«Топовые игроки уже зарабатывают больше 1$ млн в год, а мы только на пути к признанию индустрии». Какие перспективы киберспорт открывает для бизнеса?

Источник материала: ProBusiness



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Сегодня киберспорт — одно из самых быстрорастущих спортивных направлений в мире. Еще недавно деньги за победы в компьютерных играх казались лишь шуткой, а теперь $40 млн призовых за один турнир по Dota 2 — реальность. Киберспортивный бум не обходит стороной и Беларусь. Только за последние два года количество компьютерных клубов в республике увеличилось с 13 до 41, а киберспортивные турниры уже вовлекают тысячи участников. «Про бизнес» побывал на митапе Белорусской ассоциации компьютерного спорта, чтобы узнать о перспективах отечественного киберспорта и возможностях, которые он открывает для бизнеса.

«Текущая задача — сформировать рынок»

Наталья Сафонова, представитель Ассоциации и начальник отдела развития медиа-платформ и собственного контента компании А1.



Наталья Сафонова

— В нашей компании уже давно четко понимали, что киберспорт — это индустрия будущего, поэтому мы активно развиваем направление с 2019 года. Тогда в Беларуси не было площадки, где люди из индустрии могли бы встретиться, пообщаться и обменяться опытом. Чтобы исправить ситуацию и объединить усилия в апреле 2020 года при поддержке А1 была создана Белорусская ассоциация компьютерного спорта , которая сегодня проводит уже восьмой митап киберспортивного сообщества. Так мы отмечаем свое трехлетие.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

На митапе собралось более 80 человек из разных уголков страны, все они представляют определенные организации: от компьютерных клубов до профильных общественных объединений. Мы видим, что индустрия активно развивается.

За последние два года количество компьютерных клубов увеличилось с 13 до 41. Есть растущий интерес к киберспортивным турнирам. Недавно совместно с партнерами наша компания провела крупный турнир по CS: GO, который собрал свыше 2700 участников со всей страны. Очевидно, что в стране есть спрос на киберспорт, поэтому индустрия должна развиваться.

Перспективы киберспорта, требования государства и бизнес на компьютерных играх. О чем говорили на восьмом Meetup Major



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Море улыбок, хорошее настроение и новые знакомства в кругу единомышленников — так встречало гостей главное событие в мире отечественного киберспорта — восьмой Meetup Major от Белорусской ассоциации компьютерного спорта. Многие участники посещают мероприятие не впервые, хотя новых лиц в зале тоже хватает. Именно с поздравлений новых членов Ассоциации организаторы начали мероприятие и вручили последним памятные сертификаты.







Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Но времени на раскачку нет, график очень насыщенный, поэтому эстафету спикеров принял Антон Бладик, его тема — официальное признание компьютерного спорта в Беларуси.

«Мы не идем просить помощи у государства, нам есть от чего оттолкнуться»

Антон Бладик, заместитель председателя Белорусской ассоциации компьютерного спорта и заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту.



Антон Бладик. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— Сегодня становится все труднее не замечать мировой тренд на развитие киберспорта. Это понимают и в нашей стране, поэтому государство заинтересовано в диалоге. В настоящий момент в Беларуси 3 организации, которые ведут большую работу в этом направлении. Я думаю, что чем больше заинтересованных сторон, тем лучше.

К сожалению, пока законодательство не признает киберспорт как официальный вид спорта, это создает определенные трудности. Мы поддерживаем активный диалог с Минспорта и туризма, предлагаем свое видение того, что нужно изменить в законе о спорте, чтобы вывести развитие на новый виток.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Если мы хотим официального признания, то стоит задуматься, а что будет после него? Государство не может сказать «хорошо» и забыть. Если идти по пути признания, то нужна четкая и понятная программа развития. Сейчас в бюджет просто не заложены средства на это направление. Мы это понимаем, поэтому не идем просто просить помощи, нам есть от чего оттолкнуться. Есть партнеры, есть спонсоры. Нужны лишь подходящие условия.

За последние годы было множество позитивных сдвигов. Я считаю, что нас ждут радужные перспективы. Все получится. Но когда будет официальное признание, пока никто не может сказать.

«На митапе я уже 7 раз — ощущения просто восхитительные»

Пока организаторы готовили следующее выступление, мы решили лучше узнать участников ивента и познакомились с Иваном, он приехал из Гродно как представитель объединения «Гродненская федерация киберспорта».



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— На митапе я уже 7 раз и считаю, очень здорово, когда есть место, которое объединяет энтузиастов нашего направления. Ощущения просто восхитительные. Мне всегда интересно познакомиться с новыми людьми и обменяться опытом. Нам есть, что о себе рассказать. Мы проводим турниры для школьников, порой собирая сотни участников. Кстати, бывали забавные случаи, когда студенты пытались участвовать в наших ивентах и приносили поддельные дневники. С этого момента мы стали требовать паспорт, чтобы удостовериться. Я вижу, что интерес к этому направлению у нас растет. Сегодня каждый третий в мире играет в какую-нибудь игру, поэтому потенциал киберспорта огромен. В некоторых странах топовые игроки киберспорта уже зарабатывают миллионы долларов в год, есть кейсы успешных турнирных операторов вроде FaceIT. с большими финансовыми оборотами. Монетизация киберспорта — это реальная история, но мы пока только идем к этому.

Дискуссию продолжил директор центра «Высшая школа тренеров» Александр Краевич. На встрече он транслировал взгляд со стороны профессионального спортивного образования и рассказал о том, что нужно сделать, чтобы превратить компьютерный спорт в официальный вид спорта.

«Главный вопрос — как будет выстроен образовательный процесс и кто будет учить молодых людей»



Александр Краевич. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— Очень здорово, когда все вместе работают в одном направлении, а не конкурируют между собой. Мы видим, что киберспорт сегодня активно развивается, поэтому государство должно понимать, как правильно регулировать эту индустрию. В случае официального признания к новому виду спорта предъявляется ряд обязательных требований. Главный вопрос — как будет выстроен образовательный процесс и кто будет учить молодых людей. У нас пока нет профильных образовательных программ.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Важно, чтобы участники экосистемы не просто зарабатывали, но и развивали индустрию, потому что суть любого спорта — не только популяризация здорового образа жизни, а еще и представление государства на международной арене. Мы видим, что у киберспорта много общего с традиционными спортивными дисциплинами. Есть правила, судьи, тренировки, но пока не хватает единой системы. Непонятно, как регулировать разные игровые направления в рамках киберспорта. Именно от грамотной проработки всех этих аспектов будет зависеть официальное признание.



Серия вопросов к спикерам. Фото: Павел Садовский, probusiness.io



Квиз на знание реалий белорусского киберспорта. Фото: Павел Садовский, probusiness.io







Команда победителей квиза. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

После азартного соревнования гости приступили к активному нетворкингу. Некоторые уже давно между собой знакомы и просто обмениваются новостями, другие только вовлекаются в процесс и ищут полезные контакты. Кто-то говорит, что пока бизнес на киберспорте не построишь, но некоторые настроены с большим оптимизмом и считают, что ситуация изменится в ближайшие годы.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Организация киберспортивных турниров в Беларуси — это уже прибыльная история



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

В ходе активных диалогов, а порой даже дебатов в разных уголках конференц-зала знакомились с Василием и Вячеславом. Оба молодых человека не посторонние люди для киберспорта. Василий — член команды Pavaga Gaming, организация устраивает киберспортивные турниры по разным дисциплинам, собирая тысячи участников. Вячеслав представляет сеть компьютерных клубов BASTION из Молодечно и Солигорска.

Василий:

— На этом митапе мне было очень интересно узнать, куда движется киберспорт и что будет с его официальным признанием. Мы заинтересованы в его развитии, потому что занимаемся киберспортивными турнирами в масштабе всей страны. К сожалению, в Беларуси пока не получается зарабатывать на участниках ивентов. Единственный путь — это рекламные контракты, помощь от спонсоров, однако я могу сказать, что это уже хороший опыт, на котором можно строить дальнейшую работу.

Вячеслав:

— Приехал сюда, чтобы обменяться опытом и пообщаться с коллегами. Интерес к киберспорту растет, поэтому такие площадки очень важны для развития. Иногда мы тоже проводим небольшие турниры на базе клубов, чтобы привлечь внимание людей. Думаю, что нам удалось построить успешный бизнес. На рынке мы появились чуть больше года назад, но уже открыли второй филиал. Очевидно, что это прибыльно.

Двигатель развития любой индустрии — это креативные и прорывные ребята, которые любят свое дело. Именно такие люди собрались 21 апреля в конференц-зале на митапе Ассоциации, они — будущее этого направления. Очередная совместная встреча стала для них еще одним напоминанием того, что приложенные усилия не напрасны и все обязательно получится, главное — продолжать развиваться и вдохновлять единомышленников.