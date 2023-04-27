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Современные микрорайоны в получасе езды от Минска: как развивают города-спутники в Беларуси?
27.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси делают ставку на города-спутники. Например, в Минской области возводят новые предприятия, строят социальные объекты, развивают инфраструктуру. Корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко побывала в Фаниполе и увидела, чем живет город.
Города-спутники могут расти только за счет развития местных производств, которые предоставляют рабочие места. Так появляются и социальные объекты. В 20-тысячном Фаниполе, например, построили детский сад. Необычный.
От Совета Республики детский сад сегодня получил сертификат на 10 тысяч белорусских рублей. Это почти 280 тысяч российских. Современные микрорайоны в получасе езды от Минска. А цена за «квадрат» жилья ниже. По поручению президента города-спутники активно расширяют границы на карте.
У столицы шесть
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В Минской области возводят новые предприятия, строят социальные объекты, развивают инфраструктуру.
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