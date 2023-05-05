Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил госнаграды и почетные звания, сообщает «МИР 24».

«Накануне Дня Победы вручаем государственные награды тем, кто подобно нашим героическим отцам, матерям, дедам, не жалеет сил, таланта, времени, а порой и жизни, для покорения профессиональных вершин во благо Беларуси. К счастью, большинство тех, кто сегодня приглашен во Дворец Независимости, пережили радость именно трудовых побед и представляют самые мирные профессии. От всего сердца поздравляю вас с заслуженными наградами. Желаю крепкого здоровья, благополучия и вдохновения», – заявил глава государства.