Ушачский прорыв: в Беларуси почтили память партизан, спасших 15 тысяч мирных жителей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

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В Беларуси сегодня вспоминают подвиг партизан. 79 лет назад, весной 1944 года, начался легендарный Ушачский прорыв. Одно из самых крупных партизанских формирований Беларуси прорвало фашистскую блокаду и спасло 15 тысяч мирных жителей. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Их было 17 тысяч, фашистов в три раза больше . Весной 1944-го немецкие карательные отряды вышли в наступление на Полоцко-Лепельскую партизанскую зону. Через 25 дней борьбы кольцо блокады затянулось. Варианта было два: погибнуть или прорваться.

«Боеприпасы заканчивались, продукты питания тоже заканчивались, медикаменты не подвозились, ничего это не доставлялось. То есть они думали, понимаете, что задушат уже до конца. Додавят. Но обессиленные все-таки решили ударить в два самых сильных гарнизона противника, так как это неожиданный эффект», – сказала главный хранитель Ушачского музея народной славы им. Героя Советского Союза В. А. Лобанка Дарья Милая.

Внезапное нападение помогло партизанам. С большими потерями через несколько часов непрерывных боев противник отступил. Кольцо блокады было прорвано. В ту ночь спасли 15 тысяч мирных жителей. В числе которых и Демьян Крупеня – на тот момент подросток-партизан. Его рассказы о жизни в оккупации врезались в память сына.

«Немцы лес прочесывали. Ель упала в болото. Они под эти ветки залезли и лежали, а немцы шли по верху. У них граната противотанковая, пальцы в кольце были. Если бы их обнаружили, они бы взорвались, уже так представили себе. Секунда и все. Но немцы прошли, их не заметили», – отметил сын ветерана Великой отечественной войны, Демьяна Крупени Владимир Крупеня.

Два года эта территория была неприступна для немцев. Ее называли «Партизанской Республикой». Здесь работали лесные школы, мастерские, издавались газеты. А в землянке была и типография, и целая картинная галерея. Партизаны рисовали своих товарищей по оружию и делали листовки для мирных жителей. Призывали не верить фашистам. Когда надежды почти не оставалось, именно они давали сил на продолжение борьбы.

Память о великом подвиге сохраняют и сегодня. На месте сражения открыли мемориал с символичным названием «Прорыв». Ежегодно сюда приезжают родственники героев. Возлагают цветы и вспоминают погибших.

«Это память. Память, которую мы должны сохранить, чтобы помнить. И для того, чтобы помнить, какой ценой завоевано наше счастье жить, наше счастье творить что-то. И для детей, и для школы, она является такой важной. Все участвуют. Через диалог поколений мы обновляем всю эту память про эту историю», – добавила председатель Ушачской районной ветеранской организации Нина Василевская.

В центре комплекса – семиметровый бронзовый партизан. Он разбивает бетонную стену – символ Кольца блокады. Памятник не зря повернут спиной к приезжим. Именно по этому направлению бойцы прорывали свой путь к свободе.

На поле рядом с этим местом находится братская могила – останки 500 неопознанных бойцов. А сколько всего погибло в той битве, до сих пор неизвестно. Имена на плитах пополняют постоянно.