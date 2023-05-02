Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нацбанк Беларуси вновь снизил ставку рефинансирования – с 10,5% до 10% годовых. С января это четвертое изменение. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Причина снижения – в замедлении инфляции. Годовой прирост цен уменьшился наполовину. В феврале был почти 12%, в марте – уже 6%. Аналитики предполагают, если продукты и услуги по-прежнему не будут дорожать, то ключевая ставка может опуститься ниже 10% к концу года.

Для белорусов снижение ставки рефинансирования сделает более доступными кредиты. В стране к ее значению привязаны более половины банковских займов.