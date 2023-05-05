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Белорусские гимнастки серьезно подготовились ко Вторым Играм стран СНГ

05.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские гимнастки серьезно подготовились ко Вторым Играм стран СНГ
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во Вторых Играх стран СНГ намерены принять участие около 20 стран. Конкуренция будет серьезной. Поэтому белорусские спортсмены усилили тренировки, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Юниорок белорусской сборной сейчас можно встретить только на тренировках. Занятия шесть дней в неделю по 8 часов. Из девяти гимнасток в основной состав войдут только шесть. Конкуренция нарастает.

«Диеты строгие у нас будут. У нас следят за весом. Я все люблю: люблю и овощи, и фрукты, сладкое, конечно, стараюсь меньше есть. Плохое – газировки и чипсы – как все гимнастки, стараются не есть», – рассказала чемпионка Беларуси в групповом упражнении (2022) Валерия Малькович.

Цель Агнии Селивановой – до Игр сбросить пару килограммов. Это будут ее первые масштабные соревнования. Сейчас на ковре гимнастка спокойна, свой главный козырь приберегла для Игр.

«Я люблю работать на сцене, на публику. Когда я выхожу на площадку, мне хочется сделать больше, лучше, этим я завораживаю», – поделилась чемпионка Беларуси в групповом упражнении (2022) Агния Селиванова.

На Играх стран СНГ гимнастки всех стран выступят с двумя упражнениями: с пятью скакалками и пятью мячами. Именно на них сейчас делают упор. Образы и элементы в программе подбирали под гимнасток.

«У нас упражнение с пятью мячами под музыку из Цирка дю Солей. Мы нашли там интересную композицию, в которой увидели образ драконов и попытались его перенести на упражнение. Девочки постепенно входят в эти образы», – сказала тренер юниорской сборной Беларуси в групповых упражнениях Марина Гончарова.

По словам гимнасток, главный конкурент – сборная России. Сегодня завершился официальный прием заявок на участие в Играх.

«Участвуют страны СНГ. Помимо этого, у нас уже есть подтверждения от таких стран, как Саудовская Аравия, Египет, Куба. Еще ряд стран, которые тоже подтверждают свое участие. Эта работа проводится постоянно. Мы думаем, что будет порядка 20 стран», – сообщил начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Михаил Прокопенко.

Игры стран СНГ пройдут в 11 городах. Предусмотрены не только основные, но и резервные арены. Все площадки проверяют специальные комиссии. Объекты в Молодечно сегодня посетил вице-премьер. Там проведут соревнования по пляжному волейболу.

«Мы меняем покрытие на более хорошее. Идет подготовка трибун, инфраструктуры, раздевалок для команд. Делаем все, что необходимо по лучшим мировым стандартам для наших спортсменов и гостей, которые прибудут на соревнования», – сказал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.

Форму для гимнасток создадут белорусские производители. Многообразие гостей учтут и в специально разработанном меню. Там будет представлена традиционная национальная кухня и халяль. Вторые Игры стран СНГ пройдут с 3 по 15 августа.



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Спортивные соревнования пройдут в 11 городах в августе. В состязаниях намерены принять участие около 20 стран.
 
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