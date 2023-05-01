Первомай в Беларуси отметили фестивалем профессий

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Праздник труда отмечают 1 мая коллективы предприятий Беларуси. Маевка там проходит ежегодно и самая масштабная в Минске. В столицу съезжаются участники из разных уголков страны. Традиционное начало – возложение цветов у стелы «Минск – город-герой», рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Попробовать себя в роли медика или пожарного, пройти курс автомобилиста или узнать о последних новинках промышленности. 1 мая – праздник разных профессий. Такой формат заинтересовал и детей, и взрослых.

«Приехали специально с дачи. Вчера высадили помидоры . Сегодня прервали свои посадочные работы, чтобы порадоваться этому отличному празднику», – говорит Оксана Мороз.

«Весна, тепло, хорошее настроение. Очень много людей, праздник удался. Эта традиция с детства», – отмечает Ольга Поведайко.

«Возрождение этих традиций – прекрасно, мы получаем удовольствие», – сказала Людмила Потапович.

Для этих людей работа не просто способ заработка. Лучших в своем деле сегодня отметили наградами. Наталья Чирицо из педагогической династии. Она – учитель адаптивной физкультуры, занимается еще и наукой. Ее проект уже используют в школе.

«Я создала комплекс, который состоит из четырех столов. Это мини-ванна для массажа рук и работы с определенными предметами. Это работа с целью повышения качества жизни детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата», – пояснила учитель адаптивной физической культуры Наталья Чирицо.

Хорошо ли вы знаете историю Первомая?

Тест