Белорусские студенты показали мастерство танца

На бал пригласили 100 студентов университетов. Парни – будущие спасатели, девушки –лингвистки. Все отличники и активисты. Вместе разучивали движения самбы, ча-ча-ча и буги-вуги.

Весь танцпол пестрит в цветах. Это брошки в виде василька – символа Беларуси. Ими кавалеры сегодня выражают дамам симпатию. У этого украшения тоже особая история. Она сделана вручную людьми с особенностями развития.

Цена за украшение символическая – 5 белорусских рублей или 140 российских. Все вырученные деньги пойдут на помощь больным лошадям в единственный в Беларуси центр по уходу за ними.

«Был момент, когда мы ребят своих возили на конью ферму. И когда те, кто не могли улыбнуться, пообщавшись с лошадью, улыбались. То есть ну, как не спасти это животное», – призналась директор территориального центра социального обслуживания населения Дзержинска Виктория Романович.

«Мы создаем такой круг добра. Когда все начинается с василька, и все заканчивается вот таким большим общим добрым делом. И это доброе дело исходит из рук молодых людей и людей разных категорий», – сказала председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

Бал, организованный Белорусским союзом женщин, обещает стать традиционным.