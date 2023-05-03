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Домики для охоты и рыбалки стали популярным местом отдыха в Беларуси

03.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Домики для охоты и рыбалки стали популярным местом отдыха в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусы стали чаще снимать лесные домики, чтобы заниматься охотой или рыбалкой, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Долгожданный отпуск Александр Лосик вместе с друзьями решили провести вдали от городской суеты. Загородный коттедж идеально подошел для большой компании. Каждый год выбирают новое место.

«Так получилось, что мы все пошли в отпуск в одно время. И вот, приехали провести выходные. Хотелось, чтобы место было аккуратное, чтобы дети могли где-то поиграть, побегать, а взрослые могли отдохнуть», – рассказал отдыхающий Александр Лосик.

Для одних приоритет – наличие мангала и бани, для других – низкая стоимость аренды жилья. Главные требования отдыхающие белорусы выставляют не жилищу, а округе. Если до леса рукой подать, а из окна открывается прекрасный вид на водоем, от желающих не будет отбоя.

Алексей Романович – любитель рыбного промысла. Идеальное место нашел на пирсе. В этом пруду водятся карп, щука и толстолобик. Удочку взял напрокат. Пока готовился обед, посвятил время любимому хобби.

«Больше время провести приятно. А улов уже как получится. Потому что зависит и от погоды, и от всяких разных условий. Сейчас я уже с утра половил, пойду отдохну немножко, и уже к вечеру, когда более станет активная рыба, тогда приду еще дальше заниматься», – рассказал отдыхающий Алексей Романович.

А эта компания, как стемнеет, пойдет на охоту в лесную чащу, а пока они обживаются в новом доме и тренируют меткость.

«Приезжаем сюда коллективом. Охотовед или егеря проводят нам охоту. Раннее утро, рассвет или поздний вечер. Вот тогда более вероятность на удачную охоту. Если утром охота не удалась, можно отдохнуть. Баня, рыбалка, можно переночевать до следующего утра», – рассказал охотник Василий Бунцевич.

На майские праздники желающих вернуться домой с лесными трофеями больше обычного. Для охотников и рыболовов действуют правила.

«На таких животных, как олень, лось, косуля, кабан, охота проводится только с руководителем охоты, с должностным лицом пользователя охотоугодий. На мелкую дичь охотники охотятся самостоятельно, но также с соблюдением требований. По рыбалке, да, сейчас запрет тоже соблюдать необходимо: и количество крючков, и заход в воду», – рассказал консультант отдела охотничьего хозяйства Геннадий Солянко.

Сутки отдыха в двухэтажном коттедже для большой компании обойдутся в 500 белорусских рублей. Это почти 14 тысяч российских. Бюджетный домик на семью из трех-четырех человек будет стоить 90 белорусских или две с половиной тысячи российских рублей.

Сейчас в Беларуси разгар сезона охоты на пернатых. Он продлится до 8 мая. После него главной целью станет косуля.



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Сутки в двухэтажном коттедже для большой компании обойдутся в 500 белорусских рублей. Это почти 14 тысяч российских.
 
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