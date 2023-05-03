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Копию Знамени Победы развернули у Вечного огня в Минске

03.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Копию Знамени Победы развернули у Вечного огня в Минске
 МТРК «Мир»

Минск принял международную марш-эстафету. Она посвящена 78-й годовщине Великой Победы. 2 мая участники автопробега в сопровождении «Патриотов Беларуси» собрались у Вечного огня в Минске, сообщает «МИР 24».

Там они возложили цветы и развернули копию Знамени Победы – масштабное полотно в 200 квадратных метров, символ сохранения исторической памяти. Участники марш-эстафеты проедут более 21 тысячи километров. Маршрут проходит через города России, Беларуси, Казахстана.

«Проект символизирует нерушимое единство братских народов: белорусского и русского, а также других народов, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны за суверенитет и территориальную целостность нашего большого Союзного государства», – сказал координатор проекта «Наша Великая Родина» Олег Слюсаренко.

Завершится акция в Москве 9 мая. Копию знамени Победы развернут на Красной площади.



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Теги: Минск
 
 
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Участники эстафеты в честь 78-й годовщины Великой Победы проедут более 21 тысячи километров по дорогам России, Беларуси и Казахстана.
 
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