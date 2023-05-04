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Преподаватели и студенты-медики почтили в Минске память военных врачей

04.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Преподаватели и студенты-медики почтили в Минске память военных врачей
 Фото: МТРК «МИР»

Возле Белорусского медуниверситета появилась аллея, посвященная подвигу медиков в годы Великой Отечественной войны. Деревья высадили студенты белорусских и российских вузов в рамках форума «Нам жить и помнить», рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Этот цветок – символ победы медицины над болезнью и травмами. У Белорусского медуниверситета появился Сиреневый дворик. Его высадили участники форума.

«Мои прадедушки Денисов Александр Ильич и Дедов Николай Петрович всю войну прошли от начала до конца, участвовали в битве за Берлин. Они решили связать свою жизнь с медициной уже после войны. Как они рассказывали, в связи со всеми теми ужасами они пришли к миру, сохранению жизни и здоровья людей», – делится участница акции студентка Белорусского государственного медицинского университета Анастасия Рубникович.

Аллея у Белорусского государственного медуниверситета стала символичной. В 1941-м 636 выпускников получили дипломы и ушли на фронт.

«Более 3 тысяч студентов в целом и более 100 преподавателей участвовали в боях или на оккупированной территории Беларуси работали в освободительных и партизанских отрядах. Помогали тем самым ковать общую Победу», – говорит ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.

О военной медицине студенты этого вуза знают не только по книгам. У Яны Труханович живая история.

«Моя прабабушка была медсестрой. Во время Великой Отечественной войны она помогала в партизанском отряде. Помимо своей основной деятельности в качестве медицинского сотрудника она также была еще и связисткой. При выполнении очередного задания она была рассекречена. В течение недели после пыток ее казнили», – рассказала студентка Белорусского государственного медицинского университета Яна Труханович.

В современной белорусской медицине используют тот горький военный опыт. В стране работает Военно-медицинский институт. Акцент там делают на доступность и качественную медицину.

«У нас есть своя история, безусловно. Она отражена в многотомнике «Опыт советской медицины в Великую Отечественную войну». Он стал основой в дальнейшем построении нашей системы здравоохранения. Во многом мы этот опыт используем и сейчас в мирной жизни. Надеемся, даже уверены, что будем использовать его только в мирной жизни», – сказал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

На форуме представили экспозиции военной медицины в миниатюре. На столах нехитрый набор инструментов врача 1941-го. На фотографиях – погибшие в годы Великой Отечественной. Это не только врачи. Здесь чтут память предков разных профессий. Форум «Нам жить и помнить» – традиционный. Проводится уже второй раз. Среди гостей есть представители и медуниверситетов России.



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У Белорусского медуниверситета появился Сиреневый дворик. В 1941-м 636 выпускников получили дипломы и ушли на фронт.
 
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