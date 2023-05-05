Белорусские стадионы подготовили ко Вторым Играм стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спортивные объекты ко Вторым Играм стран СНГ почти готовы. Их проверяет комиссия белорусских специалистов. О состоянии площадок для соревнований рассказал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, передает «МИР 24».

Количество спортивных объектов будет зависеть от числа участников. Накануне завершился официальный прием заявок. По данным Министерства спорта и туризма, в списке уже около 20 стран.

«У нас практически все объекты – «Минск-Арена», «Чижовка-Арена», стадион «Динамо» – соответствуют суперсовременным требованиям и стандартам. На этих объектах можно проводить соревнования любого уровня», – отметил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.