Лукашенко отметил госнаградами работу учителей, врачей, деятелей культуры и строителей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко вручил госнаграды и почетные звания в канун Дня Победы. Президент поблагодарил участников церемонии за преданность своему делу и профессионализм, а ветеранам дал особое боевое задание, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Столетний юбилей для Валентины Петровны – это не цифра в паспорте, а новый уровень. По паркету Дворца Независимости она дефилирует на каблуках. А в 1945 за Победу сражалась. И дошла до Берлина.

«Я уже скоро буду отмечать свои сто лет. Как мне не радоваться? Если уже 78 лет мы отмечаем мир на нашей земле. Те, кто в мои годы еще дожил, мы чувствуем себя по-боевому. Если позволяют, конечно, ноги. А мне ноги позволяют», – отметила ветеран Великой Отечественной войны Валентина Баранова.

Орден Почета занял место рядом с боевыми наградами. Это знак признательности от всех белорусов. В лице Валентины Петровны президент сказал «спасибо» тем, кто сражался на фронте, выживал в концлагерях, трудился в тылу. Им Лукашенко дал особое поручение.

«У меня есть к вам большая просьба. Даже боевое задание. Живите как можно дольше, продолжайте воспитывать нашу молодежь. Без вас нам будет очень трудно. Такие люди, как Вы, сейчас на вес золота. Вы – хранители правды. Вы – противовес тем, кто отрицает геноцид белорусского народа, обеляет нацизм, какие бы обличья он ни принимал», – заявил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

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