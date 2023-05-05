Сеять кукурузу начали в Беларуси

Сеять кукурузу в этом сезоне начали позже. Аграрии научились на собственном опыте. Когда весна «радует» снегом в марте, приходится сдвигать сроки. Культура любит тепло как минимум плюс 8 градусов в почве.

«С 26 апреля начали сеять. По сегодняшний день 3041 гектар – это шестьдесят процентов. Прополка будет сразу до всходов, будем почвенными препаратами работать, а потом подкармливаем», – отметил агроном Олег Червинский.

Один на один с природой злаковую культуру не оставляют. Первые зеленые ростки кукурузы ждут уже через неделю после посева. За ними следят как за детьми. На каждом стебле – по одному початку. Зерна пойдут на комбикорм.

«По кукурузе мы специально сделали: порядка 100 тысяч гектар добавили к уровню прошлого года. В основном эта кукуруза пойдет у нас на силос, потому что нам надо обеспечить травянистыми кормами наше животноводство», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.

Успеть нужно до 20 мая. Дату согласовали с главой государства. Если погода не подведет, задержек не будет. Техники хватает во всех областях страны.