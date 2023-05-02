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Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования
02.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Нацбанк Беларуси вновь снизил
Причина снижения – в замедлении инфляции. Годовой прирост цен уменьшился наполовину. В феврале был почти 12%, в марте – уже 6%. Аналитики предполагают, если продукты и услуги по-прежнему не будут дорожать, то ключевая ставка может опуститься ниже 10% к концу года.
Для белорусов снижение ставки рефинансирования сделает более доступными кредиты. В стране к ее значению привязаны более половины банковских займов.
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Причина – в замедлении инфляции. Годовой прирост цен уменьшился наполовину.
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