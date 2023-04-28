Ко Дню Победы ветеранам войны в Беларуси выплатят до 55 тысяч белорусских рублей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в Беларуси начали выплачивать материальную помощь ко Дню Победы от 22 до 55 тысяч белорусских рублей. В этом году их получат порядка 10 тысяч человек. К одному из них в гости заглянула корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

С букетом цветов и конвертом. Дома у Инны Игнатьевны гости. Они поздравляют с наступающим Днем Победы.

«Каждому мы должны эту материальную помощь оказать персонально. Самое главное все-таки для них – это общение. У них позитива настолько хватает, что молодым дадут фору», – отметил глава администрации Фрунзенского района Минска Сергей Шкруднев.

Нине Игнатьевне в июне исполнится 94. В доме идеальный порядок, сама делает уборку, готовит еду и много читает. Помнит стихи, которые учила еще в школе.

Когда началась война, Нине Овсянниковой было 12. Работала в колхозе, на полях собирала подсолнухи, пшеницу. После шла в госпиталь ухаживать за ранеными.

«Бинты стирали, пеленки, мыли. Помню, как бомбили самолеты немецкие, летали, как мы прятались от этих бомб, окопы потом там рыли. В общем, все было, все было», – сказала труженик тыла Нина Овсянникова.

До сих пор Нина Игнатьевна вспоминает одного красноармейца, которого старалась спасти в годы войны. Николай Богачев до сих пор числится без вести пропавшим. Его засыпало прямо в землянке.

«Только любовь созидает, зло только разрушает, а любовь созидает», – уверена Нина Овсянникова.

Начало войны Воспоминания очевидцев

За самоотверженный труд в тылу Инна Игнатьевна награждена орденами и медалями. После войны окончила фельдшерско-акушерскую школу и работала медиком в Чечне. В Беларусь переехала вместе с сыном. Он у нее офицер, преподает в суворовском училище. Часто приезжает в гости вместе с внуком и правнуками.