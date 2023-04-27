Налог на профдоход: что будет, если платить неправильно, и какие могут быть нарушения

Источник материала: ProBusiness





Уже почти 4 месяца работает налог на профдоход, а значит, у кого-то из плательщиков неизбежны ошибки и нарушения. «Про бизнес» разобрался, какие штрафные санкции за это грозят, вместе с управляющим партнером группы компаний RESOLVA Татьяной Дайлид и экономическим обозревателем youtube-проекта «Я сам. Налоговый навигатор» Надеждой Цвирко.

Татьяна Дайлид

Управляющий партнер группы компаний RESOLVA, специалист по корпоративным финансам и налогообложению Надежда Цвирко

Экономический обозреватель youtube-проекта «Я сам. Налоговый навигатор»

Типичные ошибки при НПД

— Более 30 тысяч белорусов решили платить налог на профессиональный доход. К сожалению, несмотря на такой короткий срок использования новой для самозанятых системы налогообложения, уже появились типичные ошибки.

1. Неуплата налога в срок. Пожалуй, это самое распространенное нарушение. Напоминаем, что налог на профдоход вносится в бюджет ежемесячно не позднее 22 числа месяца, следующего за отчетным. То есть крайний срок подачи налога за апрель наступит 22 мая.

Если вы рассчитались с бюджетом позже — заплатите больше. За каждый день просрочки начисляется пеня. Она рассчитывается по формуле:

Пеня за каждый день просрочки = ставка рефинансирования / 360 * сумму неуплаченного налога Посчитаем пеню от суммы неуплаченного налога в 200 рублей, просрочка составила 10 дней: 10.5% ставка рефинансирования / 360 * 200 р.* 10 дней= 58,33 сумма штрафа

Кроме пени, нарушителю грозит административная ответственность в виде штрафа. Для плательщиков профтодоха не предусмотрена отдельная ответственность, вся она регулируется Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Тут возможны 2 сценария:

Гуманный — если человек не заплатил налог по неосторожности, ему могут выставить штраф в размере 15% от неуплаченной суммы, но не более половины базовой величины.

— если человек не заплатил налог по неосторожности, ему могут выставить штраф в размере 15% от неуплаченной суммы, но не более половины базовой величины. Более суровый — финансовый приговор выносится, если налог не уплачен умышленно. Тогда штраф составит 40% от суммы неуплаченного налога, но не менее 10 базовых величин (370 BYN на сегодняшний день). Степень тяжести нарушения определяет налоговая инспекция.

Если налог, пени и штрафные санкции не уплачены, то процедура взыскания делегируется ОПИ — органам принудительного исполнения — со всеми вытекающими последствиями: от списания долга с банковской карты до ареста имущества и ограничения выезда за границу.





2. Платежи «мимо кассы». Любое поступление от профессиональной деятельности — в наличной или в безналичной форме, на банковский счет или на электронный кошелек — плательщик налога на профдоход должен отображать в мобильном приложении в виде чеков. Если деньги передаются из рук в руки, чек формируется в момент расчета. Если в безналичной форме — то более лояльно: это можно делать в течение 7 дней, следующих за истекшим календарным месяцем.

Например, физическое лицо, применяющее налог на профдоход, 10 апреля получило на свой расчетный счет 100 белорусских рублей. Значит, чек по данной сумме в приложении можно оформить не позднее 7 мая.

Проведение платежей «мимо кассы» чревато для «ипэшников» и юрлиц внушительными штрафами. Хорошая новость для плательщиков НПД — для них эта статья не действует, по крайней мере пока. Почему? Плательщик оформляет чеки в мобильном приложении, а не на кассовом аппарате. Он может работать вообще без кассового оборудования.

Ответственность за то, что выручка не отражена в приложении, предусмотрена, но в щадящих размерах.

При выявлении налоговым органом факта получения профессионального дохода без формирования чека в приложении «НПД», налог будет исчислен с такого дохода по повышенной ставке 20%.

3. Неверное отображение вида услуги или работы. Именно из чеков налоговые органы черпают первичную информацию о том, чем вы занимаетесь, и делают предварительные выводы, вписывается ли ваша деятельность в перечень разрешенных.

С одной стороны, Министерство по налогам и сборам разработало рекомендации, согласно которым можно не сильно детализировать вид работы или услуги. Например, владельцу агроусадьбы в чеке достаточно указать «Услуги в сфере агроэктуризма».

С другой стороны, по специфическим видам услуг возможны разные трактовки.

Пример. Министерство по налогам и сборам дало разъяснение по применению НПД при создании композиции из гелиевых шаров. Из разъяснения следует: если создание таких композиций является услугой по украшению автомобилей или внутреннего пространства зданий и строений, то применять НПД можно. А вот создание таких композиций без украшения автомобилей или интерьеров — нельзя. Такого вида деятельности на НПД нет.

Поэтому перед началом деятельности лучше лишний раз проконсультироваться с налоговой инспекцией в отношении вида деятельности и правильного указания ваших работ и услуг в чеке.

Что будет, если установлено, что ваша деятельность не попадает под НПД?

Нужно оговориться, что правоприменительная практика еще не накоплена: слишком небольшой период действует новый налоговый режим. Но возможные последствия могут быть такие:

1. Блокировка работы приложения НПД у плательщика-нарушителя. Такое право дает статья 381 Налогового кодекса. Она гласит: «Применение налога на профессиональный доход прекращается по инициативе налогового органа в случае несоответствия деятельности физлица видам деятельности, определяемым Советом Министров». Блокировка происходит с даты, указанной в уведомлении налогового органа о прекращении применения НПД.

2. Финансовые санкции. Тут может быть 2 сценария:

— Вы имеете право быть самозанятым, но не имеете права применять налог на профдоход. Например, танцоры и исполнители разговорного жанра. В этом случае будет доначислен единый налог, который должен был применяться вместо налога на профессиональный доход.

— Незаконная предпринимательская деятельность без госрегистрации. Например, вместо сдачи в аренду одного офиса одному юрлицу вы сдаете 5 офисов разным компаниям и ИП. В вашей работе на ПНД налоговые органы могут усмотреть незаконную предпринимательству деятельность и применить п. 2 ст. 13−3 Кодекса административных правонарушений, которая так и называется «Незаконная предпринимательская деятельность».





Это может повлечь или наложение штрафа в размере до 100 базовых величин; или конфискацию 100% дохода, полученного в результате такой деятельности; или конфискацию предмета, орудий и средств совершения административного правонарушения.

Какие из этих мер будут применяться на практике, пока непонятно.

Договоры с нерезидентами в валюте

Пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» установлено, что резиденты (физические и юридические лица) проводят валютные операции в соответствии с требованиями валютного законодательства на основании заключенных ими валютных договоров либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Согласно этой терминологии, валютным договором является договор (контракт, соглашение), иной документ, на основании которого совершаются валютные операции, к которым, в свою очередь, относятся операции между резидентами и нерезидентами по использованию валютных ценностей в качестве платежного средства, в том числе иностранной валюты, белорусских рублей.

Статьей 8 того же закона на резидентов возложена обязанность по регистрации валютных договоров и представлению документов и иной информации об исполнении обязательств по зарегистрированным валютным договорам в порядке, определенном Инструкцией о регистрации резидентами валютных договоров, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 февраля 2021 г. № 37.





На основании пункта 3 Инструкции валютный договор, заключенный между резидентом и нерезидентом, при проведении по нему валютных операций, предусмотренных в данном пункте, подлежит регистрации на информационном ресурсе для регистрации валютных договоров, размещенном на сайте Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет, если сумма денежных обязательств по валютному договору не определена либо на дату заключения валютного договора равна или превышает в эквиваленте 2000 базовых величин для физических лиц — резидентов.

Для регистрации валютного договора резиденту необходимо зарегистрироваться на веб-портале, получить доступ к личному кабинету и заполнить там регистрационную форму валютного договора. Описание полей регистрационной формы валютного договора и требования к их заполнению содержатся в приложении 1 к Инструкции. Размер базовой величины в 2023 году — 37 рублей.

Больше информации по валютным договорам можно найти на сайте Национального Банка.

Краткая памятка для плательщиков НПД