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Александр Лукашенко вручил госнаграды и почетные звания
05.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси
Среди награжденных ветеран Великой Отечественной войны Валентина Баранова. Глава государства вручил Валентине Петровне Орден Почета и поблагодарил в ее лице всех ветеранов за подвиг. Пожелал долголетия и упорства в сохранении правды о том времени.
Наград сегодня удостоились также учителя, врачи, деятели культуры, строители, промышленники.
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Президент Беларуси особо отметил учителей, врачей, деятелей культуры, строителей и промышленников.
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