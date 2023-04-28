Погода в СНГ: Казахстан окутала жара, в Кыргызстане стремительно теплеет

После сильного ветра погода решила покатать белорусов на качелях. Сегодня всего плюс 10. И, как в лучших традициях апреля, – короткие дожди. На юго-западе страны на несколько градусов теплее.



В Беловежской пуще, в охотничьих угодьях, закончили учет бобров. Их количество определяют по наличию свежих погрызов кустарников, троп к местам заготовки корма, следов ремонта хаток и плотин. Так, в пуще насчитали 135 поселений, где живут примерно 500 грызунов.

Кыргызстан

В Кыргызстане апрель под финал включил лето. На юге страны почти до плюс 30, на севере на несколько градусов прохладнее. Стремительно теплеет и в столице республики. На выходные многие жители поедут в горы.

Недалеко от Бишкека находятся больше пяти ущелий. Для отдыхающих организовали пешие и конные прогулки. В двухдневный поход можно отправиться самостоятельно или в составе туристических групп. Для любителей острых ощущений организованы прыжки с альпинисткой веревкой со скалы.