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ЦИК Беларуси приступил к подготовке к Единому дню голосования
04.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Центризбирком Беларуси готовится к проведению Единого дня голосования в 2024 году. Впервые выбрать в один день можно будет депутатов как в парламент, так и в местные советы, сообщает «МИР 24».
Ранее глава ЦИК пояснил, что в Минске избиратели будут получать два бюллетеня по выборам депутатов в Палату представителей и Минский городской совет депутатов. «Где-то в сельской местности наши граждане будут получать четыре бюллетеня: по выборам депутатов в Палату представителей, областного Совета, районного Совета и сельского или поселкового Совета», – уточнил Карпенко.
Единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля 2024 года.
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Впервые в один день можно будет проголосовать за депутатов в парламент и местные советы.
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