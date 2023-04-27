«Выносили самые ценные вещи и прятали по домам»: как спасали реликвии костела Святого Архангела Михаила в Новогрудке?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На этом месте в Новогрудке, что в Гродненской области, в XVII веке стоял деревянный храм для монахов-доминиканцев. Через столетие здесь возвели костел из камня. Судьба у храма была непростой. Несколько раз его уничтожал пожар, но костел восстанавливали снова и снова.

«Храм построен в стиле виленского барокко. Это типичный стиль наших земель. Есть один интересный нюанс: виленский барокко – разнообразен. Каждый костел, каждый храм имеет свои характерные черты», – рассказывает настоятель прихода Святого Архангела Михаила Храм ксендз Юрий Жегарин.

В центре – икона Архангела Михаила. Это заступник Новогрудка. Иконе около 300 лет. Существует легенда: в XVII веке враги хотели захватить город. Жители молились архангелу Михаилу и просили о заступничестве. В ночь перед решающим боем вражескому полководцу приснился ангел.





«И полководец сказал: «Я не буду уничтожать этот город, потому что я видел вашего ангела». А позже, когда они вошли в город, он увидел образ и произнес: «Этого ангела я видел». Есть такая легенда, что серебряная одежда, наложенная на образ Архангела Михаила, изготовлена именно на деньги полководца вражеского войска», – рассказывает ксендз.

В 1948 году храм у прихожан забрали: в костеле устроили склад. Но икону архангела Михаила, которой сейчас более 300 лет, спасли.





«Люди выносили самые ценные вещи, самые ценные предметы. Прежде всего – иконы. И прятали у себя по домам. Я даже знаю семью – семью во втором поколении, потому что те, кто прятал, уже ушли в вечность, но есть их дети. Они хранили икону у себя дома под полом. И никому не говорили», – рассказывает настоятель костела.

Деревянную скульптуру распятого Христа нашли совсем недавно. Она сделана из груши. По мнению реставраторов, ей около 250 лет. Изготовлена она либо в Пруссии, либо в Италии. Эксперты пока не пришли к однозначному выводу. Мастера смогли с большой точностью передать физическую агонию. Ксендз поясняет:





«Эта скульптура – распятие – чудом сохранилась в Новогрудском районе в деревне Несутычи. Там такая часовня была полуразрушенная. Слава богу, скульптура Иисуса, распятого на кресте, полностью сохранилась».

Реликвии в костеле можно не только увидеть, но и «услышать». В храме находится старинный орган. Ему около 200 лет. Как «звучит» реликвия, можно услышать во время службы.



