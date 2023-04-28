|
Ко Дню Победы ветеранам войны в Беларуси выплатят до 55 тысяч белорусских рублей
28.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в Беларуси начали выплачивать материальную помощь ко Дню Победы от 22 до 55 тысяч белорусских рублей. В этом году их получат порядка 10 тысяч человек. К одному из них в гости заглянула корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.
С букетом цветов и конвертом. Дома у Инны Игнатьевны гости. Они поздравляют с наступающим Днем Победы.
Нине Игнатьевне в июне исполнится 94. В доме идеальный порядок, сама делает уборку, готовит еду и много читает. Помнит стихи, которые учила еще в школе.
Когда началась война, Нине Овсянниковой было 12. Работала в колхозе, на полях собирала подсолнухи, пшеницу. После шла в госпиталь ухаживать за ранеными.
До сих пор Нина Игнатьевна вспоминает одного красноармейца, которого старалась спасти в годы войны. Николай Богачев до сих пор числится без вести пропавшим. Его засыпало прямо в землянке.
«Только любовь созидает, зло только разрушает, а любовь созидает», – уверена Нина Овсянникова.
За самоотверженный труд в тылу Инна Игнатьевна награждена орденами и медалями. После войны окончила фельдшерско-акушерскую школу и работала медиком в Чечне. В Беларусь переехала вместе с сыном. Он у нее офицер, преподает в суворовском училище. Часто приезжает в гости вместе с внуком и правнуками.
9 мая в 9:55 на телеканалах «МИР» и «МИР 24» смотрите международную акцию
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году помощь помощь получат около 10 тысяч человек.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)