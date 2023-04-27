Конференция «Дни маркетинга, рекламы и брендинга»: льготный дедлайн до 29 апреля

Источник материала: ProBusiness





1−2 июня в Минске состоится конференция «ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА» , которая пройдет в формате деловой программы Фестиваля маркетинга и рекламы « Белый Квадрат ».

Прогрессивный международный опыт спикеров откроет участникам конференции новые представления об эффективности креатива в маркетинге, а также позволит получить свежие инсайты и решения для повышения эффективности бизнеса, благодаря свежим авторским кейсам и технологиям от экспертов.





Конференция пройдет на площадке Minsk Marriott Hotel в смешанном формате: более 30 ключевые лица индустрии маркетинга и рекламы Беларуси и других стран выступят offline. Представители международного состава жюри Фестиваля «Белый Квадрат» расскажут участникам об креативной эффективности в online-формате.

Насыщенная программа конференции: более 50 мастер-классов на самые актуальные темы, панели с пошаговым инструментарием разработки креативных рекламных кампаний, круглый стол по проведению эффективных тендеров на закупку креатива. Особое место в программе займет формат «Кейс-шоу»: разбор реальных кейсов участников конференции, экспертиза и рекомендации практикующих профессионалов в режиме реального времени.

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