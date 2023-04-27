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«Выносили самые ценные вещи и прятали по домам»: как спасали реликвии костела Святого Архангела Михаила в Новогрудке?
27.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На этом месте в Новогрудке, что в Гродненской области, в XVII веке стоял деревянный храм для монахов-доминиканцев. Через столетие здесь возвели костел из камня. Судьба у храма была непростой. Несколько раз его уничтожал пожар, но костел восстанавливали снова и снова.
«Храм построен в стиле виленского барокко. Это типичный стиль наших земель. Есть один интересный нюанс: виленский барокко – разнообразен. Каждый костел, каждый храм имеет свои характерные черты», – рассказывает настоятель прихода Святого Архангела Михаила Храм ксендз Юрий Жегарин.
В центре – икона Архангела Михаила. Это заступник Новогрудка. Иконе около 300 лет. Существует легенда: в XVII веке враги хотели захватить город. Жители молились архангелу Михаилу и просили о заступничестве. В ночь перед решающим боем вражескому полководцу приснился ангел.
В 1948 году храм у прихожан забрали: в костеле устроили склад. Но икону архангела Михаила, которой сейчас более 300 лет, спасли.
Деревянную скульптуру распятого Христа нашли совсем недавно. Она сделана из груши. По мнению реставраторов, ей около 250 лет. Изготовлена она либо в Пруссии, либо в Италии. Эксперты пока не пришли к однозначному выводу. Мастера смогли с большой точностью передать физическую агонию. Ксендз поясняет:
Реликвии в костеле можно не только увидеть, но и «услышать». В храме находится старинный орган. Ему около 200 лет. Как «звучит» реликвия, можно услышать во время службы.
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«Выносили самые ценные вещи и прятали по домам»: как спасали реликвии костела Святого Архангела Михаила в Новогрудке?
В 1948 году храм у прихожан забрали: в костеле устроили склад. Но икону архангела Михаила, которой сейчас более 300 лет, спасли.
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