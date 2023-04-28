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Лукашенко лично проверил, как посеяли горох и овес на экспериментальных участках

28.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко лично проверил, как посеяли горох и овес на экспериментальных участках
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президент Беларуси сегодня лично проверил, как посеяли горох и овес на экспериментальных участках, сообщает «МИР 24».

Угодья находятся на границе Могилевской и Витебской областей, на родине Александра Лукашенко. В прошлом году глава государства поручил изменить структуру посевов с акцентом на озимый ячмень. В этом сезоне пробуют другие культуры – люпин и горох.

Добавим, на экспериментальных полях выращивают новые сорта разных культур, которые разрабатывают белорусские ученые.



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Угодья находятся на границе Могилевской и Витебской областей, на родине президента.
 
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