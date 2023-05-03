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Самый большой орган Беларуси: восьмиметровое чудо с голосом флейты и кита
03.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самый большой орган Беларуси отмечает свое 60-летие. Он состоит из более шести тысяч музыкальных труб высотой с четырехэтажный дом, рассказывает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.
Первый концерт минского «короля инструментов» в Белорусской государственной филармонии состоялся 3 мая 1963 года. Ряды начищенных до блеска труб, выстроенных с математической точностью, серебристые, медные, золотые – лицо минского органа. Профессионалы называют его проспектом. За ним скрыт «музыкальный город» высотой с четырехэтажный дом.
«Мы сейчас находимся внутри органа. Здесь механизмы, слышно, как меха работают», – говорит хранитель органа Белорусской государственной филармонии Геннадий Чернявский.
Тут видно, как орган дышит. Экскурсии туда не проводят. Там даже пыль не стирают – можно расстроить инструмент. 6 325 звучащих труб. Самая большая – 8 метров в длину, самая маленькая – с карандаш.
Клавесин можно настроить за 30 минут, рояль – за час, а орган – за три месяца. В Беларуси это делает один человек раз в 10 лет. Хранитель «короля инструментов» – Геннадий Чернявский. Единичная профессия досталась в наследство от отца. Именно он 60 лет назад привез чешский орган на шести вагонах в Белгосфилармонию. Собирали инструмент около полугода.
«В ящик запаковывается не больше одного голоса. Упаковка даже по трубам занимает довольно много места. Из этого количества досок можно было дом построить», – смеется хранитель органа Белорусской государственной филармонии.
За 60 лет орган внутри не поменялся. Горизонтальные трубы – для испанских ритмов, вертикальные – для целого «хора», они могут «гудеть» и «петь». Орган может имитировать почти весь духовой оркестр (гобой, тромбон, флейту), а еще пение птиц, шум деревьев, звон колокольчиков.
Звучание аутентично
Музыка из воздуха. Если у среднего органа 20-30 голосов, то у белорусского гиганта – их 73. Когда впервые на нем заиграли 60 лет назад, с потолка филармонии посыпалась штукатурка. 17-тонное дыхание громкостью под 90 децибел в следующий раз в Минске можно ощутить 23 мая. После двух часов звучания орган отдыхает всегда несколько суток – остывает.
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Первый концерт минского «короля инструментов» состоялся в Белорусской государственной филармонии 60 лет назад, 3 мая 1963 года.
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