Новый Битрикс24 Сириус — цифровой ориентир для бизнеса

Источник материала: ProBusiness

Профессиональная мобильная CRM, Битрикс24 Подпись, AI для создания уникальных изображений — эти и другие инструменты уже доступны!





Главный тренд года для предпринимателей — работа с мобильных устройств. Топ-менеджеры хотят ускорения бизнеса. Сотрудники требуют лёгкости и удобства в своей работе. Все обновления Битрикс24 нацелены на мобильность, минимизацию рутины, прокачку продаж и клиентского сервиса.

Всеми новинками уже можно начать пользоваться.

Профессиональная мобильная CRM

Полный цикл сделки в телефоне

Задача отдела продаж — консультировать, обслуживать и закрывать сделки с покупателями максимально быстро.

Сейлзы не могут зависеть от времени суток, доступа к ноутбуку и местонахождения в целом. Бизнес больше не должен терять прибыль из-за этого.

«Наши сотрудники часто бывают в командировках, поэтому возможность нормальной работы с клиентами из „полей“ для нас очень важна, — рассказывает Вячеслав Медведев, директор ООО „СофтСервис“. — Постоянные заказчики заметили, что мы значительно ускорились — счета и другие документы выставляются практически мгновенно. Менеджеры успевают обрабатывать больше клиентов в единицу времени. Очень интересно посмотреть на динамику продаж первого и второго квартала. Думаю, цифры будут впечатляющими».

Новая мобильная CRM прокачает продажи — все нужные инструменты есть в телефоне.

— Управление стадиями, воронками, товарами и правами доступа

— Работа с лидами, Сделками, Контактами, Компаниями

— Выставление коммерческих предложений из Лидов и Сделок

— Создание и заполнение документов по шаблонам

— Создание обычных счетов. Реквизиты, товар, сумма добавляются автоматически





Все каналы связи в Мобильной CRM

Почта. Звонки. Telegram

Клиенты хотят общаться с менеджером там, где им комфортно и удобно. А Битрикс24 поможет это сделать.

«Для меня важно, что в обновленном Битрикс24 можно настраивать CRM в мобильном приложении — создать поле, добавить стадии, изменить значение списочных полей, пригласить сотрудника — огонь! Плюс — прямо со смартфона я могу сгенерировать договор и отправить его на e-mail клиенту, — комментирует Роман Сытько, руководитель компании „Универсальные технологии“. — Или в Telegram. Потому что сейчас в Битрикс24 можно подключить диалог с клиентом в этот мессенджер прямо из сделки. Кнопку нажал — приглашение ушло SMS-кой клиенту, он по ссылке перешел и все, дальше можно общаться в Telegram прямо из сделки в приложении!»

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— Все новые входящие письма и звонки автоматически превратятся в сделки или лиды

— История переписки, чаты Telegram и записи звонков сохраняются в CRM

— Номер телефона и e-mail в чате Telegram распознаются автоматически, сохраняются в базе клиентов

— Telegram-бот подключается прямо с мобильного приложения





Обновленный конструктор сайтов и AI для создания изображений

«Разработчики сайтов знают, что мобильную вёрстку нужно готовить отдельно. Это требует дополнительного времени, — рассказывает Артем Столяров, директор компании «БелАдминГрупп». — Поэтому мы в своей работе сразу же оценили возможности обновленного конструктора сайтов Битрикс24. Просматривать и редактировать сайт теперь можно в режиме реального времени и сразу для различных устройств. Тут же на экране конструктора мы видим, как сайт будет выглядеть на мобильном телефоне, вносим правки и весь процесс занимает у нас буквально несколько минут!«

Больше не нужно искать изображения под каждый блок сайта или ставить задачу на разработку дизайнеру. Достаточно написать, что нужно, и AI мгновенно нарисует красочное изображение по описанию.





Свободные слоты в Календаре и CRM

Организация встреч в два клика

Поиск свободного времени для встречи в графиках менеджеров двух разных компаний или продавца и клиента — тот ещё квест.

Новинка Свободные слоты для встреч в Календаре и CRM ликвидирует проблему с утомительным поиском окна для созвона.

Больше не нужно и искать пересечения по времени с каждым участником встречи. Достаточно отправить ссылку на ваши свободные слоты по SMS, e-mail или в мессенджер. Событие сохранится в календаре внутри CRM.

— Отслеживание организации встречи в таймлайне

— Напоминание о назначенных встречах в CRM

— Возможность оставлять заметки и комментарии в CRM





Битрикс24 Подпись

Минимизация рутины

Менеджерам больше не нужно заполнять, распечатывать, подписывать и отправлять бумаги. CRM все сделает за них. А в карточке сделки будет виден весь путь подписания документа.

Клиент сможет получить ссылку на договор по SMS или e-mail и сразу подписать в смартфоне — ему не нужна регистрация в Битрикс24. Эта модель ускорит процесс покупки в несколько раз.

«В моей жизни нет рутины. В том числе благодаря новому инструменту Битрикс24 Подпись. Не нужно распечатывать документы, ждать курьера или лично встречаться с контрагентом для подписания. Один раз заключаете соглашение об обмене электронными документами, дальше уже можете подписывать договоры прямо со смартфона, — делится Евгений Галай, sales director OHI-S. — Есть ещё два крутых бонуса: данные контрагентов подтягиваются из CRM и можно не вводить реквизиты руками, а статус подписания второй стороной вы видите в онлайн.»

— Подписание от руки прямо на смартфоне

— Битрикс24 Подпись является аналогом собственноручной подписи, обеспечивающим идентификацию стороны по договору





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