Ставку рефинансирования снизили в Беларуси. Что это значит для граждан?

10% годовых – новая ставка рефинансирования в Беларуси. С начала года этот показатель потерял уже две позиции. Причина – в замедлении инфляции. Годовой прирост цен уменьшился наполовину. В феврале было почти 12%, в марте – уже 6%. Аналитики предполагают, если продукты и услуги по-прежнему не будут дорожать, то ключевая ставка может опуститься ниже 10% к концу года.

Для белорусов снижение ставки рефинансирования сделает более доступными кредиты. В стране к ее значению привязаны более половины банковских займов. Прошлый раз ключевую ставку в Беларуси снижали месяц назад.