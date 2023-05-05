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Александр Лукашенко вручил госнаграды и почетные звания

05.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко вручил госнаграды и почетные звания
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил госнаграды и почетные звания, сообщает «МИР 24».

«Накануне Дня Победы вручаем государственные награды тем, кто подобно нашим героическим отцам, матерям, дедам, не жалеет сил, таланта, времени, а порой и жизни, для покорения профессиональных вершин во благо Беларуси. К счастью, большинство тех, кто сегодня приглашен во Дворец Независимости, пережили радость именно трудовых побед и представляют самые мирные профессии. От всего сердца поздравляю вас с заслуженными наградами. Желаю крепкого здоровья, благополучия и вдохновения», – заявил глава государства.

Среди награжденных ветеран Великой Отечественной войны Валентина Баранова. Глава государства вручил Валентине Петровне Орден Почета и поблагодарил в ее лице всех ветеранов за подвиг. Пожелал долголетия и упорства в сохранении правды о том времени.

Наград сегодня удостоились также учителя, врачи, деятели культуры, строители, промышленники.



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Президент Беларуси особо отметил учителей, врачей, деятелей культуры, строителей и промышленников.
 
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