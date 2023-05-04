ЦИК Беларуси приступил к подготовке к Единому дню голосования

Ранее глава ЦИК пояснил, что в Минске избиратели будут получать два бюллетеня по выборам депутатов в Палату представителей и Минский городской совет депутатов. «Где-то в сельской местности наши граждане будут получать четыре бюллетеня: по выборам депутатов в Палату представителей, областного Совета, районного Совета и сельского или поселкового Совета», – уточнил Карпенко.

Единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля 2024 года.