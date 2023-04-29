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Лукашенко: Гомельской области необходимы новые драйверы экономического роста
29.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ускорить темпы полевых работ и наладить железную дисциплину. Этого президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от управленцев Гомельской области и других регионов страны. Президент посетил Ветковский район, пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС, и провел совещание по развитию аграрного сектора, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Все эти земли отвоеваны у радиации. С каждым годом под посевную уходит все больше гектаров за счет мелиорации. Темпы и качество работ Александр Лукашенко проверил с вертолета: поручил ускориться.
«Под подпись каждому руководителю: вот твои поля – отвечай. Самое тяжелое впечатление от запущенности полей и отсутствия культуры земледелия. Самое страшное это. Поддерживать надо. Это золотые земли», – сказал Лукашенко.
А вот подход к технике в местных хозяйствах президент оценил. Старые поломанные тракторы, комбайны и сеялки здесь не списывают, их восстанавливают. Экономят миллионы рублей. Лукашенко подчеркнул, что это задача каждого руководителя, и потребовал дисциплины на всех уровнях: от мелких хозяйств до правительства.
Посыл президента – делать умеем, но делаем не всегда. Для гомельских земель это особенно актуально. Лукашенко подчеркнул: к этим местам относится с особым трепетом. После аварии на Чернобыльской АЭС им не позволили стать пустыней. В восстановление вложены немалые деньги.
Такими драйверами могут стать инвестпроекты. Их белорусский лидер поручал создавать в каждом районе страны. «Тянут» регион и промышленные гиганты, но сельское хозяйство проседает. Основные проблемы – падеж скота и нехватка животных на фермах. Молочно-товарные комплексы в регионе Лукашенко поручил обновить. Это касается и инфраструктуры района, чтобы люди не только оставались в малых городах и поселках, но и приезжали сюда.
Это программа действий для всех представителей власти, не только гомельских. На кону спокойствие белорусов и мир, подчеркнул президент. Именно этого и просили местные жители. Остальные проблемы обещали решить сами.
«Дайте только мир! Будет вам мир, не волнуйтесь. Главное, чтобы вы спокойно работали, растили своих детей. Вы не волнуйтесь», – пообещал глава республики.
Александр Лукашенко призвал сделать все, чтобы эти земли процветали. Тогда в память о Чернобыльской трагедии останется только памятник о тех населенных пунктах, которые исчезли с карты Беларуси.
Александр Лукашенко посетил в Ветке храм Преображения Господня и зажег свечу. Президенту подарили икону «Матерь Божия жертв Чернобыля», такая же есть в храме.
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Президент Беларуси посетил Ветковский район региона и провел совещание по развитию аграрного сектора.
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