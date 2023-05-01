Аллею памяти высадили в Хатыни

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси высадили деревья в мемориальном комплексе Хатынь. Во время Великой Отечественной войны деревню и ее жителей сожгли каратели. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева тоже поучаствовала в акции.



Цветы к монументу «Непокоренного человека», а после этого создание будущей рощи. Участники решили посадить ели – символ вечной жизни и памяти.

«Есть время для скорби, есть время для работы, есть время для радости. Конечно же мы возложили цветы, мы мысленно перенеслись в ту эпоху, в те времена, но жить одной скорбью мы не должны. Мы должны созидать свою страну. Иначе, что в слезах? В слезах ничего. Все главное в работе и в нашем труде», – заявил заместитель главы администрации президента Республики Беларусь Игорь Луцкий.

Музыканты Александр и Светлана Воронище помогают сыну выкопать лунку и полить деревце. Теперь оно станет семейным.



«Мы приобщаем его, рассказываем ему историю, что здесь произошло, и когда я сказал ему: ну что, поедем деревья садить в Хатынь? Он ответил: «Папа, обязательно!» Все, никуда мы не едем: ни в деревню, никуда, едем сюда», – сообщил Александр Воронище, который выступает вместе со своей женой в вокально-инструментальном дуэте.

Заслуженные артисты Беларуси Александр Солодуха и Ирина Дорофеева не говорят, сколько посадили елей – сбились со счета.

«Очень впечатляет, что много людей. Коллег, журналистов, прекрасная погода, мирное небо над головой, над нашей родиной. Здорово!», – сказал заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха.

«Наша богатая история, которую мы будем хранить, беречь, помнить своих родных, тех, кто защищал нашу землю, она одухотворяет нас. Она действительно позволяет нам творить, любить и созидать!», – подчеркнула заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева.



Увековечить память погибших белорусов рощей из тысячи деревьев предложил Александр Лукашенко. Неделю назад он принял участие в республиканском субботнике в Хатыни . Здесь высадили аллею из 80-ти дубов в честь 80-й годовщины трагедии.

«Вот здесь каждый сможет посадить дерево, с детьми приехать. Вот на этой поляне, здесь», – показал он будущее место аллей.

Саженцы превратят эту зеленую зону в рощу через несколько десятков лет. И как 80 лет назад все здесь снова будет утопать в зелени. Только под кронами елей будут гулять уже потомки. А те, кто здесь погиб, не будут забыты.



Участие в акции приняли представители администрации президента, Совета министров, Министерства культуры, Союза молодежи – всего больше сотни человек.