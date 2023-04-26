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«Чтобы такое больше не повторилось»: память жертв Чернобыльской аварии почтили в Беларуси

26.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Чтобы такое больше не повторилось»: память жертв Чернобыльской аварии почтили в Беларуси
 Фото: МТРК «МИР»

Сегодня 37 лет Чернобыльской трагедии. Это одна из крупнейших техногенных аварий в истории человечества. Именно в этот день люди узнали, как может вести себя «мирный» атом. Взрывы на четвертом энергоблоке уничтожили ядерный реактор и само здание. От взрыва на Чернобыльской АЭС пострадали и жители Беларуси. Загрязненными оказались 23% территории. C теми, кто ликвидировал последствия, пообщалась корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

О первых минутах, часах и днях после взрыва в Чернобыле они сегодня вспоминают вместе. На митинге в первых рядах – ликвидаторы. Василий Авраменко в 1986-м жил в Припяти, помогал проводить эвакуацию, обрабатывать город и вывозить на лечение пострадавших пожарных. Спустя годы все помнит детально.

«Нас, как охрану атомной станции, по тревоге подняли. Ребят в Москву отправлял я автобусом. У нас МСЧ №126 в городе Припяти, я записывал, кто в автобусе уехал в Киев, с Киева самолетом в Москву. Я лежал в лучевой патологии в Киеве», – поделился ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции Василий Авраменко.

Дань памяти жертвам трагедии сегодня отдают спасатели, в том числе будущие. Они точно знают, как действовать в таких чрезвычайных ситуациях. Их коллеги 37 лет назад первыми оказались на месте взрыва. В их честь – венки, цветы и минута молчания.

Церемонию символично провели у подножия мемориальной доски пожарному Василию Игнатенко. Он среди первых ринулся в эпицентр огня. В стране его именем названы улицы, есть и памятник герою.

«В то время житель Брагина, белорусского Брагина, гражданин Советского Союза вместе со своими товарищами, конечно же, делал все необходимое, чтобы ликвидировать последствия аварии. К сожалению, полученная доза радиации в последующем решила вопрос его жизни. Поэтому мы, современные спасатели Беларуси, должны делать все необходимое, чтобы такое больше не повторилось», – сказал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

После аварии загрязненными оказались больше трех с половиной тысяч населенных пунктов Беларуси. Тогда в них жили два миллиона 200 тысяч человек. Много лет страна проводит кампанию по восстановлению этих земель. Около половины удалось вернуть в сельхозоборот. Количество загрязненных территорий снизилось с 23% до 12,3%.

«Еще достаточно много работы. Прошло 37 лет, и по некоторым элементам период полураспада вот только-только прошел. Конечно, здесь должны подключиться ученые, чтобы определить, какие виды растений можно выращивать, которые были бы чистыми для употребления», – отметил заместитель главы администрации президента Беларуси Игорь Луцкий.

С последствиями аварии на Чернобыльской АЭС Беларусь продолжает бороться до сих пор. Состояние загрязненных радионуклидами территорий мониторят регулярно: делают анализы почвы, определяют уровень загрязнения. А тем, кто живет в пострадавших районах, государство оказывает соцподдержку.



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После аварии загрязненными оказались больше трех с половиной тысяч населенных пунктов Беларуси.
 
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