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Пенсии и детские пособия увеличили в Беларуси

01.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пенсии и детские пособия увеличили в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 1 мая прожиточный минимум в Беларуси вырос на 3%. Из-за этого некоторые социальные выплаты увеличились, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Прожиточный минимум в Беларуси составит 352 белорусских рубля. Это чуть меньше 10 тысяч российских рублей. Данный показатель определяет уровень жизни граждан. В расчет идет стоимость минимального набора товаров и услуг.

«Автоматически увеличиваются социальные выплаты, которые исчисляются из данной величины. Речь идет о государственных пособиях семьям, воспитывающим детей, о социальных пенсиях, о надбавках и повышениях к пенсиям для отдельных категорий пенсионеров, а также пособий по уходу за инвалидом», – пояснила пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Ольга Штин.

Так, вырастут детские пособия. К примеру, женщине при рождении первого ребенка платят 10 бюджетов прожиточного минимума. За второго и последующих – 14. Прибавку в 5% получат и пенсионеры.

«Это повышение коснется получателя трудовых пенсий по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Размер повышения у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработной платы, которую он получал перед выходом на пенсию», – отметила начальник главного управления пенсионного обеспечения Минтруда и соцзащиты Елена Гоморова.

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В среднем пенсионер в республике будет получать 705 белорусских рублей в месяц (19 тысяч 600 российских рублей). Это на 21% больше, чем год назад. В Беларуси бюджет прожиточного минимума пересматривают четыре раза в год. Майская величина будет действовать три месяца.



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Рост выплат связан с увеличением с 1 мая прожиточного минимума в стране до 352 белорусских рублей.
 
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