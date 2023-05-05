СМИ и телевидение — тоже бизнес. Собрали 7 сериалов об этой индустрии

Источник материала: ProBusiness



Фото: unsplash.com

Зрители всегда видят конечный продукт, который транслируется на телеканалах. Но мало кто знает, как на самом деле создаются новости и фильмы. Сегодня решили это исправить и заглянуть в кулуары к режиссерам и журналистам. Ко Дню радио, который ежегодно празднуется 7 мая, совместно с видеосервисом VOKA составили подборку небанальных фильмов и сериалов о медиабизнесе, которые вы могли пропустить. Обещаем полное погружение в мир ТВ и кинематографа.





Небольшой документальный мини-сериал на выходные от HBO, который рассказывает о работе маленького американского ТВ-канала.

Сериал показывает будни маленькой телестанции, которая независимо от крупных медиакорпораций старается транслировать своим зрителям актуальную и интересную информацию о происходящих в мире событиях. В сериале увидим, как создаются новости и проходят съемки, как работают журналисты и редакторы.

Основными героями являются сотрудники телестанции. Документальный сериал дает представление о том, какие трудности могут возникнуть при создании медиаконтента. Одним из ключевых моментов сериала является демонстрация того, как работают журналисты в условиях пандемии COVID-19. Можно увидеть, как съемочной группе пришлось адаптироваться к новым условиям работы и как они стараются удержать зрителей, несмотря на все трудности.

«Новости маленького городка» — это история о людях, которые любят свое дело и борются за честную журналистику, несмотря на сложности и преграды.





Популярное американское политическое ток-шоу, созданное бывшими сотрудниками Белого дома, работавших во время президентства Барака Обамы.

В каждом эпизоде подкаста ведущие обсуждают последние новости из мира политики и анализируют их в контексте текущей ситуации в США. Шоу также включает интервью с политическими лидерами и экспертами, которые делятся своим мнением и опытом. Например, в подкасте участвовали Обама, Хилари Клинтон, Байден. Шоу в среднем собирает более 1,5 миллиона слушателей каждую серию.

«Да спасет подкаст Америку» смог быстро стать влиятельным шоу в американском политическом сообществе. И не только. Значительную аудиторию подкаст имеет за пределами США, благодаря своим информативным и качественным выпускам, которые позволяют лучше понимать политическую ситуацию в США и ее влияние на мировую политику.





Первый сериал от известного «Квартета И». Если близки по духу фильмы «День радио» и «День выборов», то стоит обратить внимательно на эту комедию. Снят сериал по мотивам спектакля. Правда, играют тут не только участники «Квартета», но и популярные российские актеры, например, Максим Виторган, Виктория Толстоганова, Павел Майков и др.

О чем сериал? В этот раз герои собираются на киностудии после завершения съемочного процесса. Последние кадры отсняты, а значит, самое время выплеснуть эмоции, которые удалось сдерживать во время работы над фильмом. Множество диалогов на серьезные темы сопровождаются юмором и философскими мыслями.

Благодаря сериалу можно увидеть изнанку кинопроизводства: скандалы, интриги, нехватка денег, интрижки и многое другое. Как и всегда, «Квартету И» удалось совместить драму с комедией, поэтому вышел отличный сериал, чтобы скрасить выходные.





Мини-сериал, с которым полное погружение в кинопроизводство точно обеспечено. «Один идеальный кадр» основан на популярном аккаунте в Twitter, где размещаются важные, необычные или просто красивые кадры из фильмов.

Основной темой сериала является идея «одного идеального кадра» — момента в фильме, который воплощает в себе основную идею. В каждой серии рассматривается такой эпизод, анализируется его значение и влияние на зрителя.

Шесть известных режиссеров приоткрывают завесу тайны создания кино и рассказывают об идеальных моментах в популярных фильмах: «Чудо-женщина», «Схватка», «Безумно богатые азиаты», «Суд над чикагской семеркой», «Улётные девочки» и «Гарриет». Как вдохновляются режиссеры и как создавать магию кино, чтобы ее почувствовал зритель? Узнаете, когда посмотрите этот мини-сериал.





История о величайшем модном журнале в документальном фильме. В прошлом году Vogue исполнились 132 года. Согласитесь, не каждое СМИ может похвастаться такими цифрами. Всего за час можно глубоко погрузиться в мир моды и увидеть его через призму главных редакторов, которые работали в популярном журнале.

Фильм приоткрывает завесу тайны: как создавались популярные обложки, проводились фотосессии, как менялась мода? Об этом расскажут в интервью экс-сотрудники журнала. В фильме зритель также увидит, как работает нынешний главный редактор журнала Анна Винтур и ее команда. Они показывают, как они выбирают темы для статей и фотосессий, как отбирают моделей и стилистов, как проходят пробы на предстоящие показы мод.

Кино обязательно вдохновит на творческие идеи и покажет, что искусство всегда находится рядом с нами. «Vogue: Глазами редактора» — это увлекательный и интересный фильм, который дает возможность заглянуть за кулисы создания самого престижного модного журнала, часто называемого «Библией моды».





Документальный фильм от HBO рассказывает о жизни и карьере сильной личности — авторитетного журналиста и главного редактора The Washington Post Бена Брэдли.

В фильме показана жизнь талантливого репортера и вспоминаются важнейшие события американской истории второй половины 20 века. Брэдли был известен своей независимостью и принципиальностью. Журналисту всегда было важно говорить только правду и рассказать людям, что происходило в важные и критические моменты.

Особенное внимание репортёр уделял значимым политическим персонам, которые, по его мнению, лгали.

Карьера у известного редактора была насыщенная. Расследования, опубликованные в The Washington Post, по многочисленным слухам, привели к отставке президента Ричарда Никсона. Также Бен Брэдли принимал активное участие в рассекречивании информации Пентагона о войне во Вьетнаме. Писал пронзительные репортажи прямо из «горячих точек» в странах Ближнего Востока. А благодаря знакомству с Джоном Кеннеди был вхож в Белый дом.

Бену Брэдли за 26 лет работы в издании удалось в несколько раз увеличить тиражи, 17 раз газета удостоилась почетной Пулитцеровской премии. После просмотра документального фильма не остается сомнений, что Брэдли — один из наиболее значимых и влиятельных журналистов своего времени.





Сериал от сценариста фильмов «Социальная сеть» и «Стив Джобс» Аарона Соркина. Главные герои — журналисты, которые ежедневно работают на благо своих зрителей и рассказывают о важных новостях в мире. Несмотря на то, что сам канал ACN не существует в реальности, многие события, которые обсуждают в программах, происходили на самом деле.

«Служба новостей» затрагивает различные темы: политика, общество, медиа и межличностные отношения. Он показывает, как журналисты работают, чтобы показать зрителям правдивую информацию. Герои постоянно сталкиваются с препятствиями: цензура, давление со стороны руководства телеканала и государственных органов.

Одной из главных тем сериала является отношение к новостям и СМИ в целом.

В сериале часто обсуждаются этические и моральные аспекты журналистики, а также то, как современные технологии влияют на новостную индустрию.

Кстати, у «Службы новостей» 4 номинации и одна премия «Эмми». Сериал получил положительные отзывы от критиков и зрителей за свою оригинальность и глубокое освещение темы журналистики. Но также был раскритикован за то, что слишком идеализирует журналистов и не всегда отражает реальность.

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