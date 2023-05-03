Копию Знамени Победы развернули у Вечного огня в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Минск принял международную марш-эстафету. Она посвящена 78-й годовщине Великой Победы. 2 мая участники автопробега в сопровождении «Патриотов Беларуси» собрались у Вечного огня в Минске, сообщает «МИР 24».

Там они возложили цветы и развернули копию Знамени Победы – масштабное полотно в 200 квадратных метров, символ сохранения исторической памяти. Участники марш-эстафеты проедут более 21 тысячи километров. Маршрут проходит через города России, Беларуси, Казахстана.