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Деревья в память о героях Великой Отечественной войны высадили на военном кладбище в белорусском Борисове
27.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ежегодная международная
Деревья Ассоль Янушкевич сажает в честь прадедушки. Школьница из династии военных. На акции ей помогает отец.
«Это помогает прикоснуться нам к истории и понять, к чему стремились наши предки: к миру и созиданию. У меня воевал прадед. И он дошел на танке до Берлина, где помог поднять флаг», – поделилась ученица военно-патриотического класса.
Акция в Беларуси проходит в третий раз, и каждый год – в новом городе. Сегодня участники собрались на военном кладбище недалеко от Минска.
К посадке деревьев подключились военные, работники городских организаций и простые жители. Каждый год по всему миру в честь погибших в Великой Отечественной высаживают 27 миллионов деревьев.
«Почему туи? Потому что вечнозеленое дерево, оно облагораживает. Нам бы хотелась, чтобы она здесь прижалась. Память – сегодня самое главное. Мы очень благодарны российским коллегам, мы вместе с ними. Плечом к плечу сражались наши прадеды и деды за освобождение от коричневой чумы. Сегодня мы тоже вместе стоим, практически делаем все возможное, чтобы был мир на наших территориях, чтобы наши страны развивались», – сказал председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский.
Ухаживать за могилами помогают волонтеры. Это место для них символично. Пионеры почтили память погибших минутой молчания.
Принять участие в акции «Сад памяти» может каждый. На сайте проекта есть интерактивная карта. Там можно узнать, когда и где будут высаживать деревья. Создать «зеленый» памятник в честь героев войны можно и у себя на участке, а после добавить локацию на карту.
9 мая на телеканалах «МИР» и «МИР 24» смотрите с 9:55 международную акцию «Память сердца».
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Деревья в память о героях Великой Отечественной войны высадили на военном кладбище в белорусском Борисове
К посадке деревьев подключились военные, работники городских организаций и простые жители. Акция в Беларуси проходит в третий раз, и каждый год – в новом городе.
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