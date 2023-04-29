Как правильно вести себя в грозу? Сезон грома и молний начался в Беларуси

Сезон гроз начинается в Беларуси в начале мая. У энергетиков тоже горячая пора: задача – защитить линии электропередачи от удара молний. От разрыва провода страхуют грозотросы. Паутина безопасности из них тянется на тысячи километров – по всей республике.

«Когда при грозе молния бьет, провода находятся ниже, грозотрос выше. Это ближайшая точка. Линия отключается неизвестно почему. Прошла гроза – бригада идет на осмотр линии и визуально определяет на земле, что произошло: в перекрытия, допустим, попала молния», – отметил мастер службы линий электропередач Евгений Сергеев.

Молния, которую каждый из нас видел во время грозы, рассекает небо на доли секунды. Но даже этого достаточно, чтобы случилось непоправимое. Есть такая поговорка: где грозу встретишь, там ее и проведешь. К примеру, в сельской местности опасность попадания молнии в человека возрастает, потому что в отличие от крупных городов в деревнях не устанавливают такое большое количество громоотводов.



Вот несколько простых правил, которые спасут жизнь человеку. Под деревьями лучше не прятаться, молния обычно туда и бьет, а еще не надо бегать и суетиться. Не купаться в водоемах. По мобильному телефону в такую погоду тоже лучше не говорить. Во время грозы между поверхностью земли и облаком возникает электростатическое поле. А влажный воздух – как проводник для молнии.