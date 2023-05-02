Препарат на основе стволовых клеток для лечения тяжелых заболеваний создали в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Белорусском центре детской онкологии, гематологии и иммунологии создали препарат на основе стволовых клеток. Его успешно применяют в терапии многих тяжелых заболеваний, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Матвею два года и больше половины жизни он борется с острым лейкозом. У мальчика уже была химиотерапия. Болезнь вернулась. Провели трансплантацию костного мозга. Но возник риск осложнений. Белорусские врачи применили мезенхимальные стволовые клетки. Это стало шансом на спасение.

«Как такового выбора не было. Врачи нам озвучили статистику, что если продолжим химию, будет около 35% выживаемости. Если будем делать трансплантацию, то около 75%. Долго не думали. Ребенок любимый, единственный, долгожданный. Решились. Прошел 71 день после трансплантации. Более-менее мы уже восстанавливаемся», – рассказала мать Матвея Ирина Шавель.

Донором Матвея стал его отец, хотя помочь пациентам может любой. Процедура напоминает обычную инъекцию.

«Забирается у донора костный мозг. Он поступает в пробирках в нашу лабораторию. Здесь мы выделяем клетки, необходимые нам, это мезенхимальные стволовые клетки, культивируем. Можно сказать, что мы размножаем эти клетки в лабораторных условиях», – отметила старший научный сотрудник лаборатории клеточных биотехнологий и цитотерапии Анна Жерносеченко.

Так из одной клетки можно получить в 10 тысяч раз больше. Их отправляют в специальную камеру. Внутри минус 196 градусов. Уже в криохранилище материал дожидается трансплантации. Когда появится пациент, замороженные клетки могут сразу отправлять на операционный стол.



«Они полностью сохраняют свои функции. Они находятся в покоящемся состоянии. После разморозки по специальным программам мы полностью восстанавливаем их жизнеспособность. Они могут использоваться у пациентов», – рассказала старший научный сотрудник лаборатории клеточных биотехнологий и цитотерапии Елена Лях.

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