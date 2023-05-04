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Новый Битрикс24 Сириус — цифровой ориентир для бизнеса
04.05.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Профессиональная мобильная CRM, Битрикс24 Подпись, AI для создания уникальных изображений — эти и другие инструменты уже доступны!
Главный тренд года для предпринимателей — работа с мобильных устройств. Топ-менеджеры хотят ускорения бизнеса. Сотрудники требуют лёгкости и удобства в своей работе.
Всеми новинками уже можно
Профессиональная мобильная CRM
Полный цикл сделки в телефоне
Задача отдела продаж — консультировать, обслуживать и закрывать сделки с покупателями максимально быстро.
Сейлзы не могут зависеть от времени суток, доступа к ноутбуку и местонахождения в целом. Бизнес больше не должен терять прибыль из-за этого.
«Наши сотрудники часто бывают в командировках, поэтому возможность нормальной работы с клиентами из „полей“ для нас очень важна, — рассказывает Вячеслав Медведев, директор ООО „СофтСервис“. — Постоянные заказчики заметили, что мы значительно ускорились — счета и другие документы выставляются практически мгновенно. Менеджеры успевают обрабатывать больше клиентов в единицу времени. Очень интересно посмотреть на динамику продаж первого и второго квартала. Думаю, цифры будут впечатляющими».
Новая мобильная CRM прокачает продажи — все нужные инструменты есть в телефоне.
Все каналы связи в Мобильной CRM
Почта. Звонки. Telegram
Клиенты хотят общаться с менеджером там, где им комфортно и удобно. А Битрикс24 поможет это сделать.
«Для меня важно, что в обновленном Битрикс24 можно настраивать CRM в мобильном приложении — создать поле, добавить стадии, изменить значение списочных полей, пригласить сотрудника — огонь! Плюс — прямо со смартфона я могу сгенерировать договор и отправить его на e-mail клиенту, — комментирует Роман Сытько, руководитель компании „Универсальные технологии“. — Или в Telegram. Потому что сейчас в Битрикс24 можно подключить диалог с клиентом в этот мессенджер прямо из сделки. Кнопку нажал — приглашение ушло SMS-кой клиенту, он по ссылке перешел и все, дальше можно общаться в Telegram прямо из сделки в приложении!»
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— Все новые входящие письма и звонки автоматически превратятся в сделки или лиды
Обновленный конструктор сайтов и AI для создания изображений
«Разработчики сайтов знают, что мобильную вёрстку нужно готовить отдельно. Это требует дополнительного времени, — рассказывает Артем Столяров, директор компании «БелАдминГрупп». — Поэтому мы в своей работе сразу же оценили возможности обновленного конструктора сайтов Битрикс24. Просматривать и редактировать сайт теперь можно в режиме реального времени и сразу для различных устройств. Тут же на экране конструктора мы видим, как сайт будет выглядеть на мобильном телефоне, вносим правки и весь процесс занимает у нас буквально несколько минут!«
Больше не нужно искать изображения под каждый блок сайта или ставить задачу на разработку дизайнеру. Достаточно написать, что нужно, и AI мгновенно нарисует красочное изображение по описанию.
Свободные слоты в Календаре и CRM
Организация встреч в два клика
Поиск свободного времени для встречи в графиках менеджеров двух разных компаний или продавца и клиента — тот ещё квест.
Новинка Свободные слоты для встреч в Календаре и CRM ликвидирует проблему с утомительным поиском окна для созвона.
Больше не нужно и искать пересечения по времени с каждым участником встречи. Достаточно отправить ссылку на ваши свободные слоты по SMS, e-mail или в мессенджер. Событие сохранится в календаре внутри CRM.
— Отслеживание организации встречи в таймлайне
Битрикс24 Подпись
Минимизация рутины
Менеджерам больше не нужно заполнять, распечатывать, подписывать и отправлять бумаги. CRM все сделает за них. А в карточке сделки будет виден весь путь подписания документа.
Клиент сможет получить ссылку на договор по SMS или e-mail и сразу подписать в смартфоне — ему не нужна регистрация в Битрикс24. Эта модель ускорит процесс покупки в несколько раз.
«В моей жизни нет рутины. В том числе благодаря новому инструменту Битрикс24 Подпись. Не нужно распечатывать документы, ждать курьера или лично встречаться с контрагентом для подписания. Один раз заключаете соглашение об обмене электронными документами, дальше уже можете подписывать договоры прямо со смартфона, — делится Евгений Галай, sales director OHI-S. — Есть ещё два крутых бонуса: данные контрагентов подтягиваются из CRM и можно не вводить реквизиты руками, а статус подписания второй стороной вы видите в онлайн.»
— Подписание от руки прямо на смартфоне
А что ещё?
Обновлённый Маркет Плюс
Обновлённый каталог приложений Маркет Плюс сделает для вас подборку полезных приложений, которые максимально подойдут вашему бизнесу и раскроют его потенциал.
Яндекс DataLens в BI-аналитике
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Профессиональная мобильная CRM, Битрикс24 Подпись, AI для создания уникальных изображений - эти и другие инструменты уже доступны!
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