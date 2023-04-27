Деревья в память о героях Великой Отечественной войны высадили на военном кладбище в белорусском Борисове

К посадке деревьев подключились военные, работники городских организаций и простые жители. Каждый год по всему миру в честь погибших в Великой Отечественной высаживают 27 миллионов деревьев.

«Почему туи? Потому что вечнозеленое дерево, оно облагораживает. Нам бы хотелась, чтобы она здесь прижалась. Память – сегодня самое главное. Мы очень благодарны российским коллегам, мы вместе с ними. Плечом к плечу сражались наши прадеды и деды за освобождение от коричневой чумы. Сегодня мы тоже вместе стоим, практически делаем все возможное, чтобы был мир на наших территориях, чтобы наши страны развивались», – сказал председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский.

Ухаживать за могилами помогают волонтеры. Это место для них символично. Пионеры почтили память погибших минутой молчания.

«Помнить, гордиться, что у нас такие дедушки были, прадедушки и прабабушки, которые пережили Вторую мировую войну. У меня два прадедушки дошли до Берлина. Один был партизаном, второй лейтенантом», – рассказал пионер Ваня Мызанский.

Принять участие в акции «Сад памяти» может каждый. На сайте проекта есть интерактивная карта. Там можно узнать, когда и где будут высаживать деревья. Создать «зеленый» памятник в честь героев войны можно и у себя на участке, а после добавить локацию на карту.

9 мая на телеканалах «МИР» и «МИР 24» смотрите с 9:55 международную акцию «Память сердца».