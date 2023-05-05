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Белорусские стадионы подготовили ко Вторым Играм стран СНГ
05.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Спортивные объекты ко Вторым Играм стран СНГ почти готовы. Их проверяет комиссия белорусских специалистов. О состоянии площадок для соревнований рассказал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, передает «МИР 24».
Количество спортивных объектов будет зависеть от числа участников. Накануне завершился официальный прием заявок. По данным Министерства спорта и туризма, в списке уже около 20 стран.
На объектах идут финальные работы, готовятся раздевалки
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Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук заявил, что арены соответствуют суперсовременным стандартам.
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