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Первомай в Беларуси отметили фестивалем профессий
01.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Праздник труда отмечают 1 мая коллективы предприятий Беларуси. Маевка там проходит ежегодно и самая масштабная в Минске. В столицу съезжаются участники из разных уголков страны. Традиционное начало – возложение цветов у стелы «Минск – город-герой», рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Попробовать себя в роли медика или пожарного, пройти курс автомобилиста или узнать о последних новинках промышленности. 1 мая – праздник разных профессий. Такой формат заинтересовал и детей, и взрослых.
«Весна, тепло, хорошее настроение. Очень много людей, праздник удался. Эта традиция с детства», – отмечает Ольга Поведайко.
«Возрождение этих традиций – прекрасно, мы получаем удовольствие», – сказала Людмила Потапович.
Для этих людей работа не просто способ заработка. Лучших в своем деле сегодня отметили наградами. Наталья Чирицо из педагогической династии. Она – учитель адаптивной физкультуры, занимается еще и наукой. Ее проект уже используют в школе.
Всего лауреатов в области труда – 21. Среди них – авторский коллектив проекта по детской медицине. Благодаря ему кардиооперации проходят быстрее, осложнений меньше. Разработали методику планирования операции. В год в стране проводят около 20 уникальных хирургических вмешательств.
«На этапе диагностики врожденного порока сердца, готовясь к предстоящему хирургическому вмешательству, мы изготавливаем макет сердца, который соответствует всем анатомическим особенностям и размеру. Это позволяет нам до операции детально изучить все особенности анатомии и более тщательно подготовиться», – отметил заведующей отделом детской кардиохирургии Республиканского научно-практического центра детской хирургии Юрий Линник.
Профессиональное трио: профсоюзы, наниматели и правительство. Именно это – залог успеха. В стране появляются новые формы дистанционной работы, удобный график
1 мая в Беларуси – официальный выходной, но для многих этот день рабочий. Настроение создает культмассовый сектор, а гастрономический праздник – от сотрудников торговли и общепита. Так в каждом городе Беларуси.
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Самая большая маевка состоялась в Минске. Лучших профессионалов в своем деле отметили наградами.
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