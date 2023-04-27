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Деревья в память о героях Великой Отечественной войны высадили на военном кладбище в белорусском Борисове

27.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Деревья в память о героях Великой Отечественной войны высадили на военном кладбище в белорусском Борисове
 Фото: МТРК «МИР»

Ежегодная международная акция «Сад памяти» стартовала в Беларуси. Участники проекта на военном кладбище в Борисове высадили деревья в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Деревья Ассоль Янушкевич сажает в честь прадедушки. Школьница из династии военных. На акции ей помогает отец.

«Это помогает прикоснуться нам к истории и понять, к чему стремились наши предки: к миру и созиданию. У меня воевал прадед. И он дошел на танке до Берлина, где помог поднять флаг», – поделилась ученица военно-патриотического класса.

Акция в Беларуси проходит в третий раз, и каждый год – в новом городе. Сегодня участники собрались на военном кладбище недалеко от Минска.

«Выбрали город Борисов. Этот город со старыми традициями. Здесь была завершена операция Багратион. Здесь был освобожден город Борисов. Здесь похоронено 45 бойцов», – сказал заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Беларуси Михаил Быстров.

К посадке деревьев подключились военные, работники городских организаций и простые жители. Каждый год по всему миру в честь погибших в Великой Отечественной высаживают 27 миллионов деревьев.

«Почему туи? Потому что вечнозеленое дерево, оно облагораживает. Нам бы хотелась, чтобы она здесь прижалась. Память – сегодня самое главное. Мы очень благодарны российским коллегам, мы вместе с ними. Плечом к плечу сражались наши прадеды и деды за освобождение от коричневой чумы. Сегодня мы тоже вместе стоим, практически делаем все возможное, чтобы был мир на наших территориях, чтобы наши страны развивались», – сказал председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский.

Ухаживать за могилами помогают волонтеры. Это место для них символично. Пионеры почтили память погибших минутой молчания.

«Помнить, гордиться, что у нас такие дедушки были, прадедушки и прабабушки, которые пережили Вторую мировую войну. У меня два прадедушки дошли до Берлина. Один был партизаном, второй лейтенантом», – рассказал пионер Ваня Мызанский.

Принять участие в акции «Сад памяти» может каждый. На сайте проекта есть интерактивная карта. Там можно узнать, когда и где будут высаживать деревья. Создать «зеленый» памятник в честь героев войны можно и у себя на участке, а после добавить локацию на карту.

9 мая на телеканалах «МИР» и «МИР 24» смотрите с 9:55 международную акцию «Память сердца».



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Теги: Минск
 
 
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К посадке деревьев подключились военные, работники городских организаций и простые жители. Акция в Беларуси проходит в третий раз, и каждый год – в новом городе.
 
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