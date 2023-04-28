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Погода в СНГ: Казахстан окутала жара, в Кыргызстане стремительно теплеет

28.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: Казахстан окутала жара, в Кыргызстане стремительно теплеет
 МТРК «Мир»

В Москве 28 апреля дождливая погода, возможна гроза, температура воздуха плюс 15 градусов. В выходные столбики термометров продолжат падать. О погоде в других регионах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Жаркие плюс 27 в Алматы и ни капли дождя. В такую погоду угроза пожаров чрезвычайная. Накануне лесники и спасатели боролись с огнем в районе горы Мохнатка. На площади в 100 квадратных метров горел валежник и сухостой. Специалистам пришлось пешком добираться до очага возгорания. Пожар удалось потушить. МЧС призывает жителей не разжигать костры в горной местности.

Беларусь

После сильного ветра погода решила покатать белорусов на качелях. Сегодня всего плюс 10. И, как в лучших традициях апреля, – короткие дожди. На юго-западе страны на несколько градусов теплее.

В Беловежской пуще, в охотничьих угодьях, закончили учет бобров. Их количество определяют по наличию свежих погрызов кустарников, троп к местам заготовки корма, следов ремонта хаток и плотин. Так, в пуще насчитали 135 поселений, где живут примерно 500 грызунов.

Кыргызстан

В Кыргызстане апрель под финал включил лето. На юге страны почти до плюс 30, на севере на несколько градусов прохладнее. Стремительно теплеет и в столице республики. На выходные многие жители поедут в горы.

Недалеко от Бишкека находятся больше пяти ущелий. Для отдыхающих организовали пешие и конные прогулки. В двухдневный поход можно отправиться самостоятельно или в составе туристических групп. Для любителей острых ощущений организованы прыжки с альпинисткой веревкой со скалы.



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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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