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Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования

02.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нацбанк Беларуси вновь снизил ставку рефинансирования – с 10,5% до 10% годовых. С января это четвертое изменение. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Причина снижения – в замедлении инфляции. Годовой прирост цен уменьшился наполовину. В феврале был почти 12%, в марте – уже 6%. Аналитики предполагают, если продукты и услуги по-прежнему не будут дорожать, то ключевая ставка может опуститься ниже 10% к концу года.

Для белорусов снижение ставки рефинансирования сделает более доступными кредиты. В стране к ее значению привязаны более половины банковских займов.



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Причина – в замедлении инфляции. Годовой прирост цен уменьшился наполовину.
 
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