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Ушачский прорыв: в Беларуси почтили память партизан, спасших 15 тысяч мирных жителей
05.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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В Беларуси сегодня вспоминают подвиг партизан. 79 лет назад, весной 1944 года, начался легендарный Ушачский прорыв. Одно из самых крупных партизанских формирований Беларуси прорвало фашистскую блокаду и спасло 15 тысяч мирных жителей. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Их было 17 тысяч,
Внезапное нападение помогло партизанам. С большими потерями через несколько часов непрерывных боев противник отступил. Кольцо блокады было прорвано. В ту ночь спасли 15 тысяч мирных жителей. В числе которых и Демьян Крупеня – на тот момент подросток-партизан. Его рассказы о жизни в оккупации врезались в память сына.
Два года эта территория была неприступна для немцев. Ее называли «Партизанской Республикой». Здесь работали лесные школы, мастерские, издавались газеты. А в землянке была и типография, и целая картинная галерея. Партизаны рисовали своих товарищей по оружию и делали листовки для мирных жителей. Призывали не верить фашистам. Когда надежды почти не оставалось, именно они давали сил на продолжение борьбы.
Память о великом подвиге сохраняют и сегодня. На месте сражения открыли мемориал с символичным названием «Прорыв». Ежегодно сюда приезжают родственники героев. Возлагают цветы и вспоминают погибших.
В центре комплекса – семиметровый бронзовый партизан. Он разбивает бетонную стену – символ Кольца блокады. Памятник не зря повернут спиной к приезжим. Именно по этому направлению бойцы прорывали свой путь к свободе.
На поле рядом с этим местом находится братская могила – останки 500 неопознанных бойцов. А сколько всего погибло в той битве, до сих пор неизвестно. Имена на плитах пополняют постоянно.
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Одно из самых крупных партизанских формирований Беларуси прорвало фашистскую блокаду.
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