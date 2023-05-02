Миллиардные потери SpaceX, банкротство Virgin Orbit и странные ограничения для Microsoft: что интересного произошло в мировом бизнесе в апреле

Источник материала: ProBusiness





Ракета за $ 13 млрд, 4 рабочих дня в Казахстане и люксовые европейские бренды на $ 500 млрд: читайте дайджест интересных деловых новостей в мире за апрель 2023 года.

Неудачный запуск ракеты Starship и другие проблемы за сутки уменьшили состояние Илона Маска на $ 13 млрд

20 апреля 2023 года компания «SpaceX» проводила испытательный полет самой тяжелой в мире ракеты «Starship». Спустя 4 минуты после взлета ракету взорвали из-за отказа двигателей. Представители «SpaceX» назвали запуск успешным, заявив, что главной целью испытаний был отрыв от стартового стола. Фондовый рынок посчитал иначе — акции компании Tesla упали на 9.75%, что стало следствием недоверия людей к действиям миллиардера, cообщает Bloombeg. На цене котировок также отразились публикация финансового отчета от Tesla, где было зафиксировано падение прибыли на 24% относительно прошлого года, и массовый отказ пользователей Twitter платить за «синие галочки».



Фото: daytimenews.ru

На данный момент Илон Маск продолжает занимать вторую строчку в рейтинге миллиардеров Bloomberg с состоянием $ 164 млрд, уступая лишь европейскому миллиардеру Бернару Арно (владелец компании LVMH). Состояние Маска оценивается в $ 211 млрд.

В Казахстане вводят 4-дневную рабочую неделю

23 апреля президент Казахстана Касым-Жомартом Токаев подписал закон о введении 4-дневной рабочей недели. Изменения затронут трудовой кодекс страны и вступят в силу с 1 июля 2023 года. Согласно новым поправкам организации и компании смогут чередовать 4-дневки с привычными 5 и 6-дневками. Как и прежде, общим выходным днем останется воскресенье, а остальные будут определяться согласно внутреннему распорядку компании или условиям трудового договора.



Фото: akorda.kz

Практику 4-дневной рабочей недели уже вводили некоторые страны Западной Европы. Идея проекта — дать возможность сотрудникам за 4 дня выполнить объем работы, на который ранее отводилось 5 дней. Эксперименты проводили в Бельгии, Исландии и Великобритании, но идея стала успешной не везде.

Рыночная капитализация французской компании LVMH Moët Hennessy превысила $ 500 млрд

По сообщению Bloomberg, 24 апреля рыночная капитализации компании LVMH Moët Hennessy достигла отметки $ 500 млрд. LVMH стала первой европейской компанией, которой это удалось. Причиной успеха аналитики считают стабильный спрос на люксовые бренды компании (Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy), рост продаж в Китае и укрепление евро. Сейчас акции LVMH оцениваются в 871 евро за штуку.



фото: Бернар Арно, владелец компании LVMH / LVMH Moët Hennessy.

LVMH и другие производители премиального сегмента выступают для европейского фондового рынка аналогами технологических гигантов рынка США. Эти компании стабильно показывают рост в условиях кризиса и стремительной инфляции.

Аэрокосмическая компания Virgin Orbit подает на банкротство

Virgin Orbit — американская компания, которая занимается запуском малых космических спутников на околоземную орбиту. Владелец — британский миллиардер Ричард Брэнсон (Forbes оценивает его состояние в $ 3 млрд). Как сообщает SpaceNews, 4 апреля 2023 года представители Virgin Orbit подали заявление о банкротстве из-за невозможности привлечь финансирование. Это произошло на фоне неудачной попытки запуска спутника с территории Великобритании.



фото: Virgin Orbit / Virgin Orbit.

После этого инвесторы потеряли интерес к проекту, что и стало причиной решения заявить о банкротстве. Компания уволила 85% персонала и продолжает поиски нового покупателя. По состоянию на осень 2022 года активы компании оценивались в $ 243 млн, а общий объем долговых обязательств превышал $ 150 млн.

Правительство Великобритании заблокировало сделку Microsoft и Blizzard на $ 69 млрд.

По данным РБК , антимонопольный регулятор Великобритании отказал Microsoft в сделке по покупке крупного разработчика игр Activision Blizzard (Call of Duty, Warcraft, Diablo, Overwatch) на сумму $ 69 млрд. В финальном отчете ведомство пояснило, что данная сделка может навредить рынку гейминга и сократить возможности выбора для игроков, так как Microsoft может выпускать игры от Blizzard исключительно на своих игровых сервисах.



Фото: Hakan Nural/Anadolu Agency via Getty Images.

Представители Microsoft выразили разочарование решением британского регулятора и заявили о намерении подать апелляцию, ссылаясь на ошибочное понимание игрового рынка. Компания Activision Blizzard поможет оспорить решение регулятора, заявив, что запрет на сделку негативно отразится на имидже Великобритании как места для ведения бизнеса.

На фоне отказа от сделки акции компании Activision просели на 10%. Чтобы получить одобрение от регулятора компания Microsoft должна быть единогласно поддержана 20 странами, включая Китай, Австралию, Японию и Южную Корею.