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Лукашенко поручил выработать меры по укреплению государственной границы
02.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил выработать меры по укреплению государственной границы, передает «МИР 24».
По словам главы государства,
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