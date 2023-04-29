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Шестерых белорусов эвакуировали из охваченного боями Судана

29.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Шестерых белорусов эвакуировали из охваченного боями Судана
 Фото: МТРК «МИР»

Беларусь вывезла шестерых своих граждан из охваченного столкновениями Судана. С помощью белорусских и российских дипломатов они прибыли на территорию Египта. Накануне эвакуированным выдали въездные визы, после чего на автобусе они отправились в Каир. И уже оттуда вылетят в столицу Беларуси, сообщает «МИР 24».

«На территории Судана, в городе Хартуме в частности, по-прежнему находятся десять граждан Республики Беларусь, трое из которых размещены в посольском комплексе России. Места нахождения всех белорусов известны. Они находятся в относительной безопасности. В их числе и наши летчики. Консульская служба посольства Беларуси в Египте находится с ними всеми на постоянной связи. И ежедневно на постоянной основе прорабатываются способы и пути их эвакуации», – заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

В МИД Беларуси заявили, что с тревогой наблюдают за развитием ситуации в Судане. Ранее ведомство рекомендовало гражданам Беларуси воздержаться от поездок в африканскую страну. Вот уже две недели там идут активные бои: регулярная армия сражается с частями спецназа. По последним данным, столкновения уже унесли жизни 600 человек. Из Судана в соседние государства хлынули потоки беженцев.



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Эвакуированные прибыли на территорию Египта.
 
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