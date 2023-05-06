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Лукашенко отметил госнаградами работу учителей, врачей, деятелей культуры и строителей
06.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко вручил госнаграды и почетные звания в канун Дня Победы. Президент поблагодарил участников церемонии за преданность своему делу и профессионализм, а ветеранам дал особое боевое задание, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Столетний юбилей для Валентины Петровны – это не цифра в паспорте, а новый уровень. По паркету Дворца Независимости она дефилирует на каблуках. А в 1945 за Победу сражалась. И дошла до Берлина.
Орден Почета занял место рядом с боевыми наградами. Это знак признательности от всех белорусов. В лице Валентины Петровны президент сказал «спасибо» тем, кто сражался на фронте, выживал в концлагерях, трудился в тылу. Им Лукашенко дал особое поручение.
«У меня есть к вам большая просьба. Даже боевое задание. Живите как можно дольше, продолжайте воспитывать нашу молодежь. Без вас нам будет очень трудно. Такие люди, как Вы, сейчас на вес золота. Вы – хранители правды. Вы – противовес тем, кто отрицает геноцид белорусского народа, обеляет нацизм, какие бы обличья он ни принимал», – заявил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Перед нынешним поколением новые вызовы. Олег Салтовский теперь заслуженный пилот Беларуси. 19 тысяч часов налета и 35 лет за штурвалом. Подготовил сотню специалистов. Но из-за санкций небо для белорусских летчиков едва не стало закрытым. Сегодня рейсов достаточно по новым маршрутам. И это заслуга всего коллектива.
Александр Лукашенко поблагодарил и людей в погонах. Они делают все, чтобы события восьмидесятилетней давности не повторились. Отметил представителей и других профессий: учителей, врачей, деятелей культуры, строителей, промышленников и многих других.
«К счастью, большинство тех, кто сегодня приглашен во Дворец Независимости, пережили радость именно трудовых побед. И представляют самые мирные профессии. От всего сердца поздравляю вас с заслуженными наградами. Желаю крепкого здоровья, благополучия и вдохновения», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Символический бокал шампанского в этом зале подняли за героев, которые подарили мир. И за тех, кто сейчас делает его лучше.
Государственных наград удостоены 56 человек.
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В преддверии Дня Победы президент Беларуси вручил Орден Почета 99-летней ветерану Валентине Барановой.
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