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Копию Знамени Победы развернули у Вечного огня в Минске
03.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Минск принял международную марш-эстафету. Она посвящена 78-й годовщине Великой Победы. 2 мая участники автопробега в сопровождении «Патриотов Беларуси» собрались у Вечного огня в Минске, сообщает «МИР 24».
Там они возложили цветы и развернули
«Проект символизирует нерушимое единство братских народов: белорусского и русского, а также других народов, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны за суверенитет и территориальную целостность нашего большого Союзного государства», – сказал координатор проекта «Наша Великая Родина» Олег Слюсаренко.
Завершится акция в Москве 9 мая. Копию знамени Победы развернут на Красной площади.
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Участники эстафеты в честь 78-й годовщины Великой Победы проедут более 21 тысячи километров по дорогам России, Беларуси и Казахстана.
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