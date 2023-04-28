ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ко Дню Победы ветеранам войны в Беларуси выплатят до 55 тысяч белорусских рублей

28.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ко Дню Победы ветеранам войны в Беларуси выплатят до 55 тысяч белорусских рублей
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в Беларуси начали выплачивать материальную помощь ко Дню Победы от 22 до 55 тысяч белорусских рублей. В этом году их получат порядка 10 тысяч человек. К одному из них в гости заглянула корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

С букетом цветов и конвертом. Дома у Инны Игнатьевны гости. Они поздравляют с наступающим Днем Победы.

«Каждому мы должны эту материальную помощь оказать персонально. Самое главное все-таки для них – это общение. У них позитива настолько хватает, что молодым дадут фору», – отметил глава администрации Фрунзенского района Минска Сергей Шкруднев.

Нине Игнатьевне в июне исполнится 94. В доме идеальный порядок, сама делает уборку, готовит еду и много читает. Помнит стихи, которые учила еще в школе.

Когда началась война, Нине Овсянниковой было 12. Работала в колхозе, на полях собирала подсолнухи, пшеницу. После шла в госпиталь ухаживать за ранеными.

«Бинты стирали, пеленки, мыли. Помню, как бомбили самолеты немецкие, летали, как мы прятались от этих бомб, окопы потом там рыли. В общем, все было, все было», – сказала труженик тыла Нина Овсянникова.

До сих пор Нина Игнатьевна вспоминает одного красноармейца, которого старалась спасти в годы войны. Николай Богачев до сих пор числится без вести пропавшим. Его засыпало прямо в землянке.

«Только любовь созидает, зло только разрушает, а любовь созидает», – уверена Нина Овсянникова.

За самоотверженный труд в тылу Инна Игнатьевна награждена орденами и медалями. После войны окончила фельдшерско-акушерскую школу и работала медиком в Чечне. В Беларусь переехала вместе с сыном. Он у нее офицер, преподает в суворовском училище. Часто приезжает в гости вместе с внуком и правнуками.

9 мая в 9:55 на телеканалах «МИР» и «МИР 24» смотрите международную акцию «Память сердца».



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году помощь помощь получат около 10 тысяч человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские студенты показали мастерство танца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2023
Mir24.TV Belarus
28.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика