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Сеять кукурузу начали в Беларуси

05.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сеять кукурузу начали в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси приступили к севу кукурузы. Для страны эта культура первой важности. В хозяйствах усилили внимание ко всем мелочам. Следят за погодой, состоянием техники, качеством зерна, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В этом хозяйстве поля под кукурузу готовят почти вручную. Убирают камни – враги комбайнов.

«Каждый год приезжает бригада человек 20-30 и по всему отделению собирает камни. Камни – это большая проблема для сельхозработ вообще. Это и поломка сельхозтехники, и трудности в уборке, и для химпрополки тоже какие-то там определенные моменты есть», – объяснил начальник цеха растениеводства агрокомбината Дмитрий Дрозд.

Сеять кукурузу в этом сезоне начали позже. Аграрии научились на собственном опыте. Когда весна «радует» снегом в марте, приходится сдвигать сроки. Культура любит тепло как минимум плюс 8 градусов в почве.

«С 26 апреля начали сеять. По сегодняшний день 3041 гектар – это шестьдесят процентов. Прополка будет сразу до всходов, будем почвенными препаратами работать, а потом подкармливаем», – отметил агроном Олег Червинский.

Один на один с природой злаковую культуру не оставляют. Первые зеленые ростки кукурузы ждут уже через неделю после посева. За ними следят как за детьми. На каждом стебле – по одному початку. Зерна пойдут на комбикорм.

«По кукурузе мы специально сделали: порядка 100 тысяч гектар добавили к уровню прошлого года. В основном эта кукуруза пойдет у нас на силос, потому что нам надо обеспечить травянистыми кормами наше животноводство», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.

Успеть нужно до 20 мая. Дату согласовали с главой государства. Если погода не подведет, задержек не будет. Техники хватает во всех областях страны.



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Порядка 100 тысяч гектар полей кукурузы добавили к уровню прошлого года.
 
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