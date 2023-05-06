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Память жертв Минского гетто почтили в Беларуси
06.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы надели желтые латы в память об узниках минского гетто. Оно было одним из самых крупных в Европе. Здесь погибли около ста тысяч евреев, подробнее расскажет корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Фриде Рейзман было шесть, когда мама нашила на ее одежду желтые латы. Их на груди и спине были обязаны носить все евреи минского гетто. Свои Фрида Вульфовна до сих пор хранит, а сегодня надела символичные. В память о тех, кто не выжил.
Бумажные желтые латы надели несколько десятков человек разных возрастов и профессий. Молитва прозвучала у монумента «Камни памяти». Первый в 1993-м году установили жители Гамбурга. Оттуда приехали в Минск немецкие евреи. Сейчас здесь девять камней. По одному из каждой страны, откуда переселенцев привезли на смерть.
«Очень тяжело все это представить. Память, я считаю, очень важный аспект. И пока мы это помним, мы не должны допустить это в будущем», – сказала студентка Александра Босякова.
На территории еврейского мемориального парка 26 узников минского гетто прятались девять месяцев. Вплоть до освобождения столицы от захватчиков. Спастись в землянке удалось не всем.
«Землянка была забетонированная. С ужасными санитарными условиями. Смерть. Тринадцать евреев только выжило. И многие из них потом стали свидетелями на Нюрнбергском процессе», – отметил заместитель председателя Иудейского религиозного объединения в Беларуси Артур Лившиц.
В знак памяти о партизанах, подпольщиках, праведниках народов мира и узниках гетто высадили несколько десятков деревьев. Каждое символизирует жизнь, которую забрали нацисты. Есть именной клен и у Фриды Рейзман. Ее жизнь чудом спасли, а вот детство украли.
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В знак памяти о партизанах, подпольщиках, праведниках народов мира и узниках гетто высадили несколько десятков деревьев.
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