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Лукашенко поручил выработать меры по укреплению государственной границы

02.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поручил выработать меры по укреплению государственной границы
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил выработать меры по укреплению государственной границы, передает «МИР 24».

По словам главы государства, обстановка вокруг страны сложная. НАТО наращивает свое присутствие у границ, происходят провокации. В этом году правоохранительные органы Беларуси пресекли несколько попыток террористических актов. Расследование показало: исполнители прибыли из-за рубежа. Лукашенко поставил перед силовиками задачу – не допустить на территорию диверсантов и своевременно реагировать на ситуацию.

Председатель КГБ заявил: на основе разведданных прогнозируется значительное обострение обстановки вокруг Беларуси.



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В этом году правоохранительные органы Беларуси пресекли несколько попыток террористических актов.
 
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