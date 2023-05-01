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Ставку рефинансирования снизили в Беларуси. Что это значит для граждан?
01.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Нацбанк Беларуси вновь снизил ставку рефинансирования. На этот раз на 0,5%. С января это четвертое изменение, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
10% годовых – новая ставка рефинансирования в Беларуси. С начала года этот показатель потерял уже две позиции. Причина – в замедлении инфляции. Годовой прирост цен уменьшился наполовину. В феврале было почти 12%, в марте – уже 6%. Аналитики предполагают, если продукты и услуги по-прежнему не будут дорожать, то ключевая ставка может опуститься ниже 10% к концу года.
Для белорусов
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Новая ставка рефинансирования составила 10% годовых. Значение изменили вслед за замедлением инфляции.
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