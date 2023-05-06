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Память жертв Минского гетто почтили в Беларуси

06.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Память жертв Минского гетто почтили в Беларуси
 Фото: МТРК «МИР»

Белорусы надели желтые латы в память об узниках минского гетто. Оно было одним из самых крупных в Европе. Здесь погибли около ста тысяч евреев, подробнее расскажет корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Фриде Рейзман было шесть, когда мама нашила на ее одежду желтые латы. Их на груди и спине были обязаны носить все евреи минского гетто. Свои Фрида Вульфовна до сих пор хранит, а сегодня надела символичные. В память о тех, кто не выжил.

«Когда мы прибежали с мамой после погрома, по правой стороне по бордюру текла река крови. Вы никогда не можете представить и, дай бог, чтобы вы этого не знали, эту реку крови видеть. Я никогда не рассказывала, потому что я понимала, что люди не поверят этому. Скажут, ребенок не знает, не помнит, придумала, приснилось», – вспомнила узница минского гетто Фрида Рейзман.

Бумажные желтые латы надели несколько десятков человек разных возрастов и профессий. Молитва прозвучала у монумента «Камни памяти». Первый в 1993-м году установили жители Гамбурга. Оттуда приехали в Минск немецкие евреи. Сейчас здесь девять камней. По одному из каждой страны, откуда переселенцев привезли на смерть.

«Очень тяжело все это представить. Память, я считаю, очень важный аспект. И пока мы это помним, мы не должны допустить это в будущем», – сказала студентка Александра Босякова.

«Пока Аркадий искал выпавшее глазное яблоко, его застрелили»:

Ужасы, которым подвергались евреи Рижского гетто
«Когда нам надели эту лату и рассказывали про гетто, ты на минуту ощущаешь себя в этом гетто. Понимаешь, как там было все тяжело, плохо. Говорили, что дети и взрослые оставались без еды, без воды. Над ними издевались», – поделился учащийся колледжа Иван Гарицкий.

На территории еврейского мемориального парка 26 узников минского гетто прятались девять месяцев. Вплоть до освобождения столицы от захватчиков. Спастись в землянке удалось не всем.

«Землянка была забетонированная. С ужасными санитарными условиями. Смерть. Тринадцать евреев только выжило. И многие из них потом стали свидетелями на Нюрнбергском процессе», – отметил заместитель председателя Иудейского религиозного объединения в Беларуси Артур Лившиц.

В знак памяти о партизанах, подпольщиках, праведниках народов мира и узниках гетто высадили несколько десятков деревьев. Каждое символизирует жизнь, которую забрали нацисты. Есть именной клен и у Фриды Рейзман. Ее жизнь чудом спасли, а вот детство украли.



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Теги: Минск
 
 
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В знак памяти о партизанах, подпольщиках, праведниках народов мира и узниках гетто высадили несколько десятков деревьев.
 
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