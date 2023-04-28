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Роман Головченко рассказал о планах сотрудничества Беларуси с Иркутской областью
28.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
До конца года Минск поставит в Иркутск 30 новых автобусов. Об этом стало известно в ходе рабочего визита белорусского премьер-министра Романа Головченко в регион Восточной Сибири. Еще одно перспективное направление для сотрудничества – это лесное хозяйство, передает «МИР 24».
Также в планах у Беларуси выход на рынки третьих стран со своей пищевой продукцией. В этом случае Иркутск может стать торговым хабом и крупным логистическим пунктом для белорусских товаров на Восток.
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Премьер-министр Беларуси посетил с рабочим визитом регион Восточной Сибири.
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