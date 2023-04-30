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Мирра Андреева и Арина Соболенко встретятся в четвертом круге турнира WTA в Мадриде

30.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россиянка Мирра Андреева и белоруска Арина Соболенко встретятся в четвертом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Андреева, которая 29 апреля празднует 16-й день рождения, обыграла польку Магду Линетт в матче третьего круга турнира WTA. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки, получившей от организаторов турнира специальное приглашение (wild card). Линетт выступала под 17-м номером посева.

Ранее в субботу вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира WTA. В матче третьего круга Соболенко, посеянная под вторым номером, со счетом 6:4, 7:5 обыграла представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано (WC). Встреча продлилась 1 час и 55 минут.

Турнир в Мадриде относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии, они завершатся 7 мая. Общий призовой фонд составляет более $7,6 млн.



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Россиянка, которая 29 апреля празднует 16-й день рождения, обыграла польку в матче третьего круга турнира WTA.
 
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