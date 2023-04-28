Роман Головченко рассказал о планах сотрудничества Беларуси с Иркутской областью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

До конца года Минск поставит в Иркутск 30 новых автобусов. Об этом стало известно в ходе рабочего визита белорусского премьер-министра Романа Головченко в регион Восточной Сибири. Еще одно перспективное направление для сотрудничества – это лесное хозяйство, передает «МИР 24».



«Большие планы у области по строительству центра разведения лесных культур. Мы предлагаем свои технологии по механизации лесного хозяйства, лесозаготовкам, восстановлению лесного фонда», – сказал Роман Головченко.

Также в планах у Беларуси выход на рынки третьих стран со своей пищевой продукцией. В этом случае Иркутск может стать торговым хабом и крупным логистическим пунктом для белорусских товаров на Восток.

«Нас интересуют площадки для складирования и сбыта в страны Азиатского и Тихоокеанского региона. Рассматривается не только Китай, но и Монголия. Мы недавно были в Монголии, они тоже заинтересованы в экспорте нашей продукции. Где наша, там и ваша продукция. Этот вариант будем рассматривать. Он очень перспективный», – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.