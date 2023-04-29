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Шестерых белорусов эвакуировали из охваченного боями Судана
29.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь вывезла шестерых своих граждан из охваченного столкновениями Судана. С помощью белорусских и российских дипломатов они прибыли на территорию Египта. Накануне эвакуированным выдали въездные визы, после чего на автобусе они отправились в Каир. И уже оттуда вылетят в столицу Беларуси, сообщает «МИР 24».
В МИД Беларуси заявили, что с тревогой наблюдают за развитием ситуации в Судане. Ранее ведомство рекомендовало гражданам Беларуси воздержаться от поездок в африканскую страну. Вот уже две недели там идут активные бои: регулярная армия сражается с частями спецназа. По последним данным, столкновения уже унесли жизни 600 человек. Из Судана в соседние государства хлынули потоки беженцев.
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Эвакуированные прибыли на территорию Египта.
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