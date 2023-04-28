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Лукашенко лично проверил, как посеяли горох и овес на экспериментальных участках
28.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси сегодня лично проверил, как посеяли горох и овес на экспериментальных участках, сообщает «МИР 24».
Угодья находятся на границе Могилевской и Витебской областей, на родине Александра Лукашенко. В прошлом году глава государства поручил изменить структуру посевов с акцентом на озимый ячмень. В этом сезоне пробуют другие культуры – люпин и горох.
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Угодья находятся на границе Могилевской и Витебской областей, на родине президента.
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