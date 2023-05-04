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ЦИК Беларуси приступил к подготовке к Единому дню голосования

04.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

ЦИК Беларуси приступил к подготовке к Единому дню голосования
 Фото: ЦИК Беларусь

Центризбирком Беларуси готовится к проведению Единого дня голосования в 2024 году. Впервые выбрать в один день можно будет депутатов как в парламент, так и в местные советы, сообщает «МИР 24».

«Мы сейчас готовим методические рекомендации для избирательных комиссий. Например, обеспечение безопасности во время работы комиссии, получение той или иной необходимой информации при составлении списков избирателей и прочие вопросы. Идет плановая работа. В активную фазу мы вступаем в конце лета. До 1 сентября начнем определять численность, количество округов по местным советам», – отметил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.

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Ранее глава ЦИК пояснил, что в Минске избиратели будут получать два бюллетеня по выборам депутатов в Палату представителей и Минский городской совет депутатов. «Где-то в сельской местности наши граждане будут получать четыре бюллетеня: по выборам депутатов в Палату представителей, областного Совета, районного Совета и сельского или поселкового Совета», – уточнил Карпенко.

Единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля 2024 года.



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Теги: Минск
 
 
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Впервые в один день можно будет проголосовать за депутатов в парламент и местные советы.
 
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