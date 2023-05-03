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ВОРКШОП «ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ТРЕНДЫ» - 24 мая, БЦ "Красавiк"

03.05.2023 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

ВОРКШОП «ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ТРЕНДЫ» - 24 мая, БЦ "Красавiк"

24 МАЯ 2023 года консалтинговая компания ASER совместно с бизнес-школой Academ.by в БЦ «Красавiк» проведёт бесплатный воркшоп «Финансы и инвестиции: новые подходы и тренды».

О том, как избежать кассовых разрывов и не остаться без денег, как самостоятельно посчитать оценку бизнеса и максимизировать его стоимость, расскажут ведущие эксперты из сферы финансов, с опытом работы в сфере более 10-ти лет.

Мероприятие будет полезно собственникам, финансовым директорам, среднему и крупному бизнесу, директорам по развитию, а также стартапам.

Спикерами выступят:

  1. Директор ASER Олег Ильин, имеющий опыт сопровождения сделок слияния и поглощения в области машиностроения, пищевой промышленности, фармацевтики, финансов, туризма и др. Ранее работал в качестве вице-президента инвестиционного фонда QUMMIF в Лондоне, где отвечал за аналитический блок и взаимодействие с международными финансовыми институтами.
  2. Заместитель директора ASER Александр Кондрашонок, имеющий более 10 лет опыта в сфере управленческого и финансового консалтинга. Выступал инвестиционным консультантом и куратором ряда крупнейших инфраструктурных проектов, реализуемых международными организациями и финансовыми институтами: ООН, UNIDO, МБРР, ЕБРР, ЕИБ, NEFCO, Глобальный экологический фонд и др.
  3. Партнер инвестиционно-банковского бизнеса ASER Максим Додолев, который имеет более чем 10-летний практический опыт реализации сделок M&A и привлечения инвестиций на рынке капитала. За время работы осуществил привлечение финансирования в сумме более 100 млн USD для компаний среднего и крупного бизнеса в СНГ.
  4. Преподаватель бизнес-школы Academ.by Сергей Мойсеёнок, работавший 7 лет в банковской сфере Беларуси в направлениях контроллинг, продажи, управление рисками, методология построения скоринговых моделей финансирования. Последние годы курирует направления – привлечение финансирования, контроллинг и управленческий учет, анализ криптовалютных рынков и др.

На воркшопе специалисты:

– расскажут механику финансового моделирования для структурирования проектов и разработки стратегий в новой реальности:

– поделятся современными подходами к оценке бизнеса и поговорят о рынке M&A;

– презентуют все возможные источники финансирования инвестиционных проектов и развития бизнеса в Беларуси.

ВОРКШОП «ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ТРЕНДЫ» - 24 мая, БЦ "Красавiк"

 

 
 
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24 МАЯ 2023 года консалтинговая компания ASER совместно с бизнес-школой Academ.by в БЦ «Красавiк» проведёт бесплатный воркшоп «Финансы и инвестиции: новые подходы и тренды».
 
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