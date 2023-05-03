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Самый большой орган Беларуси: восьмиметровое чудо с голосом флейты и кита

03.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самый большой орган Беларуси: восьмиметровое чудо с голосом флейты и кита
 Фото: МТРК «МИР»

Самый большой орган Беларуси отмечает свое 60-летие. Он состоит из более шести тысяч музыкальных труб высотой с четырехэтажный дом, рассказывает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Первый концерт минского «короля инструментов» в Белорусской государственной филармонии состоялся 3 мая 1963 года. Ряды начищенных до блеска труб, выстроенных с математической точностью, серебристые, медные, золотые – лицо минского органа. Профессионалы называют его проспектом. За ним скрыт «музыкальный город» высотой с четырехэтажный дом.

«Мы сейчас находимся внутри органа. Здесь механизмы, слышно, как меха работают», – говорит хранитель органа Белорусской государственной филармонии Геннадий Чернявский.

Тут видно, как орган дышит. Экскурсии туда не проводят. Там даже пыль не стирают – можно расстроить инструмент. 6 325 звучащих труб. Самая большая – 8 метров в длину, самая маленькая – с карандаш.

«Это очень высокий звук. Вот он пошел дальше-дальше, ниже-ниже и доходит до солидных труб», – показывает Геннадий Чернявский.

Клавесин можно настроить за 30 минут, рояль – за час, а орган – за три месяца. В Беларуси это делает один человек раз в 10 лет. Хранитель «короля инструментов» – Геннадий Чернявский. Единичная профессия досталась в наследство от отца. Именно он 60 лет назад привез чешский орган на шести вагонах в Белгосфилармонию. Собирали инструмент около полугода.

«В ящик запаковывается не больше одного голоса. Упаковка даже по трубам занимает довольно много места. Из этого количества досок можно было дом построить», – смеется хранитель органа Белорусской государственной филармонии.

За 60 лет орган внутри не поменялся. Горизонтальные трубы – для испанских ритмов, вертикальные – для целого «хора», они могут «гудеть» и «петь». Орган может имитировать почти весь духовой оркестр (гобой, тромбон, флейту), а еще пение птиц, шум деревьев, звон колокольчиков.

«Есть, например, такой регистр, как голос кита. Я не беру на себя смелость его повторить. Один из лучших знатоков органа профессор Ройзман писал, что Белорусский минский орган – «магутны волат» (могучий великан). Впечатляет энергия, которая струится из его труб, его стихия – это мощь, звучание, масштаб, объем», – отмечает музыковед, автор проекта «Шедевры мирового органного искусства» Ольга Савицкая.

Звучание аутентично временам Баха, но пульт обновили на современный. За ним могут выступать несколько органистов, система под каждого автоматически выдает заданные регистры. Оратории, кантаты, пассионы. Музыканты любят белорусского «волата» за универсальность.

«Минский инструмент представляет собой тип симфонического, компромиссного органа, на котором можно исполнять любую музыку: и музыку 20 столетия, и музыку эпохи романтизма, и в то же время репертуар ренессансный, барочный и даже готический», – отмечает заслуженный артист России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Александр Фисейский.

Музыка из воздуха. Если у среднего органа 20-30 голосов, то у белорусского гиганта – их 73. Когда впервые на нем заиграли 60 лет назад, с потолка филармонии посыпалась штукатурка. 17-тонное дыхание громкостью под 90 децибел в следующий раз в Минске можно ощутить 23 мая. После двух часов звучания орган отдыхает всегда несколько суток – остывает.



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Теги: Минск
 
 
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Первый концерт минского «короля инструментов» состоялся в Белорусской государственной филармонии 60 лет назад, 3 мая 1963 года.
 
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