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Преподаватели и студенты-медики почтили в Минске память военных врачей
04.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Возле Белорусского медуниверситета появилась аллея, посвященная подвигу медиков в годы Великой Отечественной войны. Деревья высадили студенты белорусских и российских вузов в рамках форума «Нам жить и помнить», рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Этот цветок – символ победы медицины над болезнью и травмами. У Белорусского медуниверситета появился Сиреневый дворик. Его высадили участники форума.
«Мои прадедушки Денисов Александр Ильич и Дедов Николай Петрович всю войну прошли от начала до конца, участвовали в битве за Берлин. Они решили связать свою жизнь с медициной уже после войны. Как они рассказывали, в связи со всеми теми ужасами они пришли к миру, сохранению жизни и здоровья людей», – делится участница акции студентка Белорусского государственного медицинского университета Анастасия Рубникович.
Аллея у Белорусского государственного медуниверситета стала символичной. В 1941-м 636 выпускников получили дипломы и ушли на фронт.
«Более 3 тысяч студентов в целом и более 100 преподавателей участвовали в боях или на оккупированной территории Беларуси работали в освободительных и
О военной медицине студенты этого вуза знают не только по книгам. У Яны Труханович живая история.
В современной белорусской медицине используют тот горький военный опыт. В стране работает Военно-медицинский институт. Акцент там делают на доступность и качественную медицину.
На форуме представили экспозиции военной медицины в миниатюре. На столах нехитрый набор инструментов врача 1941-го. На фотографиях – погибшие в годы Великой Отечественной. Это не только врачи. Здесь чтут память предков разных профессий. Форум «Нам жить и помнить» – традиционный. Проводится уже второй раз. Среди гостей есть представители и медуниверситетов России.
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У Белорусского медуниверситета появился Сиреневый дворик. В 1941-м 636 выпускников получили дипломы и ушли на фронт.
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