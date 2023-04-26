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Погода в СНГ: в Казахстане проснулись бурые медведи, в Армении уже можно загорать

26.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Казахстане проснулись бурые медведи, в Армении уже можно загорать
 «Мир 24»

О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

На западе Беларуси всего плюс восемь. Пройдут сильные дожди. В восточных областях значительно теплее: воздух прогреется до 20 градусов. В Минске облачно, но тепло – плюс 13.

Из-за сложной пожароопасной обстановки в Беларуси введены первые в этом сезоне запреты на посещение лесов. В основном в Могилевской области. Ограничения действуют в 36 районах страны. Накануне крупный лесной пожар случился в Костюковичском лесхозе. Площадь возгорания составила более 10 гектаров.

Казахстан

Борьба сезонов продолжается в Казахстане. На юге страны в Шымкенте жаркие плюс 28. А на севере и в горных районах Жетысуской области – заморозки, до минус 2. Туда прорвались дожди и разгуливает сильный ветер.

Несмотря на дефицит тепла, в горах Джунгарского Алатау проснулись бурые медведи. Годовалого детеныша заметили в одном из ущелий. После зимней диеты косолапые предпочитают растительную пищу, но иногда в меню мелкие животные. Бурые медведи Тянь-Шаня занесены в Красную книгу страны.

Армения

Апрель в Ереване повышает градус за градусом. Сегодня до плюс 28. Можно загорать. На майские праздники армянская столица готовится принять туристов из стран Содружества. Большинство – из России. Путешественников привлекают комфортная погода, красивая природа и местное гостеприимство.



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Теги: Минск
 
 
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Из-за сложной пожароопасной обстановки в Беларуси введены первые в этом сезоне запреты на посещение лесов.
 
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