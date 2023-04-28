Беларусь и Новосибирская область подписали контрактов на $13 млн

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Контрактов на 13 миллионов долларов подписал премьер Беларуси с Новосибирской областью. Роман Головченко находится в российском регионе, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Акцент на микроэлектронику. Ведущий российский разработчик интегральных систем нуждается в оборудовании для производства. Минск готов его предоставить. Сотрудничество в этой сфере выгодно для обеих сторон.

Мы ждем финальной реализации тех разработок, которые ведутся в Российской Федерации, которые реализуются и на этой производственной площадке как электронная компонентная база для наших наработок. Договорились сегодня, что и площадка «Интеграла» будет в полной мере задействована для увеличения мощностей производственных», – сказал Роман Головченко.

В планах и совместные производства, в основном для нужд сельскохозяйственной сферы. Первым проектом может стать выпуск самоходных опрыскивателей для полей. Есть договоренности и по новым направлениям.

«Это производство оборудования для животноводческих комплексов и комплексов по переработке молока. Прямое импортозамещение и реакция на недружественные действия отдельных стран», – отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Импортозамещение в промышленности уже наладили. Предприятие Новосибирска поставляет комплектующие для белорусских самосвалов, а каждый второй трактор в регионе из Минска. Будет больше.

«По договоренности с нашими белорусскими партнерами несколько лет назад донастроили государственную поддержку агропромышленного комплекса и теперь стимулируем областными средствами и закупку техники белорусского производства», – пояснил Андрей Травников.

В российском регионе есть потребность и в пассажирском транспорте. Запущена программа обновления городского автопарка. Беларусь предлагает широкую линейку троллейбусов и электробусов. Увеличат поставки и других видов техники.

«Видим перспективы в наращивании поставок белорусской сельскохозяйственной, специальной, коммунальной, грузовой техники. Только в 2022 году совокупно поставки техники этих категорий составили порядка 90 миллионов долларов. Ставим себе цель в этом году сработать как минимум не ниже, а лучше – прибавить», – сказал Головченко.

Почти на такую же сумму Минск и Новосибирск наторговали продовольствием. А в эти дни новосибирцы могут распробовать новинки от белорусских мясных и молочных предприятий на ярмарке. В перспективе же все товары можно будет купить в одном месте – в Торговом доме.

Сельхозпредприятиям Новосибирского района и Омской области передали 120 тракторов Минского тракторного завода.