«Отдала мужу дом и часть бизнеса, а сама уехала в Пинск „поднимать“ убыточный магазин». История белоруски, которая потеряла $1,5 млн, но смогла выйти из глубокой депрессии

Источник материала: ProBusiness





Создать бизнес с нуля с оборотом $ 2,5 млн, пройти банкротство, потерю семьи, депрессию — все было в жизни у Лины Барселат . Это могло сломить многих, но не эту сильную женщину. Несмотря на все (или благодаря этому), сейчас Лина занимается менторством и создала трансформационный проект по работе с мышлением «NEW REALITY», который помогает людям избавляться от ограничивающих убеждений и находить баланс между жизнью и работой. Исповедь Лины — в статье «Про бизнес».

«Стремилась зарабатывать с детства»

— Я родом из Брестской области, и первые деньги получила еще в 10 лет в Советском Союзе: работала летом на зернотоку в совхозе, собирала лекарственные травы и сдавала их в аптеку, ездила в соседнюю деревню помогать собирать клубнику. Мне кажется, желание зарабатывать у меня наследственное — бабушка по папиной линии из «раскулаченной» семьи, а по маминой линии у нас все учителя и священнослужители.

Моя взрослая история началась в 15 лет — я с отличием закончила 8 классов и уехала в Минск, меня взяли без экзаменов в финансово-экономический техникум. В 1989 году по распределению я попала в налоговую инспекцию в Ивацевичах, а в 1996-м, когда мне было 25 лет, — уволилась оттуда и ушла в предпринимательство.





Первый опыт: «продукты — это не мое»

В 1996 году я открыла магазин продовольственных товаров. Инвестировал в бизнес друг мужа. Я была замужем с 18 лет, и это были сложные созависимые абъюзивные отношения.

После того, как мне пришлось натереть колбасу подсолнечным маслом, чтобы она имела лучший вид, я поняла, что продукты — не мое. Такой подход противоречил моим ценностям.

После 8 лет семейной жизни я сама вышла из этих деструктивных отношений, осталась с 4-х месячным сыном и 8-ми летней дочкой. Стала размышлять, чем бы я хотела заняться. И пришла идея организовать детское кафе в Ивацевичах.

Земельный участок в 6 соток для постройки здания я получала около года. Когда слышу, что сейчас непросто вести бизнес, хочется сказать: «Вы не знаете, как это было раньше!». Мне пришлось защищать в исполкоме несколько раз свой бизнес-план, выступать перед комиссией в человек тридцать, получать отказы, доказывать его ценность для города, ездить в Брест, договариваться с отделом архитектуры и т.д.





Строительный магазин вместо детского кафе

Мини-кафе в 150 «квадратов» мы строили с нуля уже со вторым супругом. Я в курсе полного цикла строительных работ — от выделения участка до сдачи объекта в эксплуатацию. За 3 месяца перед запуском кафе люди из соседнего дома пожаловались: «Нам будет мешать шум!». Я была в растерянности: что делать? Здание ведь уже стоит. Изучила рынок и в 2001 году за полтора месяца мы открыли магазин строительных и отделочных материалов. На строительство, закупку товара и оборудования тогда понадобилось $ 18 тысяч (при средней зарплате на тот момент в $ 40).

Мы попали на волну «отложенного спроса», продажи были фейеричными и вложения полностью окупились за 6 месяцев. Мы продавали стройматериалы тоннами — при том, что это не столица, а Ивацевичи с населением 20 тысяч человек. Я выстраивала аутентичный подход в ведении бизнеса и в создании своей системы продаж, стандартов работы. Первая в регионе стала привлекать в продавцы мужчин. В начале 2000-х это был разрыв шаблона. Года два-три была сама «и шнец, и жнец, и на дуде игрец». Потом вышла в снабжение, стала больше заниматься коммуникацией с деловыми партнерами, построением команды и стратегией.





В какой-то момент возникла дилемма — строить дом или идти в масштабирование? Откровенно говоря, я поддалась желанию семьи, и мы сначала построили дом, а уже потом стали проектировать второй магазин. Сейчас однозначно сделала бы наоборот.

Участок под второй магазин получили в 2006 году и к концу 2008 года здание на 1000 «квадратов» было готово. Бизнес из 150 кв. м. вышел в 1000 кв. м., а это означало одномоментное увеличение площадей более чем 6 раз.

Тогда я поняла, что для масштабирования мне явно не хватает системных бизнес-знаний. И с 2009 года я много проходила бизнес-тренингов и курсов, обучалась на различных программах в одной из минских бизнес-школ. За пару лет мы открыли еще несколько магазинов мебели и строительных материалов на арендованных площадях в районных городах Брестской области. Оборот вырос и последние пять лет перед «трагедией» стабильно держался на уровне $ 2,5 млн.

«Семейный бизнес хорош, пока есть отношения»

Начало конца бизнеса совпало с концом отношений — и наоборот. В семейном бизнесе я забрала себе всю ответственность, работала 24/7 и принимала все управленческие решения единолично. Наши с мужем роли поменялись, а то личное, мужско-женское, исчезло.

Впоследствии, анализируя причинно-следственные связи всего произошедшего, я осознала, что все время строила свою жизнь на энергии достигаторства и чувстве долга: мужу, детям, родителям, друзьям, сотрудникам, государству, забывая о себе и своих человеческих потребностях.

В итоге мы расстались, когда мне было 45 лет, после 18 лет брака. Большой минус в том, что у нас не было брачного договора. Я рекомендую делать его всем, кто ведет семейный бизнес. Дом и два магазина остались бывшему супругу, а я уехала жить и работать в Пинск, где был один из наших магазинов. Он на тот момент был убыточным, но я решила, что у меня хватит сил и навыков его поставить на ноги. К тому же считала: «Ведь это я решила уйти из отношений, а за это необходимо платить».

Неудачи и острая депрессия

У меня уже было выгорание, но из-за своей высокой психической и физической выносливости, я его вовремя не прочувствовала. Работа занимала все мое время, я была как «белка в колесе» и жила в «дне сурка» без отпуска несколько лет. К тому же у меня тяжело болела мама, пару лет я разрывалась между Боровлянами, бизнесом и разваливающимися отношениями. Все, что я выстраивала, рассыпалось на глазах, как карточный домик. Что бы я ни делала, вело только к усугублению ситуации.

Я боролась за убыточный магазин, перекрывая убытки прибылью из других источников. Это было огромной ошибкой. Плюс я слишком долго договаривалась с арендодателем об уменьшении арендной ставки. Необходимо было быстро отправить одну компанию в банкротство и закрыть убыточный магазин, но мне тогда не хватило на это духа.

Для спасения ситуации я взяла валютный кредит под залог недвижимости, но это была еще одна фатальная ошибка. Когда моя компания не смогла погашать кредит, все пошло «с молотка» за полцены. Так я фактически потеряла $ 1,5 млн — это были и деньги бизнеса, и недвижимость (коммерческая и личная), и «оборотка», и личные сбережения, и автомобили.

Психологически ситуация усугублялась тем, что я слышала со всех сторон: «Это ты во всем виновата! Это ты довела ситуацию до обнуления. Это ты разрушила семью, бизнес и отношения с другими».

В этот период у меня умерла мама от продолжительной болезни и я переехала в Минск. Проблемы нарастали и усугублялись: бизнесовые перемешивались с психологическими и личными. Я делала ошибку за ошибкой и только увеличила свои проблемы, убежденная в том, что я должна справиться со всем исключительно сама. В какой-то момент поняла, что ничего не работает, все решения приводят только к ухудшению ситуации и вообще перестала видеть адекватный выход.





Ситуация очень подкосила меня, было много чувства вины, стыда и безыходности. Я стала задаваться вопросами — кто я без бизнеса, без дома, без семьи, без магазинов, без ресурсов, без окружения, без всего? Это был период глубокого и очень болезненного экзистенциального личностного кризиса: прошлые внешние опоры были разрушены, а внутренние — еще не сформированы.

Вопрос личной самоценности меня очень мучил: дети выросли, родители умерли, семья разрушена, бизнес утерян, окружение исчезло и практически не за что было зацепиться в этой жизни. Было огромное ощущение собственной ненужности.

«Пробовала работать в найме, но на каждой должности выдерживала только по 2 месяца»

Выйти из этого состояния мне помог 20-летний сын: «Я знаю, что ты сильная и справишься! А я рядом! Сейчас просто поезжай в больницу и позаботься о себе наконец-то. Тебе необходимо остановиться!».

В медучреждение я попала с острой депрессией. Психотерапевт, который вел меня, сказал: «Люди сходят с ума и впадают в различные расстройства только из-за развода, смерти близких людей или из-за потери бизнеса или денег, а у вас — все, и сразу! Вы — очень сильная духом женщина и несомненно со всем справитесь!». Это придавало мне силы жить еще один день. Так шаг за шагом я училась жить по-новому, чувствовать себя по-другому, выбирать себя, избавляться от чувства вины и долга, создавать в себе абсолютно другую личность.

После больницы начался период социализации по-новому. Пробовала работать в найме, но на каждой должности выдерживала только по 2 месяца — мебельная компания, бьюти-сфера, турбизнес, обувной магазин. Поняла, что мне очень сложно интегрироваться в чужую систему.

В поисках ответов на свои внутренние вопросы, мне здорово помогло общение с одним известным HR-руководителем и бизнес-тренером. Он сказал: «Ты системщик и это твоя сильная сторона. Ты всегда будешь строить бизнес и системы. Как только вернешься в ресурс — вернешься и в бизнес. Сто процентов». На тот момент — май 2019 года — у меня было 20 рублей в кошельке и долги, не было жилья и бизнес представлялся чем-то иллюзорным и нереальным.

Главной задачей в этот период жизни у меня было — вернуть себе ресурсность тела, мышления, психики. Я практиковала множество техник и подходов: медитации, йога, ребефинг, танатотерапию, холотропное дыхание, даосские практики, тантру, чувственное парение, арома и звукотерапию, осознанное внутреннее наблюдение и прочее. Одновременно проходила множество психологических тренингов и программ. Постепенно я стала восстанавливаться.

Я поняла для себя и приняла факт своей природы: можно оставаться женщиной-воином и при этом быть мудрой. Можно быть женственной и мягкой и при этом сильной. Я соединила в себе эти части и обрела внутреннюю целостность, стала жить без разделения себя на «мужское» и «женское».

С 2021 года я стала выходить в публичное поле, много общаться, и ко мне начали обращаться люди сами за консультациями по бизнесу и жизни.





Была и необычная ситуация. Ко мне обратился владелец бизнеса, заплатил за консультацию небольшое вознаграждение. А через время приехал и привез мне в подарок достаточно большие деньги со словами: «Ваша рекомендация мне очень помогла, и я за месяц заработал более 25 тысяч долларов». Причем это была работа с мышлением, а не с инструментарием.

В этот период я задалась вопросом, как это можно монетизировать и масштабировать. Стала изучать рынок и поняла, что онлайн-история — это стопроцентный выход. Прошла курс онлайн-продюссирования, изучила SMM, таргет и SEO — не для того, чтобы делать это руками, а чтобы понимать, как это встроить в реализацию своей задумки.

«Я не психолог, а бизнес-тренер, и поэтому делюсь тем опытом, что прошла сама»

Строить свою новую реальность я начала весной 2022 года. За полгода я провела более двухсот глубинных интервью с руководителями, экспертами, предпринимателями и людьми в трансформациях. Пришло открытие того, что «слепая зона» мышления для многих — это стремление к боли и страданиям. Мы обычно это не замечаем и можем даже возмущаться: «Неправда, я хочу счастья, радости!». Но почему тогда в жизни не так, как мечтается?.. Откуда чувство вины и стыда, синдром самозванца, отсутствие самоценности и внутреннее самогнобление?

Я стала исследовать эти деструктивные поведенческие сценарии, помогать людям через авторские техники и подходы выводить их на сознательный уровень и прорабатывать. Собрала несколько фокус-групп и протестировала свой авторский подход.

Сразу скажу — я не психолог, а бизнес-тренер, и поэтому во многом делюсь тем опытом, что прошла сама. Убеждена в том, что важно знания и умения превращать в навыки, иначе это просто пустая информация в голове.





Конечно, у меня еще остались небольшие обязательства перед некоторыми людьми и банком, но теперь я точно знаю, что тот неоднозначный период моей жизни скоро завершится и все обязательства я исполню.

Сейчас своей целью вижу создание образовательных продуктов по мышлению и интеграции этих новых подходов в личность и природу человека для получения реальных измеримых результатов в бизнесе и жизни. Мне важно, чтобы люди научились жить в удовольствии, вопреки всему и не смотря ни на что, а бизнесы и проекты творили из глубинного понимания себя и своего Я, раскрывая свой потенциал на все 100%.