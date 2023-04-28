Облигации станут надежнее? На рынке ценных бумаг серьезные изменения

Источник материала: ProBusiness

Вчера Александр Лукашенко подписал указ № 126 « Об изменении указов Президента Республики Беларусь ». В комментарии к документу говорится, что он «направлен на реализацию положений Закона от 18 июля 2022 года № 197-З „Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг“, развитие рынка ценных бумаг, ужесточение требований к эмитентам облигаций и усиление защиты интересов инвесторов — владельцев облигаций». Уже есть первая реакция от участников рынка.

Указ закрепил необходимость проведения экспертизы оценки имущества, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств по облигациям. До полного исполнения обязательств по облигациям ограничивается возможность расторжения или изменения договоров о предоставлении поручительства, о страховании ответственности эмитента и о выдаче банковской гарантии.

Кроме того, документ предусматривает право юридических и физических лиц самостоятельно совершать сделки с ценными бумагами на фондовой бирже. К биржевым торгам также допустили иностранных профучастников.

Мнение: «Указ направлен на более понятное и менее размытое регулирование рынка»



Александр Маковецкий

Соучредитель и директор компании «Финап24»

— Как участник рынка мы видим, что данный указ направлен на более понятное и менее размытое регулирование рынка ценных бумаг, с учетом реалий рынка и опыта последних лет. Видно, что проделана работа по анализу дефолтов, их причин, сделаны выводы, которые и легли в текст указа. Доведены критерии по залогам и выпускам ценных бумаг. Также ввиду накопленного опыта выделены особенности функционирования специальных счетов.

Где-то идет ужесточение в требованиях. Стоит полагать, эти меры направлены на защиту инвесторов и возврат тех, кто попал в неприятные ситуации ранее ввиду определенных пробелов в регулирующих документах.

Конечно мы понимаем, что данные нормы направлены на стимулирование инвестиционной активности на рынке ценных бумаг. Время покажет насколько данные изменения эффективны в работе.