«Чтобы такое больше не повторилось»: память жертв Чернобыльской аварии почтили в Беларуси

Дань памяти жертвам трагедии сегодня отдают спасатели, в том числе будущие. Они точно знают, как действовать в таких чрезвычайных ситуациях. Их коллеги 37 лет назад первыми оказались на месте взрыва. В их честь – венки, цветы и минута молчания.



Церемонию символично провели у подножия мемориальной доски пожарному Василию Игнатенко. Он среди первых ринулся в эпицентр огня. В стране его именем названы улицы, есть и памятник герою.

«В то время житель Брагина, белорусского Брагина, гражданин Советского Союза вместе со своими товарищами, конечно же, делал все необходимое, чтобы ликвидировать последствия аварии. К сожалению, полученная доза радиации в последующем решила вопрос его жизни. Поэтому мы, современные спасатели Беларуси, должны делать все необходимое, чтобы такое больше не повторилось», – сказал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

После аварии загрязненными оказались больше трех с половиной тысяч населенных пунктов Беларуси. Тогда в них жили два миллиона 200 тысяч человек. Много лет страна проводит кампанию по восстановлению этих земель. Около половины удалось вернуть в сельхозоборот. Количество загрязненных территорий снизилось с 23% до 12,3%.

«Еще достаточно много работы. Прошло 37 лет, и по некоторым элементам период полураспада вот только-только прошел. Конечно, здесь должны подключиться ученые, чтобы определить, какие виды растений можно выращивать, которые были бы чистыми для употребления», – отметил заместитель главы администрации президента Беларуси Игорь Луцкий.

С последствиями аварии на Чернобыльской АЭС Беларусь продолжает бороться до сих пор. Состояние загрязненных радионуклидами территорий мониторят регулярно: делают анализы почвы, определяют уровень загрязнения. А тем, кто живет в пострадавших районах, государство оказывает соцподдержку.