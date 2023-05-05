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Первый номер «Правды» вышел 111 лет назад: кто продолжает дело легендарной газеты?
05.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В СССР 5 мая отмечали День печати. Дата приурочена к выходу
Первый номер газеты «Правда» дал начало целому празднику. На его полосах еще нет указов – 1912 год, большевики не у власти. Зато есть последние новости со стачек, разбавленные лирическими стихами и заметками из рубрики происшествия: о самоубийстве рабочего и пожаре.
Зато после Революции «Правда» расцвела красным цветом. В ней публиковались постановления съездов, программные статьи вождей, главные новости и фельетоны, которые для многих средних руководителей могли стать приговором.
Печатные машинки давно ушли в прошлое, как и сама «Правда». В новой России ее правопреемницей стала «Российская газета». Там так же обращают внимание на каждую запятую, особенно, когда дело касается публикации федерального закона. Сверяется электронная и бумажная версия, подписанная президентом. Если нет разницы, то текст идет в печать.
В Беларуси День печати отмечают, как и в СССР, 5 мая, и роль «Правды» на себя взяли сразу несколько изданий. В Казахстане – это «Казахстанская правда». Скоро там отметят выпуск 30-тысячного номера. Только она имеет право публиковать на русском языке законы, указы президента и постановления правительства.
День советской печати официально в большинстве республик уже не отмечают. Но правильность подачи материала – стандарт для печатных изданий, который был задан еще при той самой «Правде».
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После Революции в «Правде» стали публиковать постановления съездов и программные статьи вождей.
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