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Пенсии и детские пособия увеличили в Беларуси
01.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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Прожиточный минимум в Беларуси составит 352 белорусских рубля. Это чуть меньше 10 тысяч российских рублей. Данный показатель определяет уровень жизни граждан. В расчет идет стоимость минимального набора товаров и услуг.
Так, вырастут детские пособия. К примеру, женщине при рождении первого ребенка платят 10 бюджетов прожиточного минимума. За второго и последующих – 14. Прибавку в 5% получат и пенсионеры.
В среднем пенсионер в республике будет получать 705 белорусских рублей в месяц (19 тысяч 600 российских рублей). Это на 21% больше, чем год назад. В Беларуси бюджет прожиточного минимума пересматривают четыре раза в год. Майская величина будет действовать три месяца.
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Рост выплат связан с увеличением с 1 мая прожиточного минимума в стране до 352 белорусских рублей.
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