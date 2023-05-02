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Миллиардные потери SpaceX, банкротство Virgin Orbit и странные ограничения для Microsoft: что интересного произошло в мировом бизнесе в апреле
02.05.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Ракета за $ 13 млрд, 4 рабочих дня в Казахстане и люксовые европейские бренды на $ 500 млрд: читайте дайджест интересных деловых новостей в мире за апрель 2023 года.
Неудачный запуск ракеты Starship и другие проблемы за сутки уменьшили состояние Илона Маска на $ 13 млрд
20 апреля 2023 года компания «SpaceX» проводила испытательный полет самой тяжелой в мире ракеты «Starship». Спустя 4 минуты после взлета ракету взорвали из-за отказа двигателей. Представители «SpaceX» назвали запуск успешным, заявив, что главной целью испытаний был отрыв от стартового стола. Фондовый рынок посчитал иначе — акции компании Tesla упали на 9.75%, что стало следствием недоверия людей к действиям миллиардера,
На данный момент Илон Маск продолжает занимать вторую строчку в рейтинге миллиардеров Bloomberg с состоянием $ 164 млрд, уступая лишь европейскому миллиардеру Бернару Арно (владелец компании LVMH). Состояние Маска оценивается в $ 211 млрд.
В Казахстане вводят 4-дневную рабочую неделю
23 апреля президент Казахстана Касым-Жомартом Токаев
Практику 4-дневной рабочей недели уже вводили некоторые страны Западной Европы. Идея проекта — дать возможность сотрудникам за 4 дня выполнить объем работы, на который ранее отводилось 5 дней. Эксперименты проводили в Бельгии, Исландии и Великобритании, но идея стала успешной не везде.
Рыночная капитализация французской компании LVMH Moët Hennessy превысила $ 500 млрд
LVMH и другие производители премиального сегмента выступают для европейского фондового рынка аналогами технологических гигантов рынка США. Эти компании стабильно показывают рост в условиях кризиса и стремительной инфляции.
Аэрокосмическая компания Virgin Orbit подает на банкротство
Virgin Orbit — американская компания, которая занимается запуском малых космических спутников на околоземную орбиту. Владелец — британский миллиардер Ричард Брэнсон (Forbes оценивает его состояние в $ 3 млрд). Как
После этого инвесторы потеряли интерес к проекту, что и стало причиной решения заявить о банкротстве. Компания уволила 85% персонала и продолжает поиски нового покупателя. По состоянию на осень 2022 года активы компании оценивались в $ 243 млн, а общий объем долговых обязательств превышал $ 150 млн.
Правительство Великобритании заблокировало сделку Microsoft и Blizzard на $ 69 млрд.
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Представители Microsoft выразили разочарование решением британского регулятора и заявили о намерении подать апелляцию, ссылаясь на ошибочное понимание игрового рынка. Компания Activision Blizzard поможет оспорить решение регулятора, заявив, что запрет на сделку негативно отразится на имидже Великобритании как места для ведения бизнеса.
На фоне отказа от сделки акции компании Activision просели на 10%. Чтобы получить одобрение от регулятора компания Microsoft должна быть единогласно поддержана 20 странами, включая Китай, Австралию, Японию и Южную Корею.
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Миллиардные потери SpaceX, банкротство Virgin Orbit и странные ограничения для Microsoft: что интересного произошло в мировом бизнесе в апреле
Ракета за $ 13 млрд, 4 рабочих дня в Казахстане и люксовые европейские бренды на $ 500 млрд: читайте дайджест интересных деловых новостей в мире за апрель 2023 года.
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