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Лукашенко отметил госнаградами работу учителей, врачей, деятелей культуры и строителей

06.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко отметил госнаградами работу учителей, врачей, деятелей культуры и строителей
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Александр Лукашенко вручил госнаграды и почетные звания в канун Дня Победы. Президент поблагодарил участников церемонии за преданность своему делу и профессионализм, а ветеранам дал особое боевое задание, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Столетний юбилей для Валентины Петровны – это не цифра в паспорте, а новый уровень. По паркету Дворца Независимости она дефилирует на каблуках. А в 1945 за Победу сражалась. И дошла до Берлина.

«Я уже скоро буду отмечать свои сто лет. Как мне не радоваться? Если уже 78 лет мы отмечаем мир на нашей земле. Те, кто в мои годы еще дожил, мы чувствуем себя по-боевому. Если позволяют, конечно, ноги. А мне ноги позволяют», – отметила ветеран Великой Отечественной войны Валентина Баранова.

Орден Почета занял место рядом с боевыми наградами. Это знак признательности от всех белорусов. В лице Валентины Петровны президент сказал «спасибо» тем, кто сражался на фронте, выживал в концлагерях, трудился в тылу. Им Лукашенко дал особое поручение.

«У меня есть к вам большая просьба. Даже боевое задание. Живите как можно дольше, продолжайте воспитывать нашу молодежь. Без вас нам будет очень трудно. Такие люди, как Вы, сейчас на вес золота. Вы – хранители правды. Вы – противовес тем, кто отрицает геноцид белорусского народа, обеляет нацизм, какие бы обличья он ни принимал», – заявил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Перед нынешним поколением новые вызовы. Олег Салтовский теперь заслуженный пилот Беларуси. 19 тысяч часов налета и 35 лет за штурвалом. Подготовил сотню специалистов. Но из-за санкций небо для белорусских летчиков едва не стало закрытым. Сегодня рейсов достаточно по новым маршрутам. И это заслуга всего коллектива.

Города-герои

Как Минск пережил 1100 дней оккупации?
«Настолько был задан хороший темп, здоровой инерции, что былого запаса сил хватило преодолеть самый низ вот этой ситуации. И затем поступательно идти вверх. Эта ситуация, она показала, кто есть кто. И самое главное, показала неразрывность нашего руководства и летного состава. Я скажу честно, такого не было никогда», – признался командир авиационного отряда государственной авиакомпании Олег Салтовский.

Александр Лукашенко поблагодарил и людей в погонах. Они делают все, чтобы события восьмидесятилетней давности не повторились. Отметил представителей и других профессий: учителей, врачей, деятелей культуры, строителей, промышленников и многих других.

«К счастью, большинство тех, кто сегодня приглашен во Дворец Независимости, пережили радость именно трудовых побед. И представляют самые мирные профессии. От всего сердца поздравляю вас с заслуженными наградами. Желаю крепкого здоровья, благополучия и вдохновения», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Символический бокал шампанского в этом зале подняли за героев, которые подарили мир. И за тех, кто сейчас делает его лучше.

Государственных наград удостоены 56 человек.



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Теги: Минск
 
 
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В преддверии Дня Победы президент Беларуси вручил Орден Почета 99-летней ветерану Валентине Барановой.
 
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