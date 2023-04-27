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Современные микрорайоны в получасе езды от Минска: как развивают города-спутники в Беларуси?

27.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Современные микрорайоны в получасе езды от Минска: как развивают города-спутники в Беларуси?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси делают ставку на города-спутники. Например, в Минской области возводят новые предприятия, строят социальные объекты, развивают инфраструктуру. Корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко побывала в Фаниполе и увидела, чем живет город.

На этом предприятии сейчас восстанавливают документы и снова запускают производство медицинских изделий. Датский инвестор отказался от участия в проекте. Бросил оборудование. Люди остались без работы. Но грустный сценарий переписали белорусские бизнесмены. Взяли завод под крыло.

«Мы успешно запустили производственную линию. И сейчас уже работаем над восстановлением регистрационного белорусского удостоверения на более широкий спектр изделий – это мочеприемники, дренажи, системы вакуумного отсоса крови», – сообщил генеральный директор предприятия по производству медицинских изделий из пластика Юрий Панов.

Города-спутники могут расти только за счет развития местных производств, которые предоставляют рабочие места. Так появляются и социальные объекты. В 20-тысячном Фаниполе, например, построили детский сад. Необычный.

«Здесь очень много заложено интерактивных пособий, с помощью которых дети могут обучаться. Это интерактивный скалодром, интерактивный пол, интерактивная песочница, интерактивный стол, мультистудия, где дети могут создавать свои мультики, также есть бассейн», – рассказала заведующая детским садом Фаниполя Юлия Праженик.

От Совета Республики детский сад сегодня получил сертификат на 10 тысяч белорусских рублей. Это почти 280 тысяч российских. Современные микрорайоны в получасе езды от Минска. А цена за «квадрат» жилья ниже. По поручению президента города-спутники активно расширяют границы на карте.

«Развивать до бесконечности Минск как столицу нашей страны или областные центры нет необходимости. И концентрировать всех людей в таких крупных мегаполисах. Прежде всего, надо выполнить то поручение, которое поставлено главой государства – это производства, для того чтобы люди могли работать и получать достойную заработную плату», – заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

У столицы шесть городов-спутников. В каждом непрерывно строят дома, школы, больницы, открывают предприятия. Ежегодно жить за МКАД переезжают тысячи человек.



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Теги: Минск
 
 
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В Минской области возводят новые предприятия, строят социальные объекты, развивают инфраструктуру.
 
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