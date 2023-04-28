Белорусские студенты показали мастерство танца

Студенты Минска показали мастерство танца. Необычную акцию организовал Белорусский союз женщин. Развлечение совместили с благотворительностью, собрали средства на помощь больным животным. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева подробнее.
Сегодня студенты забыли о конспектах и лекциях. Дамы в ярких платьях, кавалеры в кителях. Перед выходом на танцпол – знакомство с партнерами.
«Не все получалось, но все равно мне понравилось, потому что эмоции какие-то новые, плюс познакомилась с новым человеком. Очень круто, мне нравится», «Танец, он сближает всех нас, кто находится здесь», – сказали участники благотворительного бала Эльвира и Артем.
«Так получилось, что на момент, когда мне нужно было танцевать, я был без партнерши, и мне посоветовали даму. Были базовые движение всех танцев, и за счет этого мы станцевались довольно неплохо», – отметили участники благотворительного бала Максим Баранов и Татьяна Дедюшко.
На бал пригласили 100 студентов университетов. Парни – будущие спасатели, девушки –лингвистки. Все отличники и активисты. Вместе разучивали движения самбы, ча-ча-ча и буги-вуги.
Весь танцпол пестрит в цветах. Это брошки в виде василька – символа Беларуси. Ими кавалеры сегодня выражают дамам симпатию. У этого украшения тоже особая история. Она сделана вручную людьми с особенностями развития.
Цена за украшение символическая – 5 белорусских рублей или 140 российских. Все вырученные деньги пойдут на помощь больным лошадям в единственный в Беларуси центр по уходу за ними.
«Был момент, когда мы ребят своих возили на конью ферму. И когда те, кто не могли улыбнуться, пообщавшись с лошадью, улыбались. То есть ну, как не спасти это животное», – призналась директор территориального центра социального обслуживания населения Дзержинска Виктория Романович.
«Мы создаем такой круг добра. Когда все начинается с василька, и все заканчивается вот таким большим общим добрым делом. И это доброе дело исходит из рук молодых людей и людей разных категорий», – сказала председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.
Бал, организованный Белорусским союзом женщин, обещает стать традиционным.