Лукашенко: Гомельской области необходимы новые драйверы экономического роста

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ускорить темпы полевых работ и наладить железную дисциплину. Этого президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от управленцев Гомельской области и других регионов страны. Президент посетил Ветковский район, пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС, и провел совещание по развитию аграрного сектора, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Все эти земли отвоеваны у радиации. С каждым годом под посевную уходит все больше гектаров за счет мелиорации. Темпы и качество работ Александр Лукашенко проверил с вертолета: поручил ускориться.

«Под подпись каждому руководителю: вот твои поля – отвечай. Самое тяжелое впечатление от запущенности полей и отсутствия культуры земледелия. Самое страшное это. Поддерживать надо. Это золотые земли», – сказал Лукашенко.

А вот подход к технике в местных хозяйствах президент оценил. Старые поломанные тракторы, комбайны и сеялки здесь не списывают, их восстанавливают. Экономят миллионы рублей. Лукашенко подчеркнул, что это задача каждого руководителя, и потребовал дисциплины на всех уровнях: от мелких хозяйств до правительства.