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Облигации станут надежнее? На рынке ценных бумаг серьезные изменения
28.04.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Вчера Александр Лукашенко
Указ закрепил необходимость проведения экспертизы оценки имущества, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств по облигациям. До полного исполнения обязательств по облигациям ограничивается возможность расторжения или изменения договоров о предоставлении поручительства, о страховании ответственности эмитента и о выдаче банковской гарантии.
Кроме того, документ предусматривает право юридических и физических лиц самостоятельно совершать сделки с ценными бумагами на фондовой бирже. К биржевым торгам также допустили иностранных профучастников.
Мнение: «Указ направлен на более понятное и менее размытое регулирование рынка»
— Как участник рынка мы видим, что данный указ направлен на более понятное и менее размытое регулирование рынка ценных бумаг, с учетом реалий рынка и опыта последних лет. Видно, что проделана работа по анализу дефолтов, их причин, сделаны выводы, которые и легли в текст указа. Доведены критерии по залогам и выпускам ценных бумаг. Также ввиду накопленного опыта выделены особенности функционирования специальных счетов.
Где-то идет ужесточение в требованиях. Стоит полагать, эти меры направлены на защиту инвесторов и возврат тех, кто попал в неприятные ситуации ранее ввиду определенных пробелов в регулирующих документах.
Конечно мы понимаем, что данные нормы направлены на стимулирование инвестиционной активности на рынке ценных бумаг. Время покажет насколько данные изменения эффективны в работе.
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