градус за градусом. Сегодня до плюс 28. Можно загорать. На майские праздники армянская столица готовится принять туристов из стран Содружества. Большинство – из России. Путешественников привлекают комфортная погода, красивая природа и местное гостеприимство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за сложной пожароопасной обстановки в Беларуси введены первые в этом сезоне запреты на посещение лесов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)