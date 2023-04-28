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Беларусь и Новосибирская область подписали контрактов на $13 млн
28.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Контрактов на 13 миллионов долларов подписал премьер Беларуси с Новосибирской областью. Роман Головченко находится в российском регионе, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Акцент на микроэлектронику. Ведущий российский разработчик интегральных систем нуждается в оборудовании для производства. Минск готов его предоставить. Сотрудничество в этой сфере выгодно для обеих сторон.
В планах и совместные производства, в основном для нужд сельскохозяйственной сферы. Первым проектом может стать выпуск самоходных опрыскивателей для полей. Есть договоренности и по новым направлениям.
Импортозамещение в промышленности уже наладили. Предприятие Новосибирска поставляет комплектующие для белорусских самосвалов, а каждый второй трактор в регионе из Минска. Будет больше.
В российском регионе есть потребность и в пассажирском транспорте. Запущена программа обновления городского автопарка. Беларусь предлагает широкую линейку троллейбусов и электробусов. Увеличат поставки и других видов техники.
Почти на такую же сумму Минск и Новосибирск наторговали продовольствием. А в эти дни новосибирцы могут распробовать новинки от белорусских мясных и молочных предприятий на ярмарке. В перспективе же все товары можно будет купить в одном месте – в Торговом доме.
Сельхозпредприятиям Новосибирского района и Омской области передали 120 тракторов Минского тракторного завода.
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