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Первомай в Беларуси отметили фестивалем профессий

01.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первомай в Беларуси отметили фестивалем профессий
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Праздник труда отмечают 1 мая коллективы предприятий Беларуси. Маевка там проходит ежегодно и самая масштабная в Минске. В столицу съезжаются участники из разных уголков страны. Традиционное начало – возложение цветов у стелы «Минск – город-герой», рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Попробовать себя в роли медика или пожарного, пройти курс автомобилиста или узнать о последних новинках промышленности. 1 мая – праздник разных профессий. Такой формат заинтересовал и детей, и взрослых.

«Приехали специально с дачи. Вчера высадили помидоры. Сегодня прервали свои посадочные работы, чтобы порадоваться этому отличному празднику», – говорит Оксана Мороз.

«Весна, тепло, хорошее настроение. Очень много людей, праздник удался. Эта традиция с детства», – отмечает Ольга Поведайко.

«Возрождение этих традиций – прекрасно, мы получаем удовольствие», – сказала Людмила Потапович.

Для этих людей работа не просто способ заработка. Лучших в своем деле сегодня отметили наградами. Наталья Чирицо из педагогической династии. Она – учитель адаптивной физкультуры, занимается еще и наукой. Ее проект уже используют в школе.

«Я создала комплекс, который состоит из четырех столов. Это мини-ванна для массажа рук и работы с определенными предметами. Это работа с целью повышения качества жизни детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата», – пояснила учитель адаптивной физической культуры Наталья Чирицо.

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Всего лауреатов в области труда – 21. Среди них – авторский коллектив проекта по детской медицине. Благодаря ему кардиооперации проходят быстрее, осложнений меньше. Разработали методику планирования операции. В год в стране проводят около 20 уникальных хирургических вмешательств.

«На этапе диагностики врожденного порока сердца, готовясь к предстоящему хирургическому вмешательству, мы изготавливаем макет сердца, который соответствует всем анатомическим особенностям и размеру. Это позволяет нам до операции детально изучить все особенности анатомии и более тщательно подготовиться», – отметил заведующей отделом детской кардиохирургии Республиканского научно-практического центра детской хирургии Юрий Линник.

Профессиональное трио: профсоюзы, наниматели и правительство. Именно это – залог успеха. В стране появляются новые формы дистанционной работы, удобный график работы для многодетных семей. Сокращается количество рабочих мест с вредными условиями труда.

«Президент нашей страны поставил задачу, что у белорусов должна быть работа и должна быть заработная плата. Эта задача выполняется. В Беларуси не приняты решения, которые бы уменьшали гарантии для людей. У нас нет роста безработицы. Сохраняются доходы населения. Это общий результат», – подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

1 мая в Беларуси – официальный выходной, но для многих этот день рабочий. Настроение создает культмассовый сектор, а гастрономический праздник – от сотрудников торговли и общепита. Так в каждом городе Беларуси. День труда сегодня отмечают по всей стране. Всего в Беларуси 4 миллиона 200 тысяч работающих жителей. Это больше 45% населения страны.



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Теги: Минск
 
 
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Самая большая маевка состоялась в Минске. Лучших профессионалов в своем деле отметили наградами.
 
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