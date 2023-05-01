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Аллею памяти высадили в Хатыни
01.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси высадили деревья в мемориальном комплексе Хатынь. Во время Великой Отечественной войны деревню и ее жителей сожгли каратели. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева тоже поучаствовала в акции.
Музыканты Александр и Светлана Воронище помогают сыну выкопать лунку и полить деревце. Теперь оно станет семейным.
Заслуженные артисты Беларуси Александр Солодуха и Ирина Дорофеева не говорят, сколько посадили елей – сбились со счета.
«Очень впечатляет, что много людей. Коллег, журналистов, прекрасная погода, мирное небо над головой, над нашей родиной. Здорово!», – сказал заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха.
«Наша богатая история, которую мы будем хранить, беречь, помнить своих родных, тех, кто защищал нашу землю, она одухотворяет нас. Она действительно позволяет нам творить, любить и созидать!», – подчеркнула заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева.
Саженцы превратят эту зеленую зону в рощу через несколько десятков лет. И как 80 лет назад все здесь снова будет утопать в зелени. Только под кронами елей будут гулять уже потомки. А те, кто здесь погиб, не будут забыты.
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