Для ИП могут упростить переход в юрлица и сократить перечень видов деятельности

Источник материала: ProBusiness



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Индивидуальных предпринимателей в Беларуси еще год назад стали настраивать на то, что им придется переходить в юрлица. А когда с 1 января 2023 года ИП лишились права на применение «упрощенки», мотивация для этого сильно увеличилась. Похоже, что работа в этом направлении продолжается. Опубликован проект закона «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности». Основная суть документа в том, что индивидуальным предпринимателям хотят упростить переход в юрлицо, а список видов деятельности ИП — пересмотреть. Юрист Илья Латышев прокомментировал законопроект для «Про бизнес».

— Анализировать проекты нормативных актов — неблагодарное дело. До момента принятия они могут порядком измениться. Поэтому я выделил основные концептуальные моменты законопроекта, которые вряд ли поменяются. А полноценный анализ с развернутым комментарием дам уже тогда, когда этот закон будет принят. Думаю, это произойдет уже в мае.

Из того, что стоит внимания, отмечу следующее:

1. Совмин утвердит перечень видов деятельности, которые могут осуществлять ИП. Если следовать логике происходящего, перечень будет небольшим. А как иначе стимулировать ИП переходить в самозанятые и тем более в юрлица? Мне даже любопытно, какие виды деятельности оставят для ипэшников. Предполагаю, что под эту марку Совмин может расширить перечень видов деятельности, подпадающих под НПД. Но это как говорится неточно.

2. Если ваш вид деятельности попадет в этот перечень, вы как ИП можете осуществлять его и дальше.

3. Если вид деятельности, который вы сейчас осуществляете как ИП, в этот перечень не попадет, как ИП вы сможете осуществлять его по 31 декабря 2025 года, а вид деятельности по организации и проведению культурно-зрелищных мероприятий — только до 1 июля 2023 года.

4. С 1 июля 2023 года ИП будут регистрировать только по видам деятельности, попавшим в перечень Совмина. Предполагаю, что к этой дате должны будут вернуть регистрацию ИП в Минске.





5. И вишенка на торте — возвращается 2007 год и тогдашний план по переводу ИП в УП. Правда, сейчас законопроект не называет организационно-правовую форму юрлица, в которое может перейти ИП, а говорит лишь, что «физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, вправе создать коммерческую организацию, учреждаемую одним лицом, в порядке согласно приложению».

Что это — новый вид юрлиц или УП/ООО с одним участником, пока непонятно.

Но суть от этого не меняется. Предпринимателям опять хотят дать возможность перейти в юрлицо с передачей последнему всех прав и обязанностей ИП и с автоматической ликвидацией ИП с момента регистрации юрлица. В 2007 году такой возможностью воспользовалось относительно немного ипэшников.

Сколько воспользуется сейчас — вопрос. Но с учетом того, что перечень возможных для ИП видов деятельности урежут, у предпринимателей останутся два варианта: либо создавать юрлицо, либо ликвидироваться. Первый, скорее всего, будет пользоваться большей популярностью.