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ВОРКШОП «ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ТРЕНДЫ» - 24 мая, БЦ "Красавiк"
03.05.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
24 МАЯ 2023 года консалтинговая компания ASER совместно с бизнес-школой Academ.by в БЦ «Красавiк» проведёт бесплатный воркшоп «Финансы и инвестиции: новые подходы и тренды».
О том, как избежать кассовых разрывов и не остаться без денег, как самостоятельно посчитать оценку бизнеса и максимизировать его стоимость, расскажут ведущие эксперты из сферы финансов, с опытом работы в сфере более 10-ти лет.
Мероприятие будет полезно собственникам, финансовым директорам, среднему и крупному бизнесу, директорам по развитию, а также стартапам.
Спикерами выступят:
На воркшопе специалисты:
– расскажут механику финансового моделирования для структурирования проектов и разработки стратегий в новой реальности:
– поделятся современными подходами к оценке бизнеса и поговорят о рынке M&A;
– презентуют все возможные источники финансирования инвестиционных проектов и развития бизнеса в Беларуси.
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24 МАЯ 2023 года консалтинговая компания ASER совместно с бизнес-школой Academ.by в БЦ «Красавiк» проведёт бесплатный воркшоп «Финансы и инвестиции: новые подходы и тренды».
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