Память жертв Минского гетто почтили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы надели желтые латы в память об узниках минского гетто. Оно было одним из самых крупных в Европе. Здесь погибли около ста тысяч евреев, подробнее расскажет корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Фриде Рейзман было шесть, когда мама нашила на ее одежду желтые латы. Их на груди и спине были обязаны носить все евреи минского гетто. Свои Фрида Вульфовна до сих пор хранит, а сегодня надела символичные. В память о тех, кто не выжил.

«Когда мы прибежали с мамой после погрома, по правой стороне по бордюру текла река крови. Вы никогда не можете представить и, дай бог, чтобы вы этого не знали, эту реку крови видеть. Я никогда не рассказывала, потому что я понимала, что люди не поверят этому. Скажут, ребенок не знает, не помнит, придумала, приснилось», – вспомнила узница минского гетто Фрида Рейзман.

Бумажные желтые латы надели несколько десятков человек разных возрастов и профессий. Молитва прозвучала у монумента «Камни памяти». Первый в 1993-м году установили жители Гамбурга. Оттуда приехали в Минск немецкие евреи. Сейчас здесь девять камней. По одному из каждой страны, откуда переселенцев привезли на смерть.

«Очень тяжело все это представить. Память, я считаю, очень важный аспект. И пока мы это помним, мы не должны допустить это в будущем», – сказала студентка Александра Босякова.